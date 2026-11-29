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MotoGP | Marc Marquez potrebbe fare il test di martedì con Ducati insieme ad Acosta
Dopo aver annunciato a sorpresa il suo ritiro venerdì, Marc Marquez potrebbe concedersi un ultimo ballo in sella alla Ducati, prendendo parte al test pre-stagionale in vista del 2027 di martedì a Valencia.
Germán Garcia Casanova
Pubblicato: 29 nov 2026, 18:05
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Marc Márquez
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
Sebbene non sia deciso, Marc Marquez potrebbe salire un'ultima volta sulla Ducati di MotoGP martedì, nel test pre-stagionale 2027 che si svolgerà a Valencia e in cui scenderanno in pista i prototipi 850cc con gli pneumatici Pirelli.
L'annuncio del ritiro, avvenuto venerdì, ha colto completamente di sorpresa i responsabili della Casa di Borgo Panigale, che non hanno ancora potuto definire chi sarà il sostituto di Marquez nel team ufficiale nella prossima stagione.
Pedro Acosta, che proprio questa domenica nel paddock del Circuito Ricardo Tormo ha già preso possesso di quello che sarà il suo nuovo camion nel team bolognese, potrebbe avere l'opportunità di condividere il box con Marquez almeno per un giorno, nella giornata di test di martedì, in cui il murciano debutterà in sella alla Ducati.
Pedro Acosta tomó posesión de su camión en Ducati este mismo domingo, y saludo a Davide Tardozzi
Foto de: Germán Garcia Casanova
Di fatto, il camion di Marquez nel paddock di Valencia non è ancora stato smantellato e mantiene sulla porta il numero 93, mentre quello di Pecco Bagnaia, che lascia Ducati dopo otto stagioni per passare all'Aprilia, è quello ereditato da Acosta, con il numero 63 scomparso dalla porta e il 37 del murciano apparso al suo posto.
Motorsport.com ha chiesto a Davide Tardozzi se ci fosse la possibilità che Marquez effettuasse il test martedì. "Esiste questa possibilità, ma fino a domani (lunedì) non prenderemo la decisione".
In ogni caso, oltre ad Acosta, anche Fermin Aldeguer e Nicolò Bulega, nel box della VR46; e Joan Mir insieme a Daniel Holgado, in quello del Gresini Racing, saranno martedì in pista a Valencia.
Tuttavia, per Ducati poter raccogliere i dati di Marquez con la nuova moto, essendo fino all'ultimo giorno il pilota più veloce e dominante del marchio, sarebbe di grande aiuto, e così lo hanno comunicato al pilota, che sicuramente cercherà di dare loro una mano.
Marquez era già salito sulla Ducati GP27 850cc dotata degli pneumatici Pirelli il 21 settembre, nel test organizzato dal nuovo fornitore unico in Austria. Tuttavia, per il momento della stagione in cui ci si trovava allora, Marquez evitò di portare la moto al limite per evitare rischi inutili.
Nel 2027 entra in vigore un nuovo regolamento tecnico in MotoGP, dando inizio all'era delle moto da 850cc, che sostituisce quelle da 1000cc, oltre a eliminare completamente gli abbassatori e a ridurre l'aerodinamica, tra gli altri cambiamenti. L'arrivo di Pirelli in MotoGP al posto di Michelin, però, è una delle modifiche più importanti.
Ducati si aspettava che Marquez guidasse questo cambio di era, una missione che ora ricadrà sulle spalle di Acosta, il nuovo gioiello della rosa di piloti del marchio bolognese.
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