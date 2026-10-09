Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

LIVE Formula 1 | Gran Premio di Singapore, Libere 1

Formula 1
Formula 1
Singapore
LIVE Formula 1 | Gran Premio di Singapore, Libere 1

MotoGP | Mandalika, Prove: Raul Fernandez firma il record nella tripletta Aprilia, Marquez è 5°

MotoGP
MotoGP
Indonesia
MotoGP | Mandalika, Prove: Raul Fernandez firma il record nella tripletta Aprilia, Marquez è 5°

MotoGP | Vinales: "Penso ogni notte al futuro, non sono ancora pronto a smettere di essere un pilota"

MotoGP
MotoGP
Giappone
MotoGP | Vinales: "Penso ogni notte al futuro, non sono ancora pronto a smettere di essere un pilota"

F1 | McLaren: presa dei freni più grande e l'ala posteriore non è la H-wing perché pesa di più

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | McLaren: presa dei freni più grande e l'ala posteriore non è la H-wing perché pesa di più

Cadillac non introdurrà altri aggiornamenti per le V-Series.R di WEC ed IMSA nel 2027

WEC
WEC
Cadillac non introdurrà altri aggiornamenti per le V-Series.R di WEC ed IMSA nel 2027

La MotoGP risponde alle critiche per non aver consultato i piloti sul nuovo format: "Avevamo chiesto ai team di farlo"

MotoGP
MotoGP
Indonesia
La MotoGP risponde alle critiche per non aver consultato i piloti sul nuovo format: "Avevamo chiesto ai team di farlo"

MotoGP | Il GP del Qatar resta confermato, con i piloti rassegnati e il Mondiale in attesa di garanzie sulla sicurezza

MotoGP
MotoGP
Indonesia
MotoGP | Il GP del Qatar resta confermato, con i piloti rassegnati e il Mondiale in attesa di garanzie sulla sicurezza

MotoGP | Mandalika, Libere 1: Bezzecchi e l'Aprilia sugli scudi, ma Marquez è 2° davanti a Martin

MotoGP
MotoGP
Indonesia
MotoGP | Mandalika, Libere 1: Bezzecchi e l'Aprilia sugli scudi, ma Marquez è 2° davanti a Martin
Prove Libere
MotoGP Indonesia

MotoGP | Mandalika, Libere 1: Bezzecchi e l'Aprilia sugli scudi, ma Marquez è 2° davanti a Martin

Il riminese conferma di avere una grande velocità su questa pista, ma in generale le RS-GP sono in palla con "Martinator" terzo e Raul Fernandez quinto. La sorpresa è che il #93 riesce ad infilare la Ducati tra i due piloti ufficiali della Casa di Noale su una pista sulla quale sulla carta doveva faticare. Bene anche Acosta, 4° con la KTM.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Mandalika era indicata da tutti come una pista Aprilia ed in effetti c'è una RS-GP al comando della prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Indonesia di MotoGP con Marco Bezzecchi. Oltre alle moto di Noale in spolvero, ci si aspettava un Marc Marquez in difficoltà su una pista che non ha mai digerito (non ha mai finito una gara lunga), e invece il ducatista è il primo inseguitore del riminese.

Ma andiamo con ordine. Avendo mostrato una grande velocità lo scorso anno, Bezzecchi era visto da molti come il naturale favorito e questa FP1 ha in un certo senso confermato questa indicazione, perché è stato il primo ad arrivare a girare in 1'30" basso con il suo 1'30"132, ma anche a livello di passo gara è stato probabilmente il più costante di tutti.

Dopo una sessione che era parsa un po' tribolata, sempre a cavallo della settima-ottava posizione, il #93 invece è venuto fuori alla distanza e proprio a pochi minuti dal termine è andato ad infilare la sua Desmosedici GP in seconda posizione, staccato di soli 237 millesimi. Un ottimo inizio su una pista che doveva essere ostica sia per lui che per le moto di Borgo Panigale.

E' innegabile però che in questo momento le Aprilia sembrano avere qualcosina in più, perché sono tre nelle prime cinque posizioni. In terza piazza c'è infatti il leader iridato Jorge Martin, che si trova alle spalle di Marquez per appena 29 millesimi e per lunghi tratti è stato il diretto inseguitore di Bezzecchi. Ma anche Raul Fernandez è parso a suo agio con la RS-GP del Trackhouse Racing griffata Gulf per l'occasione, chiudendo quinto a 402 millesimi. All'appello manca solo Ai Ogura, che è 21°, ma è incappato in una caduta alla curva 8.

