MotoGP | Marc e Alex Marquez introducono i kart nel loro allenamento

Anche se non molto comune, il karting sta entrando pian piano nei programmi di preparazione dei piloti MotoGP. Pur come divertimento, sono molti i piloti che stanno iniziando a praticare questa disciplina e già da un paio d’anni Alex Rins o Joan Mir lo hanno adottato come parte attiva della loro preparazione, come il maiorchino spiegava a Motorsport.com qualche mese fa.

Ora sono stati Marc e Alex Marquez ad aver inserito il karting nel proprio allenamento per prepararsi al 2022, che inizierà il 5 e 6 febbraio con i test di Sepang. Marc, costretto a rimanere fermo tre mesi a causa della diplopia, ha intensificato gli allenamenti per recuperare la forza in vista dell’inizio della stagione, preparandosi insieme al fratello e anche effettuando test su moto sportive in pista e praticando motocross ed enduro.

Entrambi i piloti Honda sono stati recentemente al Karting Vendrell, dove hanno potuto prendere due kart CRG KZ da Carlos Gil, rappresentante del marchio italiano in Spagna. CRG è leader del settore karting, con più di 20 campionati del mondo nel suo palmarès, alcuni conquistati da piloti del calibro di Michael Schumacher, Nico Rosberg, Lewis Hamilton o Max Verstappen.

Alcuni dei vantaggi dell’allenamento con i kart, che richiedono molto sforzo fisico, sono il fatto che si mette alla prova la parte superiore del corpo, specialmente la schiena, le braccia e il collo, a causa dell’alta velocità che si ottiene nel passo in curva, il tutto senza il rischio di cadere.

La prima presa di contatto di Marc e Alex Marquez con i kart CRG KZ ha avuto luogo al Circuito Karting Vendrell, dove lo hanno messo a punto con tutto lo staff tecnico della scuderia di Carlos Gil. I due hanno completato la giornata con sessioni di allenamento in cui hanno potuto verificare il grande sforzo fisico che richiede questa modalità automobilistica.