MotoGP | Marc Marquez è il re dei nuovi circuiti, ma non sarà facile ripetersi in Brasile

Questo fine settimana il Campionato del Mondo MotoGP fa tappa in un circuito nuovo per il calendario. Stiamo parlando dell’Autodromo Internacional Ayrton Senna di Goiania, che, pur essendo già stato inserito nel calendario del campionato, lo è stato alla fine degli anni ’80, per cui nessuno degli attuali piloti ha mai gareggiato lì con le migliori moto del mondo. Né nella regione di Goiás, né in realtà in Brasile, dato che Jacarepaguá ha ospitato le ultime edizioni del Gran Premio di Rio de Janeiro, un evento che non si disputa più dalla stagione 2004.

22 anni dopo, le moto della classe regina torneranno nel Paese carioca, e molti occhi saranno puntati su Marc Marquez. Non solo perché è la grande stella della MotoGP, condividendo i riflettori in Brasile con l'idolo locale Diogo Moreira, ma anche per come è iniziato il campionato in Thailandia: ai suoi problemi fisici alla spalla, che lo hanno limitato – e resta da vedere quanto lo limiteranno a Goiania –, si è dovuto aggiungere il suo ritiro nella prima gara lunga del 2026, a causa di un problema alla gomma posteriore.

Così, sia lui che la Ducati, che ha iniziato la stagione al di sotto delle aspettative, hanno subito una battuta d’arresto a favore dell’Aprilia e di Marco Bezzecchi. Il Brasile dovrà confermare come sta il pilota di Cervera rispetto al problema che ha avuto nel 2025, e se la Desmosedici GP26 è davvero in grado di essere il punto di riferimento del campionato, con il #93 al massimo livello. Ma il GP del Brasile sarà un appuntamento speciale: con Goiania al suo esordio in calendario, la mancanza di dati precedenti può smuovere, e molto, il vespaio. E in questo, Marquez è un vero esperto, il che può renderlo il principale favorito per la vittoria questo fine settimana.

Marquez, uno specialista quando mancano i dati

Marc Marquez è il veterano della griglia della MotoGP. È arrivato nel campionato nel 2013, stagione in cui si è subito proclamato campione del mondo, fino a raggiungere i nove titoli che oggi vanta. Da allora, il calendario si è ampliato notevolmente, passando dai 18 Gran Premi di allora ai 22 attuali. Diversi circuiti sono stati aggiunti al calendario e, in generale, Marquez si è trovato perfettamente a suo agio su di essi.

Il pilota di Cervera è un esperto quando i dati telemetrici delle stagioni precedenti non sono disponibili per aiutare i suoi rivali, o quando un tracciato è poco utilizzato da altri campionati, cosa che solitamente comporta un basso grip ed una gestione difficile. Forse il miglior esempio di circuito nuovo che Marquez ha trasformato in feudo è quello di Austin: il Gran Premio delle Americhe è entrato nel calendario nel 2013 e il pluricampione ha vinto lì, dopo aver ottenuto la sua prima vittoria in MotoGP, in modo ininterrotto fino al 2018.

Nel 2019 è caduto, e Alex Rins, dopo aver battuto Valentino Rossi, è stato il primo pilota a salire sul gradino più alto del podio che non fosse lui. Nel 2021, Marquez ha assaporato nuovamente le gioie del successo. Nel 2022, di ritorno da un nuovo episodio di diplopia, è arrivato sesto, e nel 2023 non ha corso dopo essersi infortunato a Portimao. È vero che negli ultimi due anni, con la Ducati, non ha portato a termine la gara, ma cercherà di tornare ai suoi livelli quest'anno.

Proprio il circuito su cui poche settimane fa è partita la nuova stagione di MotoGP è stato un altro esempio del dominio di Marquez sui circuiti di nuova costruzione. Il catalano ha vinto le prime due edizioni del Gran Premio della Thailandia, nel 2018 e nel 2019 (nella seconda ha conquistato il suo sesto titolo nella classe regina). Il COVID-19 ha impedito di correre a Buriram dal 2022, anche se è vero che da allora è stato un circuito meno favorevole per Marquez: prima di tornare a vincere nel 2025, il suo miglior risultato era un quinto posto, in quell’occasione, quando era ancora pilota Honda.

Un altro tracciato in cui l'attuale campione del mondo ha collezionato vittorie è stato Termas de Río Hondo. Ha vinto la prima edizione del Gran Premio d'Argentina, nel 2014, in quella serie di dieci vittorie consecutive. Nel 2015, lì è iniziata con un contatto la sua rivalità con Valentino Rossi, che sarebbe culminata nella guerra di Sepang. È tornato trionfante nel 2016, ha subito una caduta nella gara del 2017, è stato protagonista della caotica prova del 2018 (in cui è stato penalizzato dopo aver toccato un paio di piloti, tra cui il #46) e ha dominato nel 2019. Termas poi non ha più ospitato la MotoGP fino al 2022 e al 2023, anni in cui il #93 non ha corso lì. Lo ha fatto invece nel 2025, quando si è nuovamente imposto.

L'ultimo grande esempio di circuito di recente introduzione in cui Marquez non ha lasciato nemmeno le briciole è il Balaton Park, che dal 2025 ospita il Gran Premio d'Ungheria. Il pilota spagnolo ha conquistato la pole, ha vinto la Sprint con un margine di due secondi e la gara lunga di domenica con quattro secondi di vantaggio, differenze che sono più difficili da vedere nell'attuale campionato del mondo.

Marc Márquez, Ducati Foto di: Ducati Corse

Questo non significa, però, che Márquez non abbia avuto nuovi circuiti che gli hanno dato filo da torcere. Infatti, ce ne sono tre in cui ha incontrato maggiori difficoltà. Il primo è il Red Bull Ring, sede del Gran Premio d'Austria dal 2016, dove Marc non ha vinto proprio fino alla scorsa stagione. Solo il marchio di casa, la KTM, nello specifico quella di Brad Binder nel 2021, è stato in grado di spezzare il dominio della Ducati su quel circuito. Il pilota di Cervera non è riuscito a farcela con la Honda e ha dovuto aspettare di mettersi al guida della Desmosedici GP25.

Tuttavia, ci sono due circuiti in cui non è nemmeno salito sul gradino più alto del podio. Uno è Portimao, che ospita il GP del Portogallo dal 2020. Marquez ha saltato la prima e l’ultima edizione dell’appuntamento dell’Algarve, e il suo miglior risultato è un sesto posto, nel 2022, e un secondo, nella Sprint del 2024. L’altro è Mandalika, in Indonesia, dove non solo non ha vinto ma ha anche subito due infortuni, quello del 2022 e l'ultimo alla spalla destra, alcuni mesi fa. Non è riuscito a terminare le gare del 2023, a causa di una caduta, né quella del 2024, a causa di un incendio nel motore della sua GP23.

Così, questo fine settimana Marquez cercherà di perpetuare la sua serie positiva, cercando di far entrare Goiania nel gruppo di circuiti che gli si addicono alla perfezione quando è il momento di debuttare, e non in quelli che gli creano difficoltà. Certo, in linea di massima, non è tra quelli che meglio si adattano al suo stile di guida, dato che ci sono più curve a destra che a sinistra, quelle che a Marquez riescono meno bene, in particolare tutto il tratto dall'undicesima alla quarta curva.