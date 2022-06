MotoGP | Marc Marquez fa un altro passo per la sua riabilitazione

Carica lettore audio

Durante le qualifiche del Gran Premio d'Italia, Marc Marquez ha annunciato che si sarebbe sottoposto ad una quarta operazione al braccio destro. Il nuovo ingresso in sala operatoria del catalano era finalizzato a risolvere l'infortunio all'omero che lo tormenta dal 2020 e l'intervento è stato effettuato dal dottor Joaquin Sanchez-Sotelo presso la Mayo Clinic di Rochester, nel Minnesota.

Dopo che l'operazione è stata completata con successo negli Stati Uniti, il lunedì successivo Marquez è salito sull'aereo che lo ha riportato in Spagna. Il pilota del Repsol Honda Team ha poi proseguito il trattamento post-operatorio e, a due settimane dall'intervento, il #93 è già stato visto passeggiare a Madrid, sua attuale residenza.

Sebbene il suo recupero stia procedendo bene, al momento non sono ancora stati stimati dei tempi di recupero preciso e ovviamente questo fine settimana Marc non potrà prendere parte al Gran Premio di Germania, al Sachsenring. Di conseguenza, sarà il grande assente sul circuito tedesco, dove ha sempre vinto dal 2013 al 2021 (nel 2020 l'evento saltò a causa della pandemia del COVID-19).

Per lui quindi si prospetta un weekend davanti al televisore, anche se, restando fedele alla sua natura ambiziosa, il pilota di Cervera intende accelerare il processo di recupero, per provare a tornare in pista il più rapidamente possibile. Gli esercizi sulla muscolatura, il rafforzamento della parte inferiore del corpso e la recente aggiunta di un po' di lavoro cardio stanno permettendo a Marc di fare progressi.

Lo spagnolo, sempre accompagnato da un tutore al braccio, ha voluto rendere i suoi tifosi partecipi di tutto il processo. Sui suoi social network lo abbiamo visto allenarsi in piscina, godersi i suoi cani e passeggiare per il suo paese natale.

Questo passo avanti nel recupero di Marc è supervisionato da Samuel Antuna, il dottore che ha eseguito il terzo intervento all'omero destro nel dicembre del 2020.