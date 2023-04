MotoGP | Marini duro: "Asfalto disastroso, promesse non mantenute"

Carica lettore audio

Ad Austin si è rivelato un grande protagonista e ormai Luca Marini è una conferma: nel venerdì di libere ha conquistato il quarto tempo nella classifica combinata, pagando solamente due decimi dal miglior crono siglato da Jorge Martin. Il pilota del team Mooney VR46 è subito partito forte, firmando il tempo più veloce nella sessione mattutina per poi restare quarto nel pomeriggio.

In generale, il primo giorno in pista del Gran Premio delle Americhe è stato positivo per il pilota di Tavullia, che punta in alto per il sabato di qualifica, che sarà poi una preparazione alla Sprint Race: “È stato un buon venerdì, ma comunque buono come tutti i venerdì di questa stagione, sono sempre stati ottimi. Nel sabato bisognerà fare un passo in avanti perché sono sicuro che gli altri miglioreranno. È fondamentale fare una buona qualifica e partire in prima fila, al massimo seconda”.

I presupposti per far bene però ci sono tutti, perché Marini sostiene di avere buona confidenza in sella alla sua Desmosedici GP22: “Le sensazioni con la moto sono state buone, siamo tornati un po’ indietro con le modifiche del setting rispetto a quelle che avevamo a Portimao e in Argentina, anche perché comunque sono due piste molto diverse da Austin. Mi sono trovato subito bene, bisogna continuare così”.

Luca Marini, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Resta ancora un’incognita però, rappresentata dalle gomme. Nelle ultime libere del sabato, il portacolori del team di Valentino Rossi lavorerà su quella che potrà essere l’opzione plausibile per la gara: “Bisogna provare le gomme nel sabato mattina, perché sono un po’ indeciso sia sulla gomma davanti che su quella dietro, perché Pecco è andato molto forte con la media al posteriore e può essere una buona opzione per la gara di domenica”.

“Pecco è il punto di riferimento con la media, con la morbida bisogna vedere gli altri come hanno girato e bisogna provare anche la media per provare a vedere come è andato Pecco, perché era molto competitivo”, prosegue Marini parlando della scelta della mescola, soprattutto in previsione della gara di domenica.

Inevitabile è stata la polemica sull’asfalto, che ha generato un gran malcontento tra i piloti. Le condizioni della pista trovate questo fine settimana non soddisfano i protagonisti della MotoGP, che in Safety Commission chiedono chiarimenti. Luca Marini descrive la situazione dell’asfalto senza troppi giri di parole: “Malissimo come sempre, un disastro. Tutte le promesse che ci avevano fatto l’anno scorso in Safety Commission non sono state mantenute e non hanno fatto niente. Secondo me noi piloti dobbiamo essere abbastanza arrabbiati”.

“Vediamo come sarà la situazione, perché l’asfalto è in condizioni disastrose, probabilmente è il peggiore dell’anno. Un disastro ovunque, alla curva 19 la moto nostra si muove moltissimo, è difficilissimo farla, ma anche quando cammini a piedi c’è un cratere, l’asfalto è di quando hanno fatto la pista nel 2014. La pista è messa malissimo”, conclude con durezza Marini.