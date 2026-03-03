Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

MotoGP | Inizio shock per Vinales: "Non credo che il problema sia mio"

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Inizio shock per Vinales: "Non credo che il problema sia mio"

È ufficiale: Audi conferma la sua nuova auto sportiva

Prodotto
Motor1.com Italia
È ufficiale: Audi conferma la sua nuova auto sportiva

Video | F1 2026: tutto quello che serve sapere per capirla al meglio

Formula 1
Australia
Video | F1 2026: tutto quello che serve sapere per capirla al meglio

MotoGP | Mancanza di feeling ed un errore "stupido" nel weekend nero di Alex Marquez

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Mancanza di feeling ed un errore "stupido" nel weekend nero di Alex Marquez

CIAR | Toyota: sarà Simone Campedelli a puntare al titolo con la GR Yaris Rally2

CIAR
CIAR | Toyota: sarà Simone Campedelli a puntare al titolo con la GR Yaris Rally2

WEC | Ferrari Victory Wall: un'opera che celebra la 499P coi nomi dei Tifosi

WEC
WEC | Ferrari Victory Wall: un'opera che celebra la 499P coi nomi dei Tifosi

MotoGP | Ogura rimpiange un'occasione sprecata: "Sorpreso da quanto ho fatto schifo all'inizio"

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Ogura rimpiange un'occasione sprecata: "Sorpreso da quanto ho fatto schifo all'inizio"

IGTC | Rowe e Schubert formano il tridente BMW per la 24h del Nürburgring

Intercontinental GT Challenge
IGTC | Rowe e Schubert formano il tridente BMW per la 24h del Nürburgring
Ultime notizie
MotoGP Thailandia

MotoGP | Mancanza di feeling ed un errore "stupido" nel weekend nero di Alex Marquez

Alex Marquez ha perso il controllo della sua Ducati nel momento in cui ha cercato di aumentare il ritmo nel GP di Thailandia. Una conclusione triste per un weekend in cui non è mai riuscito a lottare per le prime posizioni.

Vincent Lalanne-Sicaud
Pubblicato:
Alex Marquez, Gresini Racing

Un anno dopo essersi affermato come il principale rivale di suo fratello a Buriram, Alex Marquez ha vissuto un weekend molto negativo sullo stesso circuito, tra prestazioni inferiori e, soprattutto, incidenti che gli hanno fatto perdere punti in entrambe le gare.

Sabato ha perso ogni speranza alla partenza, quando ha portato Fabio Di Giannantonio fuori pista alla curva 3, guadagnandosi le critiche del pilota della Pertamina Enduro VR46. Rientrato 17° dopo la manovra, è comunque riuscito a risalire fino all'11° posto, e questo gli ha dato speranza per la gara principale.

"Sono riuscito a guadagnare alcune posizioni e a trovare un feeling migliore", ha dichiarato Alex Marquez, intervistato sabato dal sito ufficiale del campionato. "Ho capito alcune cose per domani. Sono riuscito a fare dei buoni tempi. Non sono contento del risultato, ma sono contento delle sensazioni".

"Abbiamo fatto progressi graduali durante tutto il weekend e penso che domani, se partirò bene, potrò fare un buon lavoro".

Alex Marquez, Gresini Racing

Álex Márquez non è riuscito a lottare per le prime posizioni a Buriram.

Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Tuttavia, il vice-campione del mondo non ha vissuto affatto la gara che sperava. Solo settimo in griglia, ha mantenuto la sua posizione alla partenza ed è stato superato da Joan Mir all'inizio della gara, prima di lanciarsi in una corsa di gestione.

I problemi incontrati da suo fratello Marc e da Mir gli hanno permesso di guadagnare due posizioni, ma nell'ultima parte della gara è stato superato da Di Giannantonio ed Ai Ogura. Per evitare un crollo, ha cercato di aumentare il ritmo, ma questo ha condotto rapidamente ad una caduta sintomatica della sua mancanza di feeling durante il weekend.

"Ho cercato di stare calmo per tutta la gara, di non surriscaldare nulla, di essere delicato. Alla fine, mi sono detto che dovevo attaccare un po' perché il gruppo dietro era molto numeroso e potevamo perdere molte posizioni. Ho pensato che fosse il momento di attaccare un po' e ho perso l'anteriore in modo molto strano".

