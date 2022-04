MotoGP | Marc Marquez ha recuperato: sarà in pista ad Austin!

Carica lettore audio

Il test di ieri ad Alcarras, seppur con una moto stradale, aveva già lasciato presagire che la strada fosse tracciata per Marc Marquez, ed effettivamente questa mattina la Honda ha annunciato che l'otto volte campione del mondo proverà a rientrare in gara questo fine settimana ad Austin.

Il #93 può finalmente tirare un sospiro di sollievo, perché l'ottimismo che aleggiava durante il fine settimana di Termas de Rio Hondo e le indicazioni del dottor Sanchez Dalmau, che questa volta parlava di un episodio di diplopia (vista sdoppiata) molto più lieve rispetto a quello accusato lo scorso autunno, hanno trovato conferma.

Il pilota di Cervera ha ottenuto il via libera per tornare almeno ad allenarsi in moto e l'uscita in sella alla CBR600RR gli ha confermato che tutto è tornato alla normalità dopo il terribile incidente avvenuto durante il Warm-Up di Mandalika, che gli era già costato la gara in Indonesia e l'intero weekend del Gran Premio d'Argentina.

Anche perché, pur avendo già due zero pesanti in classifica, la situazione è ancora apertissima in campionato, visto che per ora la stagione non ha ancora trovato un vero padrone. Il leader Aleix Espargaro ha collezionato appena 45 punti, 34 in più di quelli di Marc. Con ancora di 18 gare da disputare, dunque, il margine per recuperare c'è ancora tutto.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Non bisogna dimenticare poi che questa domenica si corre su una pista che praticamente è come un salotto di casa per Marquez, che ha vinto sette delle otto edizioni disputate del Gran Premio delle Americhe, cadendo quando aveva già praticamente in tasca anche l'unica che non si è portato a casa. Se c'è un banco di prova utile per capire le sue condizioni, dunque, è proprio questo.

"Naturalmente sono molto felice di tornare, ed è una grande sensazione farlo su una delle mie piste preferite. Non importa la situazione, mi piace molto guidare in Texas ed ho dei ricordi incredibili lì", ha detto Marquez nel comunicato rilasciato dalla HRC.

"Abbiamo del lavoro da fare dopo aver perso due gare e l'intero weekend in Argentina, quindi non sono qui per fissare un obiettivo al momento. Ci sono molte cose da considerare, ma la cosa importante è che sarò di nuovo sulla moto questo fine settimana", ha aggiunto.