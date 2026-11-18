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MotoGP | Marc Marquez campione del mondo nella Sprint di Portimao: ecco tutte le combinazioni
Per conquistare già nella giornata di sabato il suo decimo titolo, l'ottavo in MotoGP, il pilota della Ducati dovrebbe ottenere due punti in più di Jorge Martin, che lo insegue di 60 lunghezze. Per tagliare fuori definitivamente Marco Bezzecchi invece gli basterebbe un solo punto. Scopriamo tutte le opzioni a favore dell'asso di Cervera.
Matteo Nugnes
Pubblicato: 18 nov 2026, 16:44
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Marc Marquez, Ducati Team
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
Il Gran Premio del Portogallo sembra essere destinato a rimanere nella storia del Motomondiale. A Portimao, infatti, Marc Marquez ha ottime chance di tagliare un traguardo che prima di lui hanno raggiunto solamente Giacomo Agostini ed Angel Nieto, ovvero quello dei dieci titoli iridati, e allo stesso tempo eguagliare gli otto nella classe regina del pilota italiano.
Il portacolori della Ducati arriva in Algarve con 60 punti di margine nei confronti di Jorge Martin e 74 su Marco Bezzecchi. A tenere in corsa il riminese, dunque, è solo una speranza davvero minima, perché al #93 basterà appena un punto per eliminarlo dalla contesa, visto che da qui a Valencia in palio ce ne sono proprio 74. Anche quattro vittorie di "Simply the Bez" dovrebbero essere accompagnate da un bilancio oltre il disastroso di Marc, dunque, per ribaltare tutto.
Anche la situazione nei confronti di "Martinator" però consentirebbe al pilota di Cervera di chiudere i conti già nella giornata di sabato, conquistando 2 punti in più rispetto al pilota dell'Aprilia nel corso della Sprint. Ecco quindi tutte le combinazioni con cui l'asso della Casa di Borgo Panigale potrebbe fare festa già al termine della gara breve:
- Sarà campione se vince la Sprint, a prescindere dal risultato di Martin.
- Sarà campione se si piazza secondo nella Sprint e Martin non fa meglio di terzo.
- Sarà campione se si piazza terzo nella Sprint e Martin non fa meglio di quinto.
- Sarà campione se si piazza quarto nella Sprint e Martin non fa meglio di sesto.
- Sarà campione se si piazza quinto nella Sprint e Martin non fa meglio di settimo.
- Sarà campione se si piazza sesto nella Sprint e Martin non fa meglio di ottavo.
- Sarà campione se si piazza settimo nella Sprint e Martin non fa meglio di nono
- Sarà campione se si piazza ottavo nella Sprint e Martin rimane fuori dalla zona punti.
Nel caso in cui non dovesse concretizzarsi nessuna di queste possibilità, rimangono comunque molto alte le probabilità che la festa sia rimandata solo di meno di 24 ore. Per essere campione domenica, infatti, Marquez dovrebbe arrivare alla bandiera a scacchi con almeno 37 punti di margine nei confronti di Martin.
Questo vuol dire che il connazionale gliene dovrebbe recuperare la bellezza di 24 sui 37 in palio sul saliscendi dell'Algarve per rimanere ancora in gioco in vista di Valencia, quindi piazzare una doppietta e sperare in un rendimento molto negativo dell'attuale leader iridato. In caso di arrivo a pari punti, infatti, la discriminante sarebbe il numero di vittorie e Marc è a quota 7, con Jorge ancora fermo alla sola conquistata a Le Mans e quindi ormai impossibilitato a pareggiare i conti.
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