MotoGP | Mandalika sarà riasfaltata dalla curva 17 alla curva 5

I test collettivi dello scorso fine settimana al Mandalika International Circuit hanno segnato il ritorno della MotoGP in Indonesia per la prima volta negli ultimi 25 anni. Queste tre giornate di test sono state preziose non solo per i piloti e per le squadre, ma anche per gli organizzatori, che hanno avuto modo di valutare eventuali problemi da risolvere in vista del Gran Premio dell'Indonesia previsto per la fine del mese di marzo.

I feedback ricevuti da parte dei piloti e delle squadre sono stati decisamente positivi per quanto riguarda il layout della pista ed i suoi standard di sicurezza, comprese anche le ampie vie di fuga sia in asfalto che in ghiaia. Durante il test, tuttavia, sono state identificate almeno due problematiche, che sono la pulizia della superficie della pista, trovato veramente in condizioni pessime da questo punto di vista nella prima giornata, e l'eccesso di grani di asfalto che si staccano che interessa alcune parti del circuito.

Durante l'incontro della Safety Commission i piloti lo hanno detto chiaramente: fare una gara in queste condizioni non sarebbe possibile, perché seguire un'altra moto da vicino è praticamente impossibile a causa della sassaiola che si innesca per via dei sassi e dello sporco presente sulla pista. E lo sa bene per esempio Pecco Bagnaia, che alla conclusione del test aveva mostrato un livido sul suo braccio sinistro generato proprio da uno di questi "proiettili".

Francesco Bagnaia, Ducati Team con un livido

La FIM, che supervisiona l'omologazione della pista, è stata in contatto con l'Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) per quanto riguarda questi miglioramenti necessari, che devono essere attuati con un minimo di sette giorni prima dell'edizione inaugurale del Gran Premio dell'Indonesia.

La proprietà del circuito si è trovata in accordo con la valutazione e le richieste della FIM, dimostrando il suo alto livello di sostegno ed impegno verso la MotoGP. Tutte le parti hanno reagito rapidamente e il lavoro per questi miglioramenti è già in corso, compreso il rifacimento di una parte della pista.

Il circuito sarà riasfaltato da prima della curva 17 fino a dopo la curva 5. L'impianto si preparerà per il Gran Premio impiegando una tecnologia all'avanguardia a livello mondiale per garantire che l'intera superficie soddisfi gli standard della MotoGP.

Per questo, nonostante le voci che avevano anche ipotizzato eventuali spostamenti in calendario per favorire la realizzazione di questi lavori, FIM, Dorna ed ITDC hanno confermato che la gara si svolgerà regolarmente nella data prevista, ovvero nel weekend del 20 marzo.