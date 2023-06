MotoGP | Marc Marquez dichiarato unfit, non correrà il GP d'Olanda

Marc Marquez si è sottoposto domenica mattina ad un ulteriore controllo presso il Centro Medico del Circuito di Assen al termine del quale, a causa del dolore provocato dall'incrinatura della seconda costola destro, è stato dichiarato non idoneo a disputare il Gran Premio d'Olanda.

In una nota stringata, la Honda ha annunciato che Marquez salterà il GP d'Olanda, aggiungendo:

"Marc Marquez non prenderà parte al Gran Premio d'Olanda sul circuito TT di Assen dopo essere stato dichiarato non idoneo a seguito delle lesioni subite nel GP di Germania della scorsa settimana, che si sono ulteriormente aggravate ad Assen".

Sui suoi social media, Marc ha spiegato la decisione di non gareggiare: "Come sapete, non sono arrivato ad Assen al cento per cento fisicamente. Oltre alla distorsione (alla caviglia) e alla frattura del dito, questa settimana a Madrid mi hanno riscontrato la frattura di una costola che mi ha causato molto dolore. Stamattina mi sono svegliato molto dolorante e, dopo un controllo con l'équipe medica, abbiamo deciso di non correre oggi per evitare che la situazione peggiori e per permettermi di recuperare nelle settimane successive. Grazie a tutti per il vostro sostegno", ha scritto.

Il pilota della Honda ha saltato i Gran Premi di Argentina, Stati Uniti e Spagna a causa di un infortunio alla base del pollice della mano destra. Dopo il rientro a Le Mans, è caduto nella gara francese e in quella successiva in Italia.

Nel GP di Germania ha partecipato alla Sprint, nonostante quattro cadute, tre delle quali avvenute durante le qualifiche, classificandosi 11°. Domenica mattina al Sachsenring, Marc ha sbattuto violentemente a terra nel Warm-Up e alla fine ha deciso di fermarsi e di non partecipare alla gara.

Questo fine settimana, ad Assen, dove doveva già fare i conti con gli infortuni rimediati in Germania, il #93 ha già accumulato altre due cadute e arrivando a quota 14 è diventato il pilota che è caduto di più quest'anno. Un dato pesante se si considera che ha saltato ben 3 GP completi.

Sabato non è riuscito a superare la Q1 dopo aver tamponato Enea Bastianini e nella Sprint, nella quale è partito 17°, ha finito per tagliare il traguardo nella stessa posizione, il suo peggior risultato da quando è in MotoGP.

Sebbene si sia inizialmente fermato in Germania una settimana fa a causa di una piccola frattura al pollice della mano sinistra, Marc aveva già detto in quell'occasione di sentirsi molto contuso in tutto il corpo, e in seguito si è scoperto che aveva un infortunio alla caviglia ed una costola incrinata, che è ciò che lo ha condannato definitivamente questo fine settimana e lo ha costretto a gettare la spugna.