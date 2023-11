MotoGP | Marc Marquez, inizia l'avventura Gresini: le prime foto

Da quando il 12 ottobre è stato annunciato ufficialmente che Marc Márquez guiderà una Ducati Gresini per la stagione 2024, tutti gli occhi sono puntati sul 28 novembre, questo martedì, quando l'otto volte campione del mondo, di cui sei nella classe regina con la Honda, salirà per la prima volta nella sua vita su un prototipo da corsa realizzato da Ducati.

Il debutto di Marc sulla Desmosedici GP23, lasciata domenica dai piloti ufficiali, metterà in ombra qualsiasi altro movimento sul piccolo circuito Ricardo Tormo di Valencia, che ha la tradizione di chiudere la stagione, anche se siamo in pieno inverno e ospita anche il primo test della pre-stagione 2024.

Photo by: German Garcia Marc Marquez, Gresini Racing

Questo lunedì il circuito valenciano ha ospitato un test per le classi Moto3 e Moto2, che utilizzeranno un nuovo fornitore di pneumatici, Pirelli, in sostituzione di Dunlop, ma l'attenzione si è concentrata sui camion della MotoGP, in particolare su quello azzurro del team Gresini.

Intorno alle 11:00, Marc Marquez è arrivato al circuito entrando poi nel box della squadra italiana, dove la moto che guiderà martedì mattina è già al suo posto.

Photo by: German Garcia Marc Marquez, Gresini Racing

L'8 volte iridato ha passeggiato tranquillamente tra i camion della sua nuova squadra, entrando e uscendo dagli uffici e dal garage per iniziare a prendere confidenza con il suo nuovo team, il suo nuovo posto di lavoro.

Vestito con una maglietta completamente bianca realizzata da AlphaTauri, logo di moda del gruppo Red Bull, il pilota catalano si è intrattenuto con alcuni fan nel paddock ed è stato felice di fare foto con chiunque gliele chiedesse.

Photo by: German Garcia Marc Marquez, Gresini Racing

Non si è opposto a farsi fotografare mentre muoveva i primi passi attorno ai camion della sua nuova squadra, anche se per vederlo seduto sulla nuova moto dovremo aspettare domani mattina, alle ore 10:00 circa, quando scatteranno i primi test 2024 sempre al Ricardo Tormo di Valencia.

L'accordo che unisce Marc Marquez al team Gresini è, almeno per il momento, di una sola stagione e questo prevede che il pilota gestisca i propri sponsor e impegni privati. Sebbene non sia ancora confermato, è possibile che Marc non indossi una tuta identica a quella del fratello Alex, l'altro pilota del team Gresini, ora gestito da Nadia Padovani, vedova del compianto Fausto Gresini.