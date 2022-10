MotoGP | Marini a favore del peso minimo: "E' democratico"

Carica lettore audio

Il gotha del motociclismo mondiale è nuovamente coinvolto in un vecchio dibattito: il peso minimo. Questa condizione, obbligatoria in Moto3 e Moto2, non esiste in MotoGP. Qualcosa di simile accade nel Mondiale Superbike, dove le moto da 1000cc devono pesare un numero minimo di chilogrammi sulla bilancia.

Il dibattito è stato suscitato dal possibile vantaggio di Alvaro Bautista proprio tra le derivate di serie. Scott Redding ha postato sui suoi social network un testo in cui rifletteva sulla questione e chiedeva un peso minimo per il binomio moto-pilota, sottolineando che tra lui e lo spagnolo ci sono quasi 30 kg di differenza.

Luca Marini, parlando con Motorsport.com, ha concordato con il pilota britannico. "Non può essere che non abbiano ancora introdotto il peso minimo in MotoGP", ha detto l'italiano, uno dei piloti più pesanti della categoria.

Secondo i dati ufficiali del campionato, il fratello minore di Valentino Rossi pesa 69 kg. Ma questo non è il peso che corrisponderebbe alla sua altezza di 184 cm. Luca ha incontrato le restrizioni imposte dalla bilancia al suo arrivo in MotoGP, poiché il peso minimo in Moto2 gli concedeva qualche libertà in più.

"In Moto2 il mio allenamento in palestra era molto diverso. Ho fatto pochissimo lavoro con i pesi, perché sono grosso, e ho fatto più cardio. In MotoGP è più difficile. In Moto2 c'è un peso minimo, io ero quattro chili sopra il limite. Non c'è problema, ci sono altri motociclisti così. La differenza tra me e Bezzecchi era di circa 8 chili, ma gli altri dovevano essere pesati", ha spiegato.

"In MotoGP è più complicato; cerco di essere più rigoroso con il mio programma di allenamento e la mia dieta. Non c'è un peso minimo, quindi c'è una differenza di 10 chili tra me e un altro pilota Ducati", ha detto.

Ma cosa significa pesare di più? "Ha un grande impatto sul comportamento della moto e sul consumo degli pneumatici", lamenta Marini. "Su molti circuiti ho la sensazione, e i dati lo confermano, di chiedere di più alle gomme. Io sono più pesante e tu devi trasmettere più energia per poter accelerare allo stesso modo".

Anche se, "secondo i dati, l'accelerazione è la stessa", il pneumatico posteriore si consuma di più e questo lo costringe a guidare "con più attenzione".

"All'inizio della stagione finivo ogni gara con il pneumatico posteriore molto consumato. Abbiamo lavorato molto su questo aspetto e ora siamo competitivi".

Queste ragioni fanno sì che Marini intenda la regola del peso minimo nella combinazione moto-pilota come una misura "democratica".

"Perché si deve penalizzare un corridore più grande perché pesa di più?", si chiede Luca.

"Non si può fare nulla contro questo, è la natura di ognuno. Penso che non abbia senso", si è lamentato. "Sarebbe meglio se tutti avessimo un peso minimo, perché potremmo fare più allenamento con i pesi. Penso che ne beneficerebbero anche i più magri", ha azzardato.

Il secondo classificato del Campionato del Mondo Moto2 2020 ha accusato i marchi della MotoGP di incoraggiare il fatto che non ci sia ancora un peso minimo. "Vogliono che rimanga così", ha assicurato. "Quando hanno un pilota leggero non devono pensare tanto alla distribuzione del peso e questo cambia il comportamento della moto. È una cosa che devono sviluppare l'IRTA e la Dorna, non i costruttori".

Quando si parla di piloti piccoli nella MotoGP c'è un nome che viene in mente: Dani Pedrosa. Il catalano è alto appena 160 centimetri e pesa circa 50 chilogrammi. Questi dati hanno giocato a suo sfavore nella classe regina, con molti infortuni e sovraccarichi muscolari.

Marini non ha negato l'evidenza e ha ammesso che il #26 gareggiava in condizioni di svantaggio, ma ha sottolineato che questo non è più il caso. "L'altezza media nella MotoGP è di 175 cm e il peso è più o meno lo stesso", dice.