"Dovevo attaccare un po' perché altrimenti molti piloti mi avrebbero superato", ha sottolineato il più giovane dei Marquez davanti alla stampa internazionale, tra cui Motorsport.com. "Non ho mai avuto ottime sensazioni sull'anteriore, era difficile rallentare la moto in alcuni punti. Ho commesso un piccolo errore, un errore stupido. Sono uscito leggermente dalla traiettoria e ho perso l'anteriore. È andata così".

 

Alex Marquez non è mai stato veramente a suo agio durante il weekend, tra le difficoltà di adattamento alla carcassa posteriore più rigida utilizzata dalla Michelin per questa gara, comune a tutti i piloti Ducati, e la mancanza di feeling sull'anteriore.

"Non è l'inizio che speravamo, ma dobbiamo andare avanti, dobbiamo rimanere positivi. È solo la prima gara. C'era anche una carcassa diversa qui, che ci ha causato grossi problemi. Gli altri costruttori hanno fatto un passo avanti. Penso che dobbiamo restare uniti e progredire, perché ci sono ancora 21 gare. Dobbiamo restare calmi, non andare nel panico e lavorare".

"Il mio problema è che non riuscivo a girare, non riuscivo a rallentare la moto al momento giusto e questo crea ancora più problemi quando la gomma si degrada", ha spiegato Marquez. "È proprio così. Mi dispiace per la caduta per la squadra perché, nella nostra situazione, un ottavo posto non era male. È così, bisogna andare avanti".

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente MotoGP | Ogura rimpiange un'occasione sprecata: "Sorpreso da quanto ho fatto schifo all'inizio"
Prossimo Articolo MotoGP | Inizio shock per Vinales: "Non credo che il problema sia mio"

Top Comments

More from
Vincent Lalanne-Sicaud

MotoGP | Patatrac Gresini: Pirro penalizzato per aver ostacolato Alex Marquez

MotoGP
MotoGP
Thailandia
MotoGP | Patatrac Gresini: Pirro penalizzato per aver ostacolato Alex Marquez

MotoGP | Test più duri del previsto per Yamaha: "Capiamo la frustrazione di Quartararo"

MotoGP
MotoGP
Test a Buriram
MotoGP | Test più duri del previsto per Yamaha: "Capiamo la frustrazione di Quartararo"

MotoGP | Zarco: "Secondo me la Honda è meglio della KTM"

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Zarco: "Secondo me la Honda è meglio della KTM"
More from
Alex Marquez

MotoGP | Di Giannantonio: un podio alla portata sfugge tra errori altrui e altri problemi

MotoGP
MotoGP
Thailandia
MotoGP | Di Giannantonio: un podio alla portata sfugge tra errori altrui e altri problemi

MotoGP | Alex Marquez: "Nel 2025 ho sbagliato a pensare più al campionato che a guidare"

MotoGP
MotoGP
Thailandia
MotoGP | Alex Marquez: "Nel 2025 ho sbagliato a pensare più al campionato che a guidare"

MotoGP | Alex Marquez: "Credo di essere più pronto a lottare quest'anno"

MotoGP
MotoGP
Test a Buriram
MotoGP | Alex Marquez: "Credo di essere più pronto a lottare quest'anno"
More from
Gresini Racing

MotoGP | Alex Marquez sul futuro: "Non ho ancora firmato nulla, ma ho le idee chiare"

MotoGP
MotoGP
Test a Buriram
MotoGP | Alex Marquez sul futuro: "Non ho ancora firmato nulla, ma ho le idee chiare"

MotoGP | Test Buriram, Day 1: Ducati fa tris con Alex Marquez davanti a Marc

MotoGP
MotoGP
Test a Buriram
MotoGP | Test Buriram, Day 1: Ducati fa tris con Alex Marquez davanti a Marc

MotoGP | Aldeguer: "Il recupero procede bene, ma non so ancora quando potrò rientrare"

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Aldeguer: "Il recupero procede bene, ma non so ancora quando potrò rientrare"

Ultime notizie

MotoGP | Inizio shock per Vinales: "Non credo che il problema sia mio"

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Inizio shock per Vinales: "Non credo che il problema sia mio"

È ufficiale: Audi conferma la sua nuova auto sportiva

Prodotto
Motor1.com Italia
È ufficiale: Audi conferma la sua nuova auto sportiva

Video | F1 2026: tutto quello che serve sapere per capirla al meglio

Formula 1
Australia
Video | F1 2026: tutto quello che serve sapere per capirla al meglio

MotoGP | Mancanza di feeling ed un errore "stupido" nel weekend nero di Alex Marquez

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Mancanza di feeling ed un errore "stupido" nel weekend nero di Alex Marquez