Tra Martin e Fernandez si è infilato un Pedro Acosta che, come Marquez, ha trovato il feeling con il passare dei minuti. Il pilota della KTM infatti ha realizzato il suo 1'30"426 al 20° giro e con gomma usata. Segno che la sua RC16 sembra poter controllare bene l'usura degli pneumatici.

Continuando a scorrere la classifica, in sesta e settima posizione troviamo le due Ducati della Pertamina Enduro VR46, per le quali questa è una sorta di seconda gara di casa, visto il main sponsor, con Franco Morbidelli che ha preceduto Fabio Di Giannantonio. Va detto però che il futuro pilota Ducati in SBK ha montato una gomma posteriore media nuova per firmare il suo 1'30"703.

Buona la prestazione di Fabio Quartararo, che ancora una volta è riuscito ad infilare la Yamaha nella top 10 con l'ottavo tempo. Questa volta però a ridosso delle prime posizioni c'è anche Alex Rins, 11° con l'altra M1 ufficiale. Va ricordato, tuttavia, che il pilota spagnolo ha sempre avuto un rapporto speciale con questa pista, sulla quale era stato molto veloce anche l'anno scorso.

Tra le due moto della Casa di Iwata troviamo poi le due Ducati del Gresini Racing, con Fermin Aldeguer nono nonostante una scivolata alla curva 1 ed Alex Marquez decimo. Rispetto al Giappone purtroppo sembra aver fatto nuovamente un passo indietro Enea Bastianini, che sperava di ripartire vicino al podio come a Motegi, invece è 12° con la sua KTM Tech3, ma soprattutto è staccato di circa sette decimi dall'altra RC16 di Acosta.

E' stata una mattinata travagliata anche quella di Pecco Bagnaia. Il piemontese aveva iniziato allineato alle altre Ducati, ma quando poi i suoi compagni di marchio hanno migliorato, lui ha via via perso posizioni fino alla 13°. Tra le altre cose, ha avuto almeno un paio di brividi, subendo un impeding di Toprak Razgatlioglu che lo ha costretto ad andare fuori pista alla curva 12 e riuscendo ad evitare per miracolo una scivolata alla curva 3.

Più attardato Luca Marini, che si ritrova solamente in 18° posizione, anche se in generale sono state le Honda a faticare, perché la migliore delle RC213V è in 14° piazza con Johann Zarco, con oltre un secondo di ritardo. Anche il rookie Diogo Moreira è 20° ed è stato protagonista di una scivolata alla curva 1, mentre Aleix Espargaro chiude il gruppo.

Il veterano di Granollers corre per la prima volta in questa stagione dopo l'infortunio alla schiena rimediato in un test, prendendo il posto di Joan Mir, che non si è ancora ripreso dal malessere fisico accusato nel weekend di Misano. Non deve stupire quindi che lo spagnolo si ritrovi a poco meno di tre secondi dalla vetta.

La classifica della FP1

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Speed Trap
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 20

