MotoGP | Marini: "Curioso di vedere cosa ha fatto Honda nella pausa"

Il team ufficiale Honda è la squadra piazzata peggio nella classifica generale del Campionato del Mondo, sia nella classifica costruttori, quinta, a 24 punti dalla Yamaha, sia nella classifica a squadre, undicesima con soli 14 punti, otto punti dietro al team satellite LCR, che è penultimo.

A quasi metà stagione, la potente Casa di Tokyo non ha ancora sfruttato le enormi agevolazioni previste dal nuovo sistema di concessioni, con le quali la Yamaha sembra muoversi molto più rapidamente.

I piloti Honda torneranno in pista dopo quasi un mese di pausa, curiosi di sapere se arriverà qualcosa di nuovo nel loro box, o se dovranno continuare a lottare per non finire ultimi in ogni gara.

"Non vedo l'ora di tornare con la squadra a Silverstone, per vedere cosa è stato fatto durante la pausa e qual è il piano per le prossime gare", ha detto Luca Marini in vista del Gran Premio di Gran Bretagna di questo fine settimana.

"Silverstone è un circuito complesso, molto lungo e con molte sezioni diverse, un buon modo per valutarci", ha aggiunto l'italiano.

La gara britannica sarà il giro di boa della stagione e celebrerà il 75° anniversario del campionato con alcuni eventi speciali, come la decorazione delle moto e delle tute dei piloti che saranno vintage ed iconiche.

"Sarà speciale per il 75° anniversario, sono molto emozionato di indossare i colori che abbiamo disegnato e spero che riusciremo a fare una buona prestazione e a fare meglio rispetto alle nostre gare prima dell'estate", ha detto Marini, che ha avuto bisogno di otto gare e di due piloti squalificati per ottenere il suo primo punto da quando è entrato in Honda all'inizio della stagione.

Joan Mir, Repsol Honda Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Joan Mir arriva con il rinnovo e una motivazione in più

Mentre Marini era già sotto contratto per il prossimo anno, la Honda ha deciso di estendere il contratto di Joan Mir per altre due stagioni, fino alla fine del 2026, come annunciato all'inizio di questa settimana.

"Ci siamo goduti una bella pausa, con un po' di tempo per rilassarci e molto tempo per allenarci e prepararci per la seconda parte della stagione", ha spiegato il maiorchino nell'anteprima diffusa dalla Casa giapponese.

"Sono molto felice che il mio futuro con HRC sia stato confermato e questo è un ulteriore stimolo per questo intenso finale di stagione", ha aggiunto.

Per il Campione del Mondo 2020, la livrea che Honda, uno dei marchi più, se non il più storici della categoria, sarà una delle più accattivanti.

"Silverstone quest'anno sarà incredibile con tutte le livree speciali, devo dire che la nostra è probabilmente la livrea MotoGP più bella che abbia mai visto", ha detto, prima di ricordare la situazione disastrosa che sta attraversando. "Quello che conta davvero sono i progressi che facciamo, gli obiettivi rimangono gli stessi di sempre", ha concluso.