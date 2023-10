MotoGP | Mandalika, Libere 1: Martin parte forte, stupisce Bezzecchi 5°

Jorge Martin sembra intenzionato a fare tutto ciò che è in suo potere per continuare a mettere pressione a Pecco Bagnaia. Il portacolori del Prima Pramac Racing ha iniziato con il piede giusto anche il weekend del Gran Premio d'Indonesia, mettendo subito tutti in fila nella prima sessione di prove libere, pur avendo inizialmente faticato a trovare il feeling con l'anteriore della sua Ducati.

Il madrileno, reduce da 5 vittorie (Sprint comprese) negli ultimi tre weekend, ha fermato il cronometro su un tempo di 1'31"811, distante di circa otto decimi dal record del tracciato di Mandalika. Si tratta però di una prestazione molto interessante se si pensa che la pista è stata riasfaltata e quindi deve essere nuovamente gommata.

Alle sue spalle hanno iniziato piuttosto bene il fine settimana anche le Aprilia, con Maverick Vinales che è stato al comando per buona parte del turno, salvo vedersi scavalcare da "Martinator" per appena 102 millesimi nel finale. Che il pilota di Roses fosse particolarmente brillante lo si evince dal fatto che la RS-GP gemella di Aleix Espargaro lo segue in terza posizione, ma 434 millesimi più indietro.

Tra le belle sorprese della mattinata va sicuramente indicato Franco Morbidelli, che è riuscito a portare la sua Yamaha in quarta posizione, seppur distanziata di oltre sette decimi dalla vetta. Ma il confronto con il compagno Fabio Quartararo è sicuramente molto positivo, perché "El Diablo" è 12°, anche se il gap tra le due M1 è di meno di tre decimi.

Se c'è una prestazione che è andata oltre le aspettative però è quella di Marco Bezzecchi: il pilota della Mooney VR46 si è fratturato la clavicola destra sabato scorso al Ranch, ma per ora la cosa non sembra essere un grande problema, visto che è riuscito ad issare la sua Ducati addirittura in quinta posizione. Il riminese ha fatto un "hard test" alla clavicola operata, perché è anche finito a terra alla curva 11, rialzandosi senza grossi problemi. Dunque, è difficile che i medici possano decidere di fermarlo dopo la revisione alla fine del turno.

Alle sue spalle c'è un Pecco Bagnaia che ha fatto un lavoro comparativo con due diversi setting, alternandosi tra quello standard della sua Desmosedici GP ed uno realizzato ad hoc per il tracciato dell'isola di Lombok dagli ingegneri della Ducati. Il campione del mondo in carica alla fine però ha incassato un gap di 759 millesimi, precedendo le due KTM ufficiali di Jack Miller e di Brad Binder.

Nella top 10 c'è spazio per altri due piloti al rientro dall'infortunio, ovvero Enea Bastianini e Luca Marini. Il pilota ufficiale della Ducati ha avuto buone sensazioni dalla mano sinistra, che era la cosa che lo preoccupava di più, ma contrariamente alle previsioni ha faticato con la caviglia sinistra, entrambe fratturate a Barcellona. Quello della Mooney VR46, che come il compagno di box è reduce da un'operazione alla clavicola dopo l'incidente al via della Sprint in India, è il primo ad aver accusato oltre un secondo di ritardo.

Appena più indietro c'è Fabio Di Giannantonio con la Ducati del Gresini Racing, seguito dal già citato Quartararo: i sei piloti italiani, dunque, sono tutti racchiusi nelle prime 11 posizioni. Per trovare la prima delle Honda bisogna scendere fino al 13° posto, occupato dal giapponese Takaaki Nakagami, che ha preceduto un Marc Marquez alla prima gara da separato in casa in HRC, dopo l'annuncio del suo passaggio sulla Ducati di Gresini il prossimo anno. Va detto però che l'otto volte iridato è distanziato di appena tre decimi e mezzo dalla quarta posizione.

Tra i piloti finiti a terra c'è anche suo fratello Alex, 20°, che è scivolato alla curva 1. Anche il portacolori del Gresini Racing, così come Bezzecchi, non sembra aver avuto problemi alle costole fratturate in India. Da segnalare anche la caduta di Miguel Oliveira, che precede proprio il pilota di Cervera con l'Aprilia RNF. Il portoghese ha perso l'anteriore alla curva 11, ma anche lui ha ripreso il turno senza grosse difficoltà.