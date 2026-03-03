MotoGP | Mancanza di feeling ed un errore "stupido" nel weekend nero di Alex Marquez

Un anno dopo essersi affermato come il principale rivale di suo fratello a Buriram, Alex Marquez ha vissuto un weekend molto negativo sullo stesso circuito, tra prestazioni inferiori e, soprattutto, incidenti che gli hanno fatto perdere punti in entrambe le gare.

Sabato ha perso ogni speranza alla partenza, quando ha portato Fabio Di Giannantonio fuori pista alla curva 3, guadagnandosi le critiche del pilota della Pertamina Enduro VR46. Rientrato 17° dopo la manovra, è comunque riuscito a risalire fino all'11° posto, e questo gli ha dato speranza per la gara principale.

"Sono riuscito a guadagnare alcune posizioni e a trovare un feeling migliore", ha dichiarato Alex Marquez, intervistato sabato dal sito ufficiale del campionato. "Ho capito alcune cose per domani. Sono riuscito a fare dei buoni tempi. Non sono contento del risultato, ma sono contento delle sensazioni".

"Abbiamo fatto progressi graduali durante tutto il weekend e penso che domani, se partirò bene, potrò fare un buon lavoro".

Álex Márquez non è riuscito a lottare per le prime posizioni a Buriram. Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Tuttavia, il vice-campione del mondo non ha vissuto affatto la gara che sperava. Solo settimo in griglia, ha mantenuto la sua posizione alla partenza ed è stato superato da Joan Mir all'inizio della gara, prima di lanciarsi in una corsa di gestione.

I problemi incontrati da suo fratello Marc e da Mir gli hanno permesso di guadagnare due posizioni, ma nell'ultima parte della gara è stato superato da Di Giannantonio ed Ai Ogura. Per evitare un crollo, ha cercato di aumentare il ritmo, ma questo ha condotto rapidamente ad una caduta sintomatica della sua mancanza di feeling durante il weekend.

"Ho cercato di stare calmo per tutta la gara, di non surriscaldare nulla, di essere delicato. Alla fine, mi sono detto che dovevo attaccare un po' perché il gruppo dietro era molto numeroso e potevamo perdere molte posizioni. Ho pensato che fosse il momento di attaccare un po' e ho perso l'anteriore in modo molto strano".

"Dovevo attaccare un po' perché altrimenti molti piloti mi avrebbero superato", ha sottolineato il più giovane dei Marquez davanti alla stampa internazionale, tra cui Motorsport.com. "Non ho mai avuto ottime sensazioni sull'anteriore, era difficile rallentare la moto in alcuni punti. Ho commesso un piccolo errore, un errore stupido. Sono uscito leggermente dalla traiettoria e ho perso l'anteriore. È andata così".

Alex Marquez non è mai stato veramente a suo agio durante il weekend, tra le difficoltà di adattamento alla carcassa posteriore più rigida utilizzata dalla Michelin per questa gara, comune a tutti i piloti Ducati, e la mancanza di feeling sull'anteriore.

"Non è l'inizio che speravamo, ma dobbiamo andare avanti, dobbiamo rimanere positivi. È solo la prima gara. C'era anche una carcassa diversa qui, che ci ha causato grossi problemi. Gli altri costruttori hanno fatto un passo avanti. Penso che dobbiamo restare uniti e progredire, perché ci sono ancora 21 gare. Dobbiamo restare calmi, non andare nel panico e lavorare".

"Il mio problema è che non riuscivo a girare, non riuscivo a rallentare la moto al momento giusto e questo crea ancora più problemi quando la gomma si degrada", ha spiegato Marquez. "È proprio così. Mi dispiace per la caduta per la squadra perché, nella nostra situazione, un ottavo posto non era male. È così, bisogna andare avanti".