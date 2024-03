MotoGP | Lusail, Warm-Up: Vinales al top ma con la gomma nuova

Con una temperatura di 45 gradi sull'asfalto, le condizioni con cui i piloti della MotoGP sono scesi in pista per il Warm-Up erano molto diverse da quelle che troveranno quando alle 20 locali (le 18 in Italia) scatterà il Gran Premio del Qatar sotto alle luci artificiali del tracciato di Lusail.

Essendoci un tema legato alla durata delle gomme, che ieri hanno iniziato a calare già nella seconda parte della Sprint, la maggior parte dei piloti hanno lavorato con una coppia di medie usate. Non deve stupire, dunque, che a mettersi in evidenza siano stati quelli che invece hanno optato per montare delle coperture nuove.

Il più veloce è stato Maverick Vinales, che con una media nuova sul posteriore della sua Aprilia ha fermato il cronometro su un tempo di 1'52"660. Ha utilizzato addirittura una coppia di gomme nuove Marco Bezzecchi, che lo segue di 71 millesimi con la sua Ducati. Il portacolori della Pertamina Enduro VR46 però voleva provare alcune modifiche apportate alla sua GP23 e sembra aver trovato delle buone risposte.

In terza posizione c'è l'altra Aprilia, ma con i colori Trackhouse Racing, affidata a Raul Fernandez, che come Vinales aveva una media nuova al posteriore ed ha chiuso a 89 millesimi dal connazionale. Il primo tra quelli che hanno girato con una coppia di gomme usate è stato quindