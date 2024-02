MotoGP | Lutto per Marc ed Alex Marquez: è morto il nonno Ramon

Un grave lutto ha colpito la famiglia Marquez a poche ore dall'inizio dei test collettivi della MotoGP a Sepang. Nella mattinata di oggi, infatti, è venuto a mancare il nonno Ramon, a cui Marc ed Alex erano molto legati, come si era potuto vedere in "Marc Marquez all in", il documentario diffuso da Amazon Prime Video sul recupero dall'infortunio di Jerez 2020 dell'otto volte campione del mondo.

L'annuncio è stato dato proprio dai due portacolori del Gresini Racing, che hanno postato sui propri canali social quattro immagini che li ritraggono insieme al nonno, alla quale hanno aggiunto un messaggio di poche, ma significative, parole in catalano: "Molte grazie per esserti preso cura di noi e per quello che ci hai insegnato. Riposa in pace. Ti vogliamo bene".

Un duro colpo per i due piloti di Cervera, anche perché Marc non ha mai nascosto quanto nonno Ramon fosse un punto di riferimento per lui, con il quale ha sempre discusso delle scelte più difficili da fare nella sua carriera. E al quale aveva promesso che, dopo tutta quella sofferenza accumulata dal 2020 tra gli infortuni ed una Honda poco competitiva, sarebbe tornato a vederlo vincere.

Onorare questa promessa ora che il nonno non c'è più sarà quindi una spinta in più per provare a tornare grande in sella alla Ducati, la moto più competitiva della griglia, seppur in versione 2023, che gli sarà messa a disposizione dal Gresini Racing nella stagione che sta per cominciare.