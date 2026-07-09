MotoGP | Marc Marquez a caccia di Giacomo Agostini: ecco i record che può raggiungere al Sachsenring

Quello del Gran Premio di Germania si presenta come un weekend chiave per Marc Márquez. Dopo essere rientrato dall'infortunio al Mugello, ed aver vinto in modo spettacolare a Balaton Park e Brno per rientrare nella lotta per il titolo MotoGP, approfittando degli autogol dell'Aprilia, il campione del mondo in carica ha affrontato Assen con calma, come "una delle ultime gare in cui soffrire".

Il #93 aveva diverse ragioni perché fosse così. La principale, che storicamente la "Cattedrale" è sempre stata una delle piste in cui ha sofferto di più, anche quando stava bene fisicamente. Così, ancora in pieno recupero, e su un tracciato con una maggioranza di curve a destra, il panorama non era dei più incoraggianti. Ancor più dopo la caduta nelle prove libere del venerdì, che ha aumentato il rischio di infortunarsi di nuovo, come è quasi successo a suo fratello, Alex Marquez, o come alla fine è accaduto a Fermin Aldeguer, che ha pagato il conto dei duri gradini di ghiaia della pista olandese.

Ma l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva può rappresentare un grande cambio di rotta per il pluricampione di Cervera. E arrivare in Germania significa arrivare in uno dei suoi luoghi preferiti nel calendario del Mondiale: il Sachsenring.

Marquez aveva già avvertito che i suoi piani prevedevano di resistere fino ad Assen, per cercare di cominciare ad attaccare dal Sachsenring, dove dovrebbe trovarsi meglio. Questo per andare alla pausa estiva con un buon sapore in bocca, prima che la seconda metà della stagione emetta il verdetto. Un vero avvertimento ai naviganti, che potrebbe concretizzarsi in Germania.

E nessuno della griglia attuale ha vinto più di Marquez sul circuito situato in Sassonia. Le 10 curve a sinistra delle appena 13 del tracciato, che spera quest'anno lo aiutino a completare la rimonta dopo il danno fisico al braccio destro, sono quelle che storicamente lo hanno portato ad una spettacolare serie di risultati qui.

Il nove volte campione del mondo ha vinto in totale 12 volte al Sachsenring. Lo ha fatto in 125cc nel 2010, in Moto2 nel 2011 e 2012, e in MotoGP addirittura in 9 occasioni: consecutivamente tra il 2013 e il 2019 (il che significa che ha continuato a vincere in Germania per un decennio ininterrottamente), nel 2021, dopo che la prova non si era disputata nel 2020 a causa della pandemia di COVID-19, e nel 2025, nel suo primo anno vestendo il rosso del team ufficiale Ducati. Anche se lì ha vissuto anche grandi amarezze, come l'edizione del 2023, nella sua ultima visita con la Honda, quando è caduto 5 volte durante tutto il weekend per poi non disputare la gara lunga della domenica.

Così, Marquez può eguagliare un record storico al Sachsenring: il massimo di vittorie nel Gran Premio di Germania, se teniamo conto di tutte le edizioni dell'appuntamento nel Motomondiale dal suo ingresso in calendario, nel 1952, su diversi circuiti da allora (la prova ha iniziato a disputarsi al Sachsenring nel 1998).

Il pilota più titolato in territorio tedesco non è altri che Giacomo Agostini, che ha vinto in totale 13 in Germania. L'italiano ha vinto ben otto volte nella classe regina, in 500cc, quattro a Hockenheim (1967, 1969, 1971 e 1975) e altre quattro sul temuto Nürburgring Nordschleife (1968, 1970, 1972 e 1976). Inoltre, nella categoria 350cc, ha assaporato il successo in altre cinque edizioni, tre nell' "Inferno Verde" (1965, 1968 e 1970) e due a Hockenheim (1969 e 1971), approfittando del fatto che allora i piloti correvano simultaneamente in diverse categorie.

Giacomo Agostini, MV Agusta, al Nordschleife nel 1972. Foto di: Uncredited

Marquez può anche eguagliare le mitiche 10 vittorie di Agostini ad Imatra

In questo modo, Marquez può eguagliare in Germania, su una stessa pista, ciò che Agostini ottenne in terra teutonica, per quanto fosse su due piste diverse. Ma vincere al Sachsenring gli farebbe anche eguagliare un altro traguardo del leggendario 15 volte campione del mondo.

E Giacomo Agostini detiene ancora il record del maggior numero di vittorie sullo stesso circuito nella classe regina (500cc): vinse in totale 10 volte sul circuito di Imatra, in Finlandia (tra il 1965 e il 1973, consecutivamente, e nel 1975). Il maggiore dei fratelli Marquez, dunque, può anche eguagliare anche questo primato.

Pilota Numero di vittorie consecutive sulla stessa pista (MotoGP e 500cc) Circuito e stagioni

Giacomo Agostini 10 vittorie Imatra (1965-1973, 1975) Marc Márquez 9 vittorie Sachsenring (2013-2019, 2021, 2025) Valentino Rossi 8 vittorie Assen (2002, 2004, 2005, 2007, 2009, 2013, 2015, 2017) Giacomo Agostini 8 vittorie Spa-Francorchamps (1966-1973) Marc Márquez 7 vittorie Circuito de las Américas (2013-2018, 2021) Marc Márquez 7 vittorie MotorLand Aragón (2013, 2016-2019, 2024, 2025) Valentino Rossi 7 vittorie Montmeló (2001, 2002, 2004-2006, 2009, 2016) Valentino Rossi 7 vittorie Jerez (2001-2003, 2005, 2007, 2009, 2016) Valentino Rossi 7 vittorie Mugello (2002-2008)

Quanto alle vittorie in tutte le classi, va sottolineato che Giacomo Agostini domina anche la classifica storica, con un record di 16 vittorie a Imatra, seguito da Angel Nieto, che vinse 15 volte ad Assen, 9 in 125cc e 6 in 50cc. Agostini vinse anche 14 volte alla "Cattedrale", e se Marquez accumulerà 13 vittorie al Sachsenring, avrà a tiro l'ingresso nella Top 3.