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MotoGP | Marc Marquez supera Valentino Rossi: ora davanti a lui ci sono solo Nieto e Agostini

Marc Marquez è diventato dieci volte campione del mondo di motociclismo, otto in MotoGP. Lo spagnolo ha superato i nove titoli di Valentino Rossi e restano più titolati di lui solamente Angel Nieto (12+1) e Giacomo Agostini (15).

Rubén Carballo Rosa

Pubblicato: 22 nov 2026, 14:19

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Marc Marquez continua ad ampliare la sua leggenda nel mondo del motociclismo e dello sport. Se il suo ritorno al vertice nel 2025, con un anno impeccabile fino all'infortunio, aveva già lasciato a bocca aperta tutti, il pilota di Cervera è tornato a superare i propri limiti in questo 2026, valicando tutti gli ostacoli che gli si sono presentati lungo il cammino per conquistare il suo decimo titolo mondiale, l'ottavo in MotoGP.

Un numero con cui il pilota spagnolo continua ad abbattere il muro della storia. Anche se non sono pochi quelli che già lo considerano il migliore di tutti i tempi, la verità è che il #93 continua a mettere i numeri dalla sua parte per rafforzare questa teoria. E con la corona conquistata questo fine settimana nel Gran Premio del Portogallo ha raggiunto traguardi che a molti sembravano impossibili.

Da un lato, c'è il numero di titoli mondiali di motociclismo, contando tutte le categorie. Marquez ha raggiunto la cifra magica di 10, lasciandosi alle spalle diverse leggende di questo sport.

Con la sua decina di titoli, Marquez ha completato il sorpasso su Valentino Rossi, che si era fermato a un passo con 9. Ma non ha battuto solo il record del "Dottore", bensì anche quello di Mike "The Bike" Hailwood, che vinse nove corone negli anni '60, e dell'italiano Carlo Ubbiali, che fece lo stesso negli anni '50.

In questo modo, Marquez ha ormai solo due grandi nomi davanti: Angel Nieto e Giacomo Agostini. I 12+1 titoli del Maestro Nieto sembravano intoccabili fino a pochi anni fa, ma la realtà dice che il pilota di Cervera è ormai a soli tre titoli dal padre del motociclismo spagnolo.

**Pilota** **Titoli totali** **Titoli in MotoGP/500cc** **Titoli nelle altre categorie**

Giacomo Agostini 15 mondiali 8 mondiali 7 titoli in 350cc Angel Nieto 12+1 mondiali 0 mondiali 7 titoli in 125cc e 6 in 50cc Marc Marquez 10 mondiali 8 mondiali 1 titolo in Moto2 e 1 in 125cc Valentino Rossi 9 mondiali 7 mondiali 1 titolo in 250cc e 1 titolo in 125cc Mike Hailwood 9 mondiali 4 mondiali 2 titoli in 350cc e 3 in 250cc Carlo Ubbiali 9 mondiali 0 mondiali 3 titoli in 250cc e 6 in 125cc John Surtees 7 mondiali 4 mondiali 3 titoli in 350cc Phil Read 7 mondiali 2 mondiali 4 titoli in 250cc e 1 in 125cc Geoff Duke 6 mondiali 4 mondiali 2 titoli in 350cc Jim Redman 6 mondiali 0 mondiali 4 titoli in 350cc e 2 in 250cc

Va ricordato che Marquez ha ancora, come minimo, altri due anni di contratto con la Ducati, per cui non è da escludere che arrivi molto vicino a Nieto. Tuttavia, sarà più difficile con l'intoccabile Giacomo Agostini in cima al record storico, con il suo travolgente primato di 15 titoli mondiali.

Tuttavia, è necessario sottolineare che, nelle epoche di questi grandi campioni, era normale correre in più di una categoria all'anno, da qui le enormi cifre che si riflettono, mentre leggende come Marquez o Rossi o piloti più recenti con meno corone, come Mick Doohan o Jorge Lorenzo, sono più indietro.

Infatti, se ci atteniamo solo ai titoli mondiali conquistati nella classe regina (500cc in un primo momento, e MotoGP dal 2002), la situazione cambia parecchio. Infatti, in quella classifica, Marc Marquez è già uno dei piloti con più titoli, eguagliato soltanto da Giacomo Agostini. Se il #93 conquisterà un'altra corona di MotoGP, sarà già il pilota più vincente della storia della classe regina.

Pilota Titoli nella classe regina

Marc Marquez 8 titoli in MotoGP (2013, 2014, 2016-2019, 2025 y 2026) Giacomo Agostini 8 titoli in 500cc (1966-1972 y 1975) Valentino Rossi 2 titoli in 500cc (2001 y 2002), 5 titoli in MotoGP (2003-2005, 2008 y 2009) Mick Doohan 5 titoli in 500cc (1994-1998) Mike Hailwood 4 titoli in 500cc (1962-1965) John Surtees 4 titoli in 500cc (1956 y 1958-1960) Eddie Lawson 4 titoli in 500cc (1984, 1986, 1988 y 1989) Geoff Duke 4 titoli in 500cc (1951 y 1953-1955) Jorge Lorenzo 3 titoli in MotoGP (2010, 2012 y 2015) Kenny Roberts Sr. 3 titoli in 500cc (1978-1980) Wayne Rainey 3 titoli in 500cc (1990 - 1992)

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