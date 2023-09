MotoGP | Marini: clavicola KO e penalità per l'incidente al via L'incidente al via con della Sprint in India è costato caro al pilota della Mooney VR46: nella carambola dopo aver tamponato il compagno Bezzecchi si è fratturato la clavicola sinistra e dovrà sottoporsi ad un'operazione. Inoltre, quando tornerà in gara dovrà scontare una long lap penalty proprio come conseguenza dell'incidente.