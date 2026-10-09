MotoGP | Mandalika, Libere 1: Bezzecchi e l'Aprilia sugli scudi, ma Marquez è 2° davanti a Martin

Mandalika era indicata da tutti come una pista Aprilia ed in effetti c'è una RS-GP al comando della prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Indonesia di MotoGP con Marco Bezzecchi. Oltre alle moto di Noale in spolvero, ci si aspettava un Marc Marquez in difficoltà su una pista che non ha mai digerito (non ha mai finito una gara lunga), e invece il ducatista è il primo inseguitore del riminese.

Ma andiamo con ordine. Avendo mostrato una grande velocità lo scorso anno, Bezzecchi era visto da molti come il naturale favorito e questa FP1 ha in un certo senso confermato questa indicazione, perché è stato il primo ad arrivare a girare in 1'30" basso con il suo 1'30"132, ma anche a livello di passo gara è stato probabilmente il più costante di tutti.

Dopo una sessione che era parsa un po' tribolata, sempre a cavallo della settima-ottava posizione, il #93 invece è venuto fuori alla distanza e proprio a pochi minuti dal termine è andato ad infilare la sua Desmosedici GP in seconda posizione, staccato di soli 237 millesimi. Un ottimo inizio su una pista che doveva essere ostica sia per lui che per le moto di Borgo Panigale.

E' innegabile però che in questo momento le Aprilia sembrano avere qualcosina in più, perché sono tre nelle prime cinque posizioni. In terza piazza c'è infatti il leader iridato Jorge Martin, che si trova alle spalle di Marquez per appena 29 millesimi e per lunghi tratti è stato il diretto inseguitore di Bezzecchi. Ma anche Raul Fernandez è parso a suo agio con la RS-GP del Trackhouse Racing griffata Gulf per l'occasione, chiudendo quinto a 402 millesimi. All'appello manca solo Ai Ogura, che è 21°, ma è incappato in una caduta alla curva 8.

Tra Martin e Fernandez si è infilato un Pedro Acosta che, come Marquez, ha trovato il feeling con il passare dei minuti. Il pilota della KTM infatti ha realizzato il suo 1'30"426 al 20° giro e con gomma usata. Segno che la sua RC16 sembra poter controllare bene l'usura degli pneumatici.

Continuando a scorrere la classifica, in sesta e settima posizione troviamo le due Ducati della Pertamina Enduro VR46, per le quali questa è una sorta di seconda gara di casa, visto il main sponsor, con Franco Morbidelli che ha preceduto Fabio Di Giannantonio. Va detto però che il futuro pilota Ducati in SBK ha montato una gomma posteriore media nuova per firmare il suo 1'30"703.

Buona la prestazione di Fabio Quartararo, che ancora una volta è riuscito ad infilare la Yamaha nella top 10 con l'ottavo tempo. Questa volta però a ridosso delle prime posizioni c'è anche Alex Rins, 11° con l'altra M1 ufficiale. Va ricordato, tuttavia, che il pilota spagnolo ha sempre avuto un rapporto speciale con questa pista, sulla quale era stato molto veloce anche l'anno scorso.

Tra le due moto della Casa di Iwata troviamo poi le due Ducati del Gresini Racing, con Fermin Aldeguer nono nonostante una scivolata alla curva 1 ed Alex Marquez decimo. Rispetto al Giappone purtroppo sembra aver fatto nuovamente un passo indietro Enea Bastianini, che sperava di ripartire vicino al podio come a Motegi, invece è 12° con la sua KTM Tech3, ma soprattutto è staccato di circa sette decimi dall'altra RC16 di Acosta.

E' stata una mattinata travagliata anche quella di Pecco Bagnaia. Il piemontese aveva iniziato allineato alle altre Ducati, ma quando poi i suoi compagni di marchio hanno migliorato, lui ha via via perso posizioni fino alla 13°. Tra le altre cose, ha avuto almeno un paio di brividi, subendo un impeding di Toprak Razgatlioglu che lo ha costretto ad andare fuori pista alla curva 12 e riuscendo ad evitare per miracolo una scivolata alla curva 3.

Più attardato Luca Marini, che si ritrova solamente in 18° posizione, anche se in generale sono state le Honda a faticare, perché la migliore delle RC213V è in 14° piazza con Johann Zarco, con oltre un secondo di ritardo. Anche il rookie Diogo Moreira è 20° ed è stato protagonista di una scivolata alla curva 1, mentre Aleix Espargaro chiude il gruppo.

Il veterano di Granollers corre per la prima volta in questa stagione dopo l'infortunio alla schiena rimediato in un test, prendendo il posto di Joan Mir, che non si è ancora ripreso dal malessere fisico accusato nel weekend di Misano. Non deve stupire quindi che lo spagnolo si ritrovi a poco meno di tre secondi dalla vetta.