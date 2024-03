MotoGP | Marquez: “Ducati ufficiale? Non ho fretta, lavoro su me stesso”

A distanza di due settimane dall’inizio della stagione in Qatar, la MotoGP riaccende i motori per la prima tappa europea del 2024, il Gran Premio del Portogallo. Tra i saliscendi di Portimao, avremo modo di vedere conferme, sorprese in positivo o in negativo di quanto abbiamo potuto constatare a Lusail, e tra questi c’è Marc Marquez.

Nel giovedì di Portimao, l’otto volte iridato si prepara ad affrontare il suo secondo weekend di gara con il team Gresini e domani si metterà nuovamente alla prova con la Ducati. Si tratterà della prima volta in cui Marc scenderà in pista con la sua nuova moto senza prima aver svolto un test: “L’approccio del weekend sarà lo stesso del Qatar, la differenza sarà andare diretti al weekend di gara senza passare per i test. Questo cambia un po’ i piani. Vediamo se a Portimao potrò partire dalla top 10 e passare direttamente alla Q2. Questo è l’obiettivo principale. A parte questo, vediamo dove saremo in una ripartenza completamente diversa”.

Vinca o meno, Marc Marquez è sempre uno dei grandi protagonisti della MotoGP attuale. La sua storia e il suo palmarès parlano al posto suo, e per questo già in Qatar si erano create molte aspettative su di lui, per quanto il catalano cercasse di smorzarle. Quello che si è visto nel primo gran premio della stagione ha dimostrato che, ufficiale o meno, l’obiettivo è sempre fare il massimo: “La pressione è la stessa. Il pilota è contento se sale sul podio, il team è felice se il pilota sale sul podio, è l’obiettivo di questa squadra. Chiaramente, fare podio è meglio che fare top 5, vincere è meglio che fare podio”.

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Marquez, Gresini Racing, Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“Trovarsi in un’atmosfera più giocosa non vuol dire che non ci sia meno pressione o che non si abbia una certa ambizione. L’ambizione è la stessa che in un team ufficiale, perché siamo qui per lottare per il miglior risultato possibile. Ma è anche vero che ci sono meno persone nel team ed è più familiare. L’atmosfera buona dentro al team è un grande aiuto, ma la cultura è anche molto diversa, parliamo di giapponesi e italiani. Ma ogni atmosfera è buona se i risultati sono buoni”, prosegue Marquez.

Il Gran Premio del Portogallo è solo la seconda gara della stagione 2024, eppure si inizia già a parlare di mercato. L’ultimo colpo è stato l’annuncio di Fermin Aldeguer in Ducati nel 2025, una situazione che crea un’inevitabile reazione a catena. Ne sa qualcosa Marc Marquez, che proprio l’anno scorso ha innescato la miccia per un mercato pazzo firmando con Gresini.

“Ovviamente la mia situazione è completamente diversa dal passato”, spiega Marc quando gli viene posta di fronte l’opzione di poter ambire al posto nel team factory Ducati. “Una volta, a dicembre avevo già il contratto firmato per l’anno successivo. Ora non ho fretta, voglio solo concentrarmi su me stesso e fare del mio meglio in pista. So che se mi diverto e sono veloce, avrò più possibilità di scegliere un posto. Ma, fino ad ora, voglio solo concentrarmi sul mio lavoro, come ho fatto in Qatar. Alcune gare andranno bene, altre no… Io farò solo il mio 100% perché so che nello sport conta il presente, non il passato”.

Il presente racconta che Marc dispone di una Ducati, la moto più ambita e completa della griglia. Non ha però la versione più aggiornata, ma corre con la GP23, che però lo scorso anno ha vinto il mondiale con Pecco Bagnaia: “Ho quello che ho e per me è già meglio di quello che avevo l’anno scorso. Ovviamente, la GP24 la batte in alcuni punti, ma la GP23 ha l’esperienza dell’anno scorso e dobbiamo sfruttarla. Devo ancora scoprire tutto il potenziale della Ducati, devo capire come sfruttarlo pienamente”.