1'30.132

   172.147  
2 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 18

+0.237

1'30.369

 0.237 171.696  
3 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 21

+0.266

1'30.398

 0.029 171.640  
4 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 21

+0.294

1'30.426

 0.028 171.587  
5 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 20

+0.402

1'30.534

 0.108 171.383  
6 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 20

+0.571

1'30.703

 0.169 171.063  
7 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 20

+0.631

1'30.763

 0.060 170.950  
8 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 21

+0.651

1'30.783

 0.020 170.913  
9 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 14

+0.658

1'30.790

 0.007 170.899  
10 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 18

+0.720

1'30.852

 0.062 170.783  
11 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 22

+0.835

1'30.967

 0.115 170.567  
12 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 20

+0.958

1'31.090

 0.123 170.337  
13 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 24

+0.995

1'31.127

 0.037 170.267  
14 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 19

+1.168

1'31.300

 0.173 169.945  
15 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 20

+1.240

1'31.372

 0.072 169.811  
16 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 20

+1.404

1'31.536

 0.164 169.507  
17 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 21

+1.478

1'31.610

 0.074 169.370  
18 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 18

+1.580

1'31.712

 0.102 169.181  
19 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 20

+1.606

1'31.738

 0.026 169.133  
20 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 17

+1.635

1'31.767

 0.029 169.080  
21 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 10

+1.747

1'31.879

 0.112 168.874  
22 Spain A. Espargaro Honda HRC 41 Honda 19

+2.777

1'32.909

 1.030 167.002  
Guarda i risultati completi

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente MotoGP | Morbidelli: "SBK? Per Ducati non era facile scegliere me dopo un anno così. Ma ha fiducia in me"
Prossimo Articolo MotoGP | Il GP del Qatar resta confermato, con i piloti rassegnati e il Mondiale in attesa di garanzie sulla sicurezza

Top Comments
More from
Matteo Nugnes

MotoGP | Mandalika, Prove: Raul Fernandez firma il record nella tripletta Aprilia, Marquez è 5°

MotoGP
MotoGP
Indonesia
MotoGP | Mandalika, Prove: Raul Fernandez firma il record nella tripletta Aprilia, Marquez è 5°

Bezzecchi: "Il nuovo format mi piace. Ha pro e contro, ma è fatto per il bene della MotoGP"

MotoGP
MotoGP
Indonesia
Bezzecchi: "Il nuovo format mi piace. Ha pro e contro, ma è fatto per il bene della MotoGP"

MotoGP | Bagnaia: "Sul nuovo format eravamo d'accordo in Safety Commission, ma eravamo solo in 4..."

MotoGP
MotoGP
Indonesia
MotoGP | Bagnaia: "Sul nuovo format eravamo d'accordo in Safety Commission, ma eravamo solo in 4..."
More from
Marc Marquez

MotoGP | Rivola: "Battere Marquez e Ducati la sfida più dura che potremmo avere. E' la miglior coppia degli ultimi anni"

MotoGP
MotoGP
Indonesia
MotoGP | Rivola: "Battere Marquez e Ducati la sfida più dura che potremmo avere. E' la miglior coppia degli ultimi anni"

Marquez è convinto che i piloti di MotoGP finiranno per unirsi in un'associazione, come quelli di Formula 1

MotoGP
MotoGP
Indonesia
Marquez è convinto che i piloti di MotoGP finiranno per unirsi in un'associazione, come quelli di Formula 1

MotoGP | Dall'Igna: "Il weekend perfetto di Marquez era ciò che ci serviva, ma il lavoro non è ancora finito"

MotoGP
MotoGP
Giappone
MotoGP | Dall'Igna: "Il weekend perfetto di Marquez era ciò che ci serviva, ma il lavoro non è ancora finito"
More from
Aprilia Racing Team

MotoGP | Martin: "Firmerei subito per vincere il Mondiale con una sola vittoria"

MotoGP
MotoGP
Indonesia
MotoGP | Martin: "Firmerei subito per vincere il Mondiale con una sola vittoria"

MotoGP | Il cambio di format per il 2027 divide la griglia

MotoGP
MotoGP
Indonesia
MotoGP | Il cambio di format per il 2027 divide la griglia

MotoGP | Le Aprilia di Trackhouse tornano in livrea Gulf per Indonesia e Malesia

MotoGP
MotoGP
Indonesia
MotoGP | Le Aprilia di Trackhouse tornano in livrea Gulf per Indonesia e Malesia

Ultime notizie

LIVE Formula 1 | Gran Premio di Singapore, Libere 1

Formula 1
F1 Formula 1
Singapore
LIVE Formula 1 | Gran Premio di Singapore, Libere 1

MotoGP | Mandalika, Prove: Raul Fernandez firma il record nella tripletta Aprilia, Marquez è 5°

MotoGP
MtGP MotoGP
Indonesia
MotoGP | Mandalika, Prove: Raul Fernandez firma il record nella tripletta Aprilia, Marquez è 5°

MotoGP | Vinales: "Penso ogni notte al futuro, non sono ancora pronto a smettere di essere un pilota"

MotoGP
MtGP MotoGP
Giappone
MotoGP | Vinales: "Penso ogni notte al futuro, non sono ancora pronto a smettere di essere un pilota"

F1 | McLaren: presa dei freni più grande e l'ala posteriore non è la H-wing perché pesa di più

Formula 1
F1 Formula 1
Singapore
F1 | McLaren: presa dei freni più grande e l'ala posteriore non è la H-wing perché pesa di più