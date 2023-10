MotoGP | Mandalika: cancellata la conferenza speciale di Marquez

Il programma del fine settimana del Gran Premio d'Indonesia, reso noto domenica, prevedeva l'insolita presenza di tre conferenze stampa nella giornata di giovedì. La situazione è diventata straordinaria quando è stato riferito che Marc Márquez avrebbe tenuto la seconda conferenza stampa da solo, suggerendo che sarebbe stato il palcoscenico ideale per annunciare il suo futuro, che non è altro che il suo passaggio al team Gresini-Ducati.

Tuttavia, le tre conferenze stampa sono state sostituite dal format abituale degli ultimi tempi, quello di due gruppi. Il primo gruppo sarà quello dei primi classificati, con Pecco Bagnaia, leader del mondiale, e Jorge Martín, secondo in classifica generale. Marco Bezzecchi avrebbe dovuto essere il terzo pilota, ma l'italiano sta ancora faticando per un rapido recupero dopo l'intervento chirurgico alla clavicola subito domenica e non sarà presente.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Per questo motivo, i promotori hanno colto l'occasione per includere Márquez nella prima conferenza, dopo che la Honda ha chiesto di cancellare l'apparizione in solitaria del proprio pilota fino alla fine dell'anno. Tra l’altro, Marc non era a conoscenza del fatto che sarebbe stato da solo in quella conferenza stampa fino a quando non è arrivato a Lombok mercoledì, un'idea che non gli è sembrata la migliore. L'azienda di Tokyo, che ha svincolato l’otto volte campione del mondo dal suo contratto per il 2024, ha chiesto al catalano di non parlare del suo futuro o di altri marchi fino alla fine della stagione, il che ritarderà ancora un po' l'annuncio del suo futuro.

Alla seconda conferenza stampa parteciperanno, se non ci saranno cambiamenti dell'ultimo minuto, Alex Márquez, Augusto Fernández, Enea Bastianini e il pilota della Moto2 Pedro Acosta, dopo che è stato annunciato ufficialmente che nel 2024 correrà con GasGas Tech3 in MotoGP, al fianco di Augusto.