MotoGP | Marc Marquez domina la Sprint del Sachsenring. Podio tutto Ducati con Alex e Diggia

E' "solo" una Sprint, ma Marc Marquez ha dimostrato una volta di più di essere il "Sachsenking". Dopo aver conquistato la pole position, il pilota della Ducati si è infatti portato a casa anche la gara breve del Gran Premio di Germania di MotoGP, comandandola dall'inizio alla fine. Un successo che lo porta al comando solitario anche nella classifica all-time dei trionfi nelle Sprint, a quota 19.

Pur non essendo scattato benissimo dalla pole position, con una sbandata piuttosto evidente, il campione del mondo in carica si è presentato alla prima curva al comando del gruppo, seguito dal fratello Alex e dall'Aprilia Trackhouse di Ai Ogura, che è riuscito a sopravanzare Fabio Di Giannantonio.

Oggi purtroppo non parliamo di una gara spettacolare, ma di una corsa che il #93 ha saputo gestire magistralmente, impostando un ritmo elevato, ma non impossibile da tenere anche per gli altri due ducatisti. Nell'arco di un paio di giri, infatti, Di Giannantonio è riuscito a rendere il sorpasso ad Ogura e le tre Desmosedici GP sono andate in fuga solitaria.

La bravura di Marc è stata quella di non consentire mai ad Alex di avvicinarsi abbastanza da poter tentare un attacco e così alla fine si è portato a casa una vittoria pesante anche in ottica Mondiale. Il leader Jorge Martin, infatti, non è stato particolarmente brillante e si è dovuto accontentare del sesto posto, concedendo al ducatista di recuperargli 8 punti e di tornare a -32.

Anche per il Marquez griffato Gresini però la gara di oggi è molto importante, perché certifica definitivamente che l'incidente di Barcellona è ormai alle spalle e che d'ora in avanti sarà uno di quelli con cui fare i conti per vincere le gare, anche se ormai non ha più grosse velleità iridate.

Quelle invece continua ad averle, e sempre più importanti, Di Giannantonio. Nel finale, il pilota della Pertamina Enduro VR46 ha anche provato a rifarsi sotto ad Alex, ma per lui non c'è stato verso di tentare un attacco. In ogni caso, il quinto podio stagionale in una Sprint ha permesso anche a lui di accorciare la classifica, riportandosi solo a 13 punti da Martin e a 2 da Marco Bezzecchi, oggi costretto a fare da spettatore dopo la frattura della clavicola sinistra rimediata stamani in Q2.

Ai piedi del podio troviamo il già citato Ogura, che anche oggi si è preso la palma di migliore tra i piloti Aprilia, precedendo alla fine il compagno di squadra Raul Fernandez ed il già citato Martin, che è parso quello meno in palla tra i piloti in sella alle RS-GP. Anche per Ogura vale quindi lo stesso discorso di Marquez e di Di Giannantonio, perché il giapponese del Trackhouse Racing è riuscito a recuperare qualche punticino, riportandosi a -23.

Alle spalle di Martin troviamo un Pecco Bagnaia che probabilmente ha tirato fuori una Sprint anche migliore del previsto, visto che per buona parte della corsa è riuscito a rimanere agganciato al terzetto delle Aprilia, perdendo però terreno nel finale, quando i problemi di grip della sua Ducati sono parsi abbastanza evidenti per come tendeva a mettersi di traverso.

Considerato che è reduce da un'operazione per risolvere un problema di sindrome del tunnel carpale, anche Pedro Acosta può essere tutto sommato soddisfatto dell'ottavo posto, anche perché ancora una volta è stato il migliore tra i piloti KTM. L'ultimo punticino invece se lo è portato a casa Fabio Quartararo, che ha lottato con le unghie per mantenere almeno il nono posto dopo aver centrato la seconda fila in qualifica.

Sono rimaste fuori dalla zona punti dunque le Honda, capitanate da quella del rookie Diogo Moreira, che ha chiuso decimo, tallonato dall'altra RC213V di Luca Marini. Complicata anche la gara di Enea Bastianini, che non è andato oltre il 14° posto con la sua KTM Tech3, mentre Franco Morbidelli non è riuscito neppure a vedere la bandiera a scacchi, incappando in una scivolata nel corso del quinto giro.