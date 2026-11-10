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MotoGP | Marco Bezzecchi ha finalmente ritrovato la forma di inizio stagione?

La prestazione dominante del pilota dell'Aprilia in Qatar ha fornito l'indicazione più chiara finora che possa avere finalmente ritrovato la forma vincente che lo aveva reso uno dei principali favoriti per il titolo ad inizio stagione.

Rachit Thukral

Pubblicato: 10 nov 2026, 17:01

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Marco Bezzecchi potrebbe prendersela solo con se stesso per il crollo della sua candidatura al titolo a metà della stagione MotoGP 2026, ma il pilota dell'Aprilia sa certamente come dominare un Gran Premio.

La sua straordinaria serie di cinque vittorie consecutive, dalle ultime gare del 2025 alle prime trasferte extraeuropee del 2026, avrebbe dovuto dargli un vantaggio significativo nella lotta per il titolo. Ma un'estate disastrosa ha iniziato ad invertire la rotta a suo sfavore, prima che una clavicola rotta al Sachsenring lo costringesse ad imboccare una salita per rimettere in carreggiata la sua stagione.

Nonostante quella battuta d'arresto, il margine di punti che Bezzecchi aveva costruito ad inizio stagione ha fatto sì che restasse pienamente in lotta per il titolo dopo la pausa estiva. Una serie costante di risultati conseguiti nel mese di agosto ha ulteriormente aiutato la sua causa.

Ma una caduta mentre lottava per la leadership a Misano si è rivelata una sorta di ultimo chiodo sulla bara delle sue chanche iridatei. Anche quando Bezzecchi è tornato sul gradino più alto del podio, in Indonesia, la sua vittoria è dipesa più dai limiti fisici di Raul Fernandez che dal suo ritmo.

L'impressione era che l'italiano stesse lentamente risalendo verso la testa mentre si riprendeva dall'infortunio, ma fosse ancora piuttosto lontano dal livello che lo aveva reso il favorito all'inizio del 2026.

Il Gran Premio del Qatar, tuttavia, ha dimostrato che non aveva perso nulla della sua velocità pura, e che può ancora lasciare i rivali alle spalle quando si trova a suo agio sulla moto.

Forse non a caso, Bezzecchi non ha segnato punti nella Sprint ripartita dopo una brutta partenza dalla pole ed il successivo contatto con Marc Marquez alla curva 1. È riemersa quella stessa debolezza nelle Sprint che lo aveva tormentato ad inizio stagione, anche se in questo caso probabilmente non era da biasimare per l'incidente che lo ha lasciato a terra.

Ma, proprio come nei primi round dell'anno, il 27enne ha dimostrato di poter reagire immediatamente ad un sabato deludente e conquistare il massimo dei punti nel Gran Premio della domenica.

"Sabato, mentre stavo ancora scivolando sulla ghiaia, pensavo già che domenica sarebbe stata la mia giornata. Devo farlo perché è impossibile non farlo quando sei così forte", ha detto il pilota Aprilia.

"Ma abbiamo lavorato benissimo per tutto il weekend e quella di sabato è stata una bella gara fino a quel momento. Quindi prendere il lato positivo è stato comunque bello, perché è sempre una lezione quando lotti con Marc".

"Ma domenica volevo restare davanti, volevo vincere. Ne avevo bisogno per me, per la mia famiglia, che non sta attraversando un momento facile. Quindi ho dato il massimo e ce l'ho fatta. Perciò sono molto felice".

Dopo essersi costruito una reputazione per aver gettato via risultati importanti con errori nei momenti cruciali, Bezzecchi ha mostrato anche maggiore maturità a Lusail, controllando la gara lunga dopo aver preso il comando dalla pole position.

"Ero fiducioso sulla moto e mi sono sentito bene per tutta la gara. Non ho mai avuto un momento in cui sono andato nel panico", ha detto.

"Ho cercato di restare calmo, di mettere sempre un decimo in più e di gestire tutto bene. È una pista dove le gomme soffrono molto. Quindi ho cercato di gestire nel miglior modo possibile e fortunatamente ci sono riuscito".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo by: Karim Jaafar / AFP via Getty Images

Anche se la sua prestazione nel corso del weekend non significa necessariamente che chiuderà la stagione 2026 con una serie di tre vittorie, ora ci sono abbastanza prove per sostenere che Bezzecchi possa di nuovo dominare una gara domenicale solo per merito proprio.

"Ci sono alcuni weekend in cui inizi e ti senti bene con la moto, e in ogni sessione migliori, quindi ti senti bene e il limite è come se non ci fosse", ha detto.

"Fortunatamente, ho avuto questa sensazione un paio di volte quest'anno, ma ci sono stati anche weekend in cui ho faticato all'inizio, poi ho lavorato sempre meglio e alla fine ero veloce per lottare per il podio".

"Qui mi sono sentito bene fin da venerdì. Ero super motivato. L'anno scorso il Qatar è stato uno dei weekend più difficili per me e volevo fare bene. Questa è stata una motivazione extra che mi ha davvero spinto a cercare di fare bene".

Per vincere il titolo 2026, Bezzecchi dovrebbe ottenere un bottino perfetto di 74 punti nella doppietta Portimao/Valencia, sperando al contempo che Marquez non vada a punti in nessuno degli ultimi due Gran Premi.

L'italiano non si fa illusioni su quanto siano esigue le sue possibilità, e dice di considerare la stagione 2026 come un'esperienza di apprendimento.

"Ho bisogno di un miracolo, ma sembra che questa stagione non abbia miracoli per me", ha detto. "Ma è bello avere l'opportunità di lottare con loro. Jorge (Martin) e Marc sono entrambi piloti super, super forti. Già solo poter lottare con loro è positivo".

"Voglio migliorare. Voglio cercare di essere migliore per il futuro. Quindi cercherò di divertirmi e di portare con me tutti gli aspetti positivi che ho imparato in questa stagione e che spero imparerò anche in queste ultime due gare", ha concluso.

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