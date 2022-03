MotoGP | Marc Marquez unfit dopo il pauroso botto del Warm-Up

Carica lettore audio

Alla fine hanno prevalso il buonsenso e la prudenza: dopo il terribile incidente di cui è stato vittima durante il Warm-Up del Gran Premio dell'Indonesia, Marc Marquez non sarà della partita nella gara di Mandalika, proseguendo il calvario che ha reso travagliati gli ultimi due anni della sua carriera.

Il pilota della Honda ha perso il controllo del posteriore alla curva 7, in un tratto da circa 190 km/h, venendo sbalzato in aria in maniera violentissima e dando vita ad una carambola che si è conclusa con la sua RC213V letteralmente distrutta, nella quale ha dato un bruttissimo colpo al suolo con la testa.

Marc si è rialzato autonomamente da terra, raggiungendo la postazione dei commissari, ma è parso subito abbastanza stordito dall'impatto e per questo, dopo un primo passaggio al box, è stato successivamente condotto al Centro Medico del circuito, dove gli è stato diagnosticato un trauma cranico.

A questo punto, anche se non ha mai perso conoscenza, è stato deciso di elitrasportarlo presso l'ospedale di Lombok per essere sottoposto ad una TAC alla testa, che fortunatamente ha avuto esito negativo, stando a quanto ha rivelato il dottor Angel Charte, responsabile medico della MotoGP.

Al momento sono state escluse ulteriori complicazioni alla vista. Un sospiro di sollievo se si pensa ai problemi di diplopia (vista sdoppiata) che aveva accusato lo scorso ottobre dopo un incidente in allenamento, che lo aveva costretto a saltare le ultime due gare della stagione 2021, dopo aver perso l'intera stagione 2020 a causa dell'infortunio al braccio destro patito a Jerez.

Visto comunque lo stato confusionale che ha accusato dopo l'incidente e le numerose contusioni, che gli stanno facendo accusare dolore in varie parti del corpo, soprattutto al gomito destro, è stato deciso in accordo con Honda e con il pilota di dichiararlo unfit per la gara di oggi.

Il dottor Charte poi ha aggiunto che Marquez si sottoporrà ad ulteriori accertamenti quando avrà fatto ritorno in Europa, nella speranza che non ci siano ulteriori complicazioni e che possa essere della partita tra due settimane in Argentina.