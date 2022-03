MotoGP | Mandalika, Libere 2: Quartararo nell'1-2 Yamaha, Bagnaia 21°

Carica lettore audio

La Yamaha aveva bisogno di dare un segnale di vita dopo la grande delusione del Gran Premio del Qatar e bisogna dire che il weekend di Mandalika non sarebbe potuto iniziare meglio per le M1 ufficiali, che hanno monopolizzato le prime due posizioni al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell'Indonesia.

Il più veloce è stato il campione del mondo Fabio Quartararo, che con il suo 1'31"608 è rimasto a circa mezzo secondo dai tempi migliori realizzati nei test di febbraio, nei quali però bisogna ricordare che i piloti avevano a disposizione delle gomme posteriori con una carcassa differente da quella abbastanza dura per le alte temperature a disposizione nel fine settimana.

Nonostante un problema di elettronica che lo aveva fermato nella prima parte del turno, "El Diablo" ha beffato per appena 30 millesimi il compagno di box Franco Morbidelli, che comunque si è confermato particolarmente a suo agio sul tracciato dell'isola di Lombok, visto che era stato già quarto nella sessione inaugurale.

Anche le Ducati sembrano aver trovato la svolta positiva di cui hanno bisogno dopo il debutto complicato delle GP22. A seguire le due Yamaha, infatti, troviamo la bellezza di quattro Desmosedici GP, capitanate dalle due GP22 griffate Pramac: Johann Zarco è terzo in 1'31"893, mentre Jorge Martin è quarto appena 11 millesimi più indietro.

In quinta posizione troviamo invece il leader del Mondiale Enea Bastianini con la GP21. Il pilota del Gresini Racing forse avrebbe potuto fare anche qualcosina meglio se nel finale non fosse incappato in una scivolata ad alta velocità, dalla quale si è alzato senza conseguenze fortunatamente. Il pacchetto Ducati poi si completa con la moto ufficiale di Jack Miller, ultimo ad essere sceso sotto all'1'32" con il suo sesto tempo.

All'appello manca quindi il vice-campione del mondo Pecco Bagnaia, che è stato quello che ha pagato a caro prezzo la caduta di Bastianini, trovandosi costretto a rallentare per le bandiere gialle. Come se non bastasse, nel tentativo successivo ha trovato quelle esposte per l'altra caduta di Marc Marquez e quindi alla fine non ha potuto fare un vero e proprio time attack, ritrovandosi 21°.

Il piemontese precede proprio Marquez, che è scivolato ad altissima velocità alla curva 11. L'unica conseguenza per il pilota di Cervera è stata comunque il 22° posto in classifica per la sua Honda, che proprio come per Pecco non riflette assolutamente il valore che aveva mostrato nel resto del turno. Tra le altre cose, cadendo ha rovinato anche il turno del compagno Pol Espargaro, che come il ducatista si è visto frenare dalle bandiere gialle, ritrovandosi 19°. Stesso discorso che vale anche per il campione 2020 Joan Mir, 20° con la sua Suzuki.

C'è anche chi ha tratto vantaggio dal fatto che questi big siano tutti nelle retrovie ed è il caso, per esempio, di Aleix Espargaro, che è andato ad infilare la sua Aprilia in settima posizione in 1'32"008. Buona però anche la sessione delle KTM, che si sono prese l'ottava e la nona posizione con Brad Binder e Miguel Oliveira nell'ordine.

Peccato invece per Andrea Dovizioso, che era decimo a tempo scaduto con la sua Yamaha RNF, ma è stato beffato dalla Suzuki di Alex Rins, che gli ha soffiato la top ten per appena 197 millesimi. Per lui, come per gli altri big attardati, la speranza è che domani mattina ci possa essere asciutto per la FP3, altrimenti si preannuncia una Q1 davvero "calda", con tanti nomi di spicco.

Per quanto riguarda gli altri italiani, è stata interessante la prestazione di Fabio Di Giannantonio, che con la sua Ducati del Gresini Racing ha chiuso 14°, risultando il più veloce tra i rookie. Le due Ducati del Mooney VR46 Racing Team sono invece in 15° ed in 24° posizione (tempo cancellato) con Marco Bezzecchi e Luca Marini.