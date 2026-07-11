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MotoGP | Marc Marquez domina la Sprint del Sachsenring. Podio tutto Ducati con Alex e Diggia

Il campione del mondo in carica comanda dall'inizio alla fine e diventa il più vincente di sempre nelle gare brevi, a quota 19. Un successo importante, che lo riporta a -32 da un Martin solo 6°. Sul podio ci sono le altre Ducati del fratello Alex e di Di Giannantonio, ora a -13. Anche Ogura si avvicina a "Martinator" con il 4° posto. Bagnaia è 7°.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Modificato:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

E' "solo" una Sprint, ma Marc Marquez ha dimostrato una volta di più di essere il "Sachsenking". Dopo aver conquistato la pole position, il pilota della Ducati si è infatti portato a casa anche la gara breve del Gran Premio di Germania di MotoGP, comandandola dall'inizio alla fine. Un successo che lo porta al comando solitario anche nella classifica all-time dei trionfi nelle Sprint, a quota 19.

Pur non essendo scattato benissimo dalla pole position, con una sbandata piuttosto evidente, il campione del mondo in carica si è presentato alla prima curva al comando del gruppo, seguito dal fratello Alex e dall'Aprilia Trackhouse di Ai Ogura, che è riuscito a sopravanzare Fabio Di Giannantonio.

Oggi purtroppo non parliamo di una gara spettacolare, ma di una corsa che il #93 ha saputo gestire magistralmente, impostando un ritmo elevato, ma non impossibile da tenere anche per gli altri due ducatisti. Nell'arco di un paio di giri, infatti, Di Giannantonio è riuscito a rendere il sorpasso ad Ogura e le tre Desmosedici GP sono andate in fuga solitaria.

La bravura di Marc è stata quella di non consentire mai ad Alex di avvicinarsi abbastanza da poter tentare un attacco e così alla fine si è portato a casa una vittoria pesante anche in ottica Mondiale. Il leader Jorge Martin, infatti, non è stato particolarmente brillante e si è dovuto accontentare del sesto posto, concedendo al ducatista di recuperargli 8 punti e di tornare a -32.

Anche per il Marquez griffato Gresini però la gara di oggi è molto importante, perché certifica definitivamente che l'incidente di Barcellona è ormai alle spalle e che d'ora in avanti sarà uno di quelli con cui fare i conti per vincere le gare, anche se ormai non ha più grosse velleità iridate.

Quelle invece continua ad averle, e sempre più importanti, Di Giannantonio. Nel finale, il pilota della Pertamina Enduro VR46 ha anche provato a rifarsi sotto ad Alex, ma per lui non c'è stato verso di tentare un attacco. In ogni caso, il quinto podio stagionale in una Sprint ha permesso anche a lui di accorciare la classifica, riportandosi solo a 13 punti da Martin e a 2 da Marco Bezzecchi, oggi costretto a fare da spettatore dopo la frattura della clavicola sinistra rimediata stamani in Q2.

Ai piedi del podio troviamo il già citato Ogura, che anche oggi si è preso la palma di migliore tra i piloti Aprilia, precedendo alla fine il compagno di squadra Raul Fernandez ed il già citato Martin, che è parso quello meno in palla tra i piloti in sella alle RS-GP. Anche per Ogura vale quindi lo stesso discorso di Marquez e di Di Giannantonio, perché il giapponese del Trackhouse Racing è riuscito a recuperare qualche punticino, riportandosi a -23.

Alle spalle di Martin troviamo un Pecco Bagnaia che probabilmente ha tirato fuori una Sprint anche migliore del previsto, visto che per buona parte della corsa è riuscito a rimanere agganciato al terzetto delle Aprilia, perdendo però terreno nel finale, quando i problemi di grip della sua Ducati sono parsi abbastanza evidenti per come tendeva a mettersi di traverso.

Considerato che è reduce da un'operazione per risolvere un problema di sindrome del tunnel carpale, anche Pedro Acosta può essere tutto sommato soddisfatto dell'ottavo posto, anche perché ancora una volta è stato il migliore tra i piloti KTM. L'ultimo punticino invece se lo è portato a casa Fabio Quartararo, che ha lottato con le unghie per mantenere almeno il nono posto dopo aver centrato la seconda fila in qualifica.

Sono rimaste fuori dalla zona punti dunque le Honda, capitanate da quella del rookie Diogo Moreira, che ha chiuso decimo, tallonato dall'altra RC213V di Luca Marini. Complicata anche la gara di Enea Bastianini, che non è andato oltre il 14° posto con la sua KTM Tech3, mentre Franco Morbidelli non è riuscito neppure a vedere la bandiera a scacchi, incappando in una scivolata nel corso del quinto giro.

La classifica finale della Sprint

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Ritirato Punti
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 15

20'12.978

   163.4   12
2 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 15

+0.368

20'13.346

 0.368 163.3   9
3 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 15

+0.813

20'13.791

 0.445 163.3   7
4 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 15

+3.019

20'15.997

 2.206 163.0   6
5 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 15

+5.454

20'18.432

 2.435 162.6   5
6 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 15

+6.155

20'19.133

 0.701 162.6   4
7 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 15

+7.751

20'20.729

 1.596 162.3   3
8 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 15

+8.968

20'21.946

 1.217 162.2   2
9 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 15

+10.855

20'23.833

 1.887 161.9   1
10 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 15

+13.279

20'26.257

 2.424 161.6    
11 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 15

+13.406

20'26.384

 0.127 161.6    
12 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 15

+14.111

20'27.089

 0.705 161.5    
13 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 15

+15.007

20'27.985

 0.896 161.4    
14 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 15

+15.398

20'28.376

 0.391 161.3    
15 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 15

+17.977

20'30.955

 2.579 161.0    
16 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 15

+18.137

20'31.115

 0.160 161.0    
17 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 15

+22.622

20'35.600

 4.485 160.4    
18 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 15

+22.929

20'35.907

 0.307 160.3    
19 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 15

+31.185

20'44.163

 8.256 159.3    
dnf Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 5

+10 Giri

6'47.446

 10 Giri 162.1 Incidente  
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