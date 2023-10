MotoGP | Mandalika: Bagnaia fiducioso e Ducati ritrova Bastianini

Le ultime gare disputate sono state complicate per Pecco Bagnaia, che ha visto il suo enorme vantaggio in campionato assottigliarsi sempre di più, fino ad arrivare al Gran Premio dell’Indonesia, dove questo fine settimana la MotoGP disputa il suo 15° appuntamento stagionale, con soli 3 punti su Jorge Martin.

L’impresa di ripetersi sta diventando ardua per il campione del mondo in carica, che però rimane concentrato e cerca di lasciare Mandalika ancora da leader: “Sono molto contento di tornare a correre in Indonesia. Il circuito di Mandalika si trova in un posto davvero bellissimo e la passione che il pubblico indonesiano ha per la MotoGP è davvero enorme! Non vedo l’ora di poter far divertire tutti i tifosi che verranno a vederci questo fine settimana in pista!”.

Il Gran Premio dell’Indonesia arriva a distanza di due settimane da Motegi, dove Pecco ha conquistato un terzo e un secondo posto. Una volta ricaricate le batterie, Bagnaia è pronto a scendere in pista, dove punta a tornare al successo che manca dal Red Bull Ring. Attenzione però al meteo, che sembra incerto anche questo fine settimana.

“Dopo il GP del Giappone abbiamo avuto qualche giorno per poterci riposare e quindi arrivo carico a Mandalika, motivato a tornare a lottare per la vittoria. Il mio approccio al fine settimana non è cambiato: dobbiamo restare concentrati e cercare di fare del nostro meglio sempre per ottenere il massimo risultato. Anche qui il meteo rappresenterà la grande incognita, ma sono fiducioso di poter fare bene in qualsiasi condizione”, spiega Bagnaia.

Enea Bastianini, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati avrà la formazione al completo questo fine settimana, perché rientra Enea Bastianini. La prima stagione da pilota ufficiale è stata fino ad ora un calvario per il romagnolo, che è stato assente per infortunio. Rientrato a Barcellona, si è fatto male nuovamente saltando la gara di casa, l’India e il Giappone.

È però arrivato il momento di tornare per Bestia, che nella giornata di giovedì si sottoporrà alla consueta visita medica per ricevere l’ok a correre: “Finalmente torno in pista insieme alla mia squadra. Aver dovuto saltare altre gare proprio mentre stavo iniziando a sentirmi a mio agio sulla Desmosedici GP non era ciò di cui avevamo bisogno, ma dopo l’operazione era importante dedicare alcune settimane per recuperare al meglio, anche se non sono ancora al 100%. Ora dovremo ripartire con calma e cercare di dedicare queste ultime gare per sistemarci e per poter essere competitivi il prima possibile. Perciò non ho grandi aspettative per questo fine settimana: voglio solo cercare di lavorare nel miglior modo possibile insieme alla mia squadra”.