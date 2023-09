MotoGP | Marc Marquez: una grande incognita e una maggiore certezza

Lo ha ammesso lo stesso pilota lunedì, parlando con i giornalisti che hanno soggiornato al circuito Marco Simoncelli per coprire il test collettivo che si è tenuto lì. "La tirerò per le lunghe il più possibile", ha detto, riferendosi alla data in cui annuncerà per quale squadra correrà la prossima stagione.

Sebbene lo spagnolo abbia addirittura contato fino a tre possibilità, la logica porta a credere che le alternative che sta realmente considerando siano due: rimanere legato alla Honda, almeno fino al 2024, quando scadrà il suo contratto, oppure firmare per Gresini e gareggiare, al fianco del fratello Alex, su una Ducati.

Indipendentemente dalla scelta, la prestazione di Marquez a Misano fa parte di una strategia che mira a tenerlo sotto i riflettori in un periodo in cui è passato sostanzialmente inosservato in termini sportivi. A sole otto tappe dal termine del calendario è 19° nella classifica del Mondiale.

Se consideriamo gli echi lasciati dal 12° Gran Premio della stagione, il piano ha funzionato perfettamente per il #93, dato che la maggior parte delle domande, dei dibattiti e delle discussioni nel paddock ruotavano intorno alla stessa cosa: cosa farà Marc? Questo è un indicatore che ci permette di cogliere il polso di un campionato che, logicamente, non si vende allo stesso modo senza la sua principale attrazione in piena forma.

Nemmeno con la doppietta di Jorge Martin o con l'eroica prestazione di Pecco Bagnaia, il campione in carica, una settimana dopo il terribile incidente di Montmeló, in cui è letteralmente decollato in aria per poi essere investito da Brad Binder subito dopo essere precipitato sull'asfalto.

Nessun media che segue il Motomondiale "in loco" vuole essere in imbarazzo. Ecco perché è sorprendente che, negli ultimi giorni, ci siano stati titoli che davano per scontata la partenza di Marquez verso Gresini ed altri che assicuravano la sua permanenza alla Honda.

A Motorsport.com risulta che il catalano abbia sempre preso in considerazione entrambi gli scenari, con l'unica intenzione di tornare a essere competitivo e a correre al vertice, e di farlo il prima possibile. A 30 anni, questo dovrebbe escludere l'ipotesi di chi ha indicato la possibilità che si prenda un anno sabbatico.

In questo senso, la tentazione di unirsi al team Faenza, che nel 2024 avrà due Ducati Desmosedici GP23, con cui Pecco Bagnaia e Jorge Martin hanno accumulato sette vittorie su dodici possibili, è perfettamente comprensibile. Questa strada gli permetterebbe di evitare il ruolo di semi-collaudatore che ha svolto negli ultimi anni alla Honda, e dal quale è già abbastanza esaurito.

Gresini sta tacendo perché questo periodo di attesa aumenta anche il suo share e la sua presenza sui media. Per la struttura italiana, la sola possibilità che un pilota della caratura di Marquez possa vestire i loro colori vale la pena di negare la moto a Jake Dixon e Tony Arbolino e di tenere Fabio Di Giannantonio in sala d'attesa.

Nel caso in cui il ragazzo di Cervera optasse per rimanere alla Honda, basterebbe confermare "Diggia" o pagare la clausola rescissoria di Arbolino o Dixon, nel caso in cui ne avessero nei contratti appena rinnovati in Moto2.

Ducati insiste sul suo disinteresse a reclutare Marquez. Tuttavia, se analizziamo le idiosincrasie del marchio, questo è vero solo in parte. Se è vero che l'emergere del pluricampione stravolgerebbe lo status quo che la Casa di Borgo Panigale gestisce così bene, Gigi Dall'Igna, direttore generale del costruttore bolognese sarebbe felice di vedere cosa sarebbe in grado di fare il pilota nato a Lleida con una delle sue Desmosedici.

Infatti, la lotta tra Bagnaia ed Enea Bastianini per il titolo nel 2022 ha reso evidente che all'ingegnere non interessa chi vince o con quale prototipo, purché sia uno dei suoi.

Detto questo, Gresini non è l'unica struttura che riunirebbe i due personaggi più influenti del campionato di oggi, uno come tecnico e l'altro come pilota. Da quando il team manager di HRC Alberto Puig ha ricevuto in Austria l'approvazione da parte di Hikaru Tsukamoto, responsabile della divisione due ruote di Honda Motor, per poter andare a ingaggiare tecnici della concorrenza, il suo primo obiettivo è sempre stato Dall'Igna.

Che poi ci riesca o meno è un altro discorso. Le dimensioni della forza economica dell'azienda giapponese sono indubbie, ma, considerando che la Ducati lo considera la pietra angolare del suo progetto, anche le sue condizioni attuali non saranno male.

In quest'ottica, l'esca più efficace per attirare l'attenzione di Dall'Igna è probabilmente quella di proporgli la sfida più grande della sua vita. Si tratta di affidargli il salvataggio della Honda, una sfida che, in caso di successo, lo porterebbe a diventare l'equivalente di Adrian Newey in Formula 1.

Rimanere in Ducati gli porterebbe sicuramente dei titoli; far risorgere la HRC lo renderebbe ancora più trascendente di quanto non sia già stato. Anche se, ovviamente, questo processo non sarebbe immediato, così come non lo è stata l'ascesa delle Rosse dal suo arrivo nel 2014.

Nonostante abbia lottato per il titolo con Andrea Dovizioso e proprio contro Marquez nel 2017 e nel 2018, la corona è tornata a Bologna solo nel 2022. Tuttavia, la potenza della Honda e il talento di Marquez ridurrebbero molto probabilmente questo margine.

In ogni caso, e a prescindere dal fatto che Puig trovi un modo per convincerlo ad andare avanti, ciò che sembra indiscutibile è che la Honda si sta muovendo in una direzione diversa da quella che ha seguito finora. Nelle ultime gare, la presenza di Tetsuhiro Kuwata, ancora direttore della HRC, e di Shinishi Kokubu, il responsabile tecnico, è diventata sempre meno importante all'interno della struttura.

In realtà, il presidente di HRC Koji Watanabe ha molto probabilmente già deciso di fare a meno di loro, anche se le dinamiche dei calendari amministrativi giapponesi non sono sincronizzate con quelle occidentali. Nelle aziende orientali, il turnover del personale avviene solitamente all'inizio di aprile.

È chiaro che l'opzione preferita da Márquez e Puig per cercare di mettere in moto la riconquista è Dall'Igna, e che il miglior alleato per sedurlo è il suo ego. E cosa pensano di questa possibilità in Ducati? "Che anche a Gigi piace vincere e ora lo sta facendo", ha detto a Motorsport.com una voce autorevole del team italiano.