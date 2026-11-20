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MotoGP | Marc Marquez non smentisce le voci su un possibile ritiro prematuro

A meno di 48 ore dal match point per il decimo titolo iridato della sua carriera, a Marc Marquez è stato chiesto dei rumors sui social network riguardo ad un possibile ritiro a fine anno.

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 20 nov 2026, 09:40

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Marc Márquez

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

La conferenza stampa ufficiale che ha aperto il Gran Premio del Portogallo, tenutasi questo giovedì a Portimao, ha riunito i piloti dell'Aprilia, Jorge Martin e Marco Bezzecchi, e il leader del campionato, Marc Marquez, che questo fine settimana potrebbe già chiudere i giochi nella corsa al titolo.

Tuttavia, uno dei temi che ha catalizzato l'attenzione della conferenza è stato il futuro di Marquez, nonostante il pilota abbia firmato un contratto di altri due anni con la Ducati. I rumors sui social, senza assolutamente alcuna prova al di là delle sensazioni di ciascuno, indica che Marquez si ritirerà dopo aver conquistato la sua decima corona e che eviterà il confronto diretto con quello che sarebbe il suo nuovo compagno di squadra, Pedro Acosta.

"Per ora, sono totalmente concentrato sul chiudere questo campionato", è stata la risposta del pilota quando gli hanno prospettato questa possibilità. "Questo è il mio obiettivo principale", ha detto senza smentire la possibilità ed alimentando ancora di più queste teorie.

"È vero che ho un contratto con Ducati per altri due anni, ma quest'anno è stato piuttosto complicato sotto alcuni aspetti; In ogni caso, sono ancora veloce. Pertanto, la priorità è chiudere questo campionato e, poi, iniziare a lavorare in vista del prossimo anno", ha osservato.

L'ambiguità delle risposte del pilota ha aperto la porta a continuare a scavare nella questione per chiedergli se si stesse ancora divertendo in sella alla moto.

"Quando sorgono difficoltà, ci si diverte meno. Quando hai dolore, ti diverti meno. Ed è vero che l'anno scorso, per esempio, le cose sono state più facili. Quest'anno ho lavorato in un altro modo. Ho lavorato più dell'anno scorso, ma tutto con un obiettivo chiaro. Quando hai un obiettivo reale, a volte l'aspetto mentale compensa altri problemi. Per ora sto vincendo, quindi mi diverto, ma in modo diverso rispetto all'anno scorso".

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Mahmud Hams / AFP via Getty Images

Con 10 corone mondiali, è difficile sapere da dove Marquez possa trarre la motivazione per continuare a lavorare con questa intensità.

"È vero che, se la guardi bene, ho 33 anni e sono da 18 nel campionato del mondo. Vale a dire, più della metà della mia vita. Ma, in fin dei conti, quando hai una passione, ce l'hai. La questione è che puoi goderti quella passione in modi diversi. Ad oggi, continuo a godermi questa passione come pilota", ha ammesso.

"È vero che, se inizi molto giovane, finirai prima, questa è l'idea generale. Ma, d'altra parte, hai casi come quello di Valentino (Rossi), che ha iniziato anche lui da giovane e ha finito a 40 o 41 anni (42), non ricordo esattamente".

"Tutto dipende dal tuo carattere, dagli infortuni che hai subito nel corso della tua carriera", ha continuato Marc. "Nel mio caso, fino al 2020, tutto filava liscio. Poi, la mia visione di questo sport è cambiata completamente".

Dopo la conferenza stampa, hanno fatto notare a Marquez la scarsa fermezza con cui aveva risposto alle voci su un ritiro prematuro.

"Io ora sono fermo nel voler chiudere questo mondiale, è la priorità principale. È evidente che, contrattualmente, ho altri due anni con Ducati e ho detto che la priorità è chiudere il titolo e poi mettermi a lavorare in vista del prossimo anno. Non mi piace vivere nel futuro, mi piace vivere nel presente", ha concluso, usando una frase che lo accompagna dal grave infortunio di Jerez nel 2020.

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