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MotoGP | Mandalika, Prove: Raul Fernandez firma il record nella tripletta Aprilia, Marquez è 5°

Le RS-GP dominano la scena nella sessione pomeridiana con il pilota del Trackhouse Racing in spolvero, che rifila oltre due decimi a Bezzecchi e quattro al leader Martin. Il primo degli "altri" è Acosta con la KTM, che paga sei decimi e precede la Ducati di Marc Marquez. Bagnaia ritrova la Q2 diretta per la prima volta dal GP d'Olanda.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Modificato:
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Foto di: Stephen Blackberry / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Un problema con il sistema di cronometraggio avvenuto durante la sessione della Moto2 ha ritardato di 35 minuti la sessione pomeridiana del venerdì del Gran Premio d'Indonesia di MotoGP, che ha rispettato i pronostici della vigilia, con tre Aprilia ad aprire la classifica capitanate da quella di Raul Fernandez.

Il pilota del Trackhouse Racing, che questo fine settimana sfoggia l'inconica livrea Gulf, è parso il più in palla di tutti in termini di passo gara e poi è stato implacabile quando è stato il momento di andare a fare i time attack. Lo spagnolo, infatti, ha realizzato il nuovo record del circuito di Mandalika, piazzando uno strepitoso 1'28"725 con cui ha fatto davvero la differenza rispetto alla concorrenza.

Basta pensare che, alle sue spalle, solamente Marco Bezzecchi è riuscito a scendere sotto al muro dell'1'29" oltre a lui, pur pagando 219 millesimi con il suo 1'28"944. Dopo aver faticato un pelino in più rispetto alle altre RS-GP, a fine giornata si è rifatto sotto anche il leader iridato Jorge Martin, che ha chiuso con il terzo tempo, ma distanziato di ben 481 millesimi da Fernandez.

La forbice poi si apre parecchio per trovare la prima moto che non sia un'Aprilia, a riprova dello strapotere di quelle di Noale. Pedro Acosta, che occupa la quarta posizione con la KTM, si ritrova a pagare ben 669 sul miglior tempo di Fernandez e quindi oltre due decimi nei confronti di "Martinator" che lo precede.

Anche se non è mai stata tra le sue piste preferite, Marc Marquez è riuscito anche oggi ad essere il più veloce tra i piloti Ducati, piazzandosi quinto ma ad oltre sette decimi dalla vetta. La Casa di Borgo Panigale comunque è riuscita ad infilare cinque Desmosedici GP in Q2 anche su una pista che sulla carta le doveva essere ostica.

Continuando a scorrere la classifica troviamo infatti Fabio Di Giannantonio in sesta posizione, Alex Marquez in ottava nonostante una scivolata in curva 16 nel finale, Franco Morbidelli in nona ed in decima un Pecco Bagnaia che finalmente ritrova una Q2 diretta che gli mancava da prima della pausa estiva, esattamente dal GP d'Olanda. Ed è curioso che ci sia riuscito proprio su una delle piste su cui aveva sofferto di più l'anno scorso.

Per i marchi italiani, dunque, sono solamente due i piloti che dovranno passare dalla Q1. Si tratta di Ai Ogura, 13°, che ha faticato a ritrovare il ritmo con la sua Aprilia Trackhouse dopo la caduta di stamani, ma anche il vincitore del GP dello scorso anno Fermin Aldeguer, che ha vissuto un pomeriggio travagliato con una caduta ed un problema tecnico che lo hanno relegato al 15° posto con la Ducati del Gresini Racing.

L'ultimo slot in Q2 se l'è guadagnato la Yamaha con un Fabio Quartararo che si è ripreso bene da una brutta caduta ad alta velocità avvenuta alla curva 8 per chiudere settimo in 1'29"558. La Casa di Iwata questa volta però può letteralmente mangiarsi le mani, perché Alex Rins e Jack Miller sono stati nella top 10 fino a pochi istanti dal termine, rimanendo fuori per meno di un decimo. Lo spagnolo probabilmente ha perso la sua chance a causa di una scivolata alla curva 17.

In grossa difficoltà le Honda, perché bisogna scendere fino al 14° per trovare la migliore delle RC213V, che è quella di Luca Marini. Il gap del marchigiano però è decisamente pesante, perché si ritrova ad oltre 1"3 dalla vetta. Parlando della Casa giapponese, bisogna registrare poi anche la scivolata alla curva 11 di Diogo Moreira, che quindi è solo 19°.

Disastrosa la sessione di Enea Bastianini, finito a terra per ben due volte con la sua KTM Tech3, la prima alla curva 8 a la seconda alla curva 16. Un vero peccato per il riminese, che arrivava sull'isola di Lombok con la speranza di replicare l'ottimo stato di forma mostrato in Giappone, dove aveva sfiorato il podio e invece si ritrova 21°, alle spalle anche del compagno di squadra, il convalescente Maverick Vinales, e davanti solo al veterano Aleix Espargaro, che corre per la prima volta in questa stagione come sostituto dell'indisponibile Joan Mir sulla Honda ufficiale.

La classifica delle Pre-Qualifiche

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Speed Trap
1 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 22

1'28.725

   174.877  
2 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 28

+0.219

1'28.944

 0.219 174.446  
3 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 27

+0.481

1'29.206

 0.262 173.934  
4 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 26

+0.669

1'29.394

 0.188 173.568  
5 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 25

+0.701

1'29.426

 0.032 173.506  
6 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 24

+0.705

1'29.430

 0.004 173.498  
7 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 21

+0.833

1'29.558

 0.128 173.250  
8 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 21

+0.847

1'29.572

 0.014 173.223  
9 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 23

+0.968

1'29.693

 0.121 172.990  
10 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 25

+1.061

1'29.786

 0.093 172.810  
11 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 25

+1.151

1'29.876

 0.090 172.637  
12 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 25

+1.158

1'29.883

 0.007 172.624  
13 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 25

+1.229

1'29.954

 0.071 172.488  
14 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 25

+1.312

1'30.037

 0.083 172.329  
15 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 19

+1.426

1'30.151

 0.114 172.111  
16 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 22

+1.427

1'30.152

 0.001 172.109  
17 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 25

+1.522

1'30.247

 0.095 171.928  
18 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 23

+1.589

1'30.314

 0.067 171.800  
19 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 19

+1.676

1'30.401

 0.087 171.635  
20 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 26

+1.941

1'30.666

 0.265 171.133  
21 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 20

+1.943

1'30.668

 0.002 171.129  
22 Spain A. Espargaro Honda HRC 41 Honda 18

+2.969

1'31.694

 1.026 169.214  
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