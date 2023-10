MotoGP | Mandalika, Prove: Aleix nell'1-2 Aprilia, Bagnaia in Q1

Le Aprilia hanno fatto la voce grossa nella prima giornata di prove del Gran Premio d'Indonesia, con Aleix Espargaro e Maverick Vinales che hanno monopolizzato le prime due posizioni al termine del turno pomeridiano del venerdì sul tracciato di Mandalika.

Neppure una scivolata alla curva 10, avvenuta ad una quindicina di minuti dal termine, è riuscita a frenare la furia del pilota di Granollers, che poi è tornato in pista ed ha stampato un crono di 1'30"474, nuovo record del tracciato, con il quale ha staccato di 154 millesimi la RS-GP gemella di Vinales. La moto di Noale, dunque, si è confermata molto adatta alle condizioni di basso grip ed alle curve lunghe e veloci.

La grande rivelazione di giornata è stata senza ombra di dubbio Marco Bezzecchi, arrivato a Mandalika ad appena 5 giorni da un'operazione alla clavicola, ma che è andato in pista come se niente fosse. Il portacolori della Mooney VR46 è stato infatti il migliore tra i piloti Ducati, riuscendo a chiudere con il terzo tempo, a soli 170 millesimi dalla vetta, risultando l'unico capace di stare realmente vicino alle Aprilia.

In quarta posizione, proprio nel finale, si è issata la KTM di Brad Binder, con il sudafricano che è riuscito a mettere una bella pezza ad un turno che non era iniziato esattamente nel migliore dei modi: dopo pochi minuti era andato largo alla curva 11 e in quello stesso momento è scivolato Augusto Fernandez, alla fine 18°, e lo ha letteralmente abbattuto. Fortunatamente, però, non ci sono state conseguenze per entrambi.

Ma veniamo ai due principali contendenti al titolo, che non hanno vissuto una giornata semplice. Jorge Martin non è parso lo schiacciasassi degli ultimi weekend, faticando con l'anteriore della sua Ducati del Prima Pramac Racing, ma alla fine è riuscito comunque ad infilarsi in quinta posizione, seppur distanziato di quattro decimi.

Non è andata altrettanto bene al leader iridato Pecco Bagnaia, tornato ad avere grossi problemi per fermare la sua Desmosedici GP. Tra errori in staccata, l'ultimo proprio all'ultimo giro (in quel frangente è anche caduto Joan Mir che lo seguiva), e bandiere gialle, il ducatista non è riuscito a completare un solo giro nel time attack conclusivo e quindi si ritrova 16° e costretto a passare dalla Q1 di domani.

Il dover prendere le misure ad un asfalto nuovo, che oggi offriva davvero poco grip, ha giovato invece a Marc Marquez e a Fabio Quartararo che, come in India, sono riusciti a staccare il pass per la Q2. Il pilota della Honda, promesso sposo del Gresini Racing, ha chiuso sesto a 632 millesimi. Il francese della Yamaha invece è rimasto dentro per un soffio, chiudendo decimo e beffando per appena 47 millesimi la GasGas Tech3 di Pol Espargaro.

Il buono stato di forma delle Aprilia è confermato anche dal settimo tempo di Miguel Oliveira per i colori della RNF Racing, mentre stupisce che in questa occasione siano solamente tre le Ducati che hanno centrato l'accesso diretto alla Q2, ma anche il fatto che la terza sia quella di un Fabio Di Giannantonio che sembra aver trovato il feeling proprio ora che la sua avventura al Gresini Racing è arrivata al capolinea.

Il pilota romano è ottavo, davanti ad un Jack Miller che ha ottenuto la Q2 pur essendo caduto per ben due volte: prima alla curva 11, probabilmente anche per un ostacolo di Enea Bastianini, e poi alla curva 1 nel finale. Questo vuol dire che, oltre a Bagnaia, ci saranno altri tre italiani in Q1: Luca Marini, al rientro anche lui dalla frattura alla clavicola rimediata in India è 12°, Franco Morbidelli è 15°, mentre Bastianini è addirittura 20°.

Il pilota ufficiale della Ducati, che a sua volta era fermo dalla maxicarambola di Barcellona, nella quale si era fratturato la mano sinistra e la caviglia sinistra, è caduto alla curva 11 nel giro di lancio del time attack, quindi anche lui non è riuscito a migliorarsi. Da segnalare, infine, l'assenza in pista di Alex Marquez, che ha alzato bandiera bianca perché ancora troppo dolorante alle tre costole fratturate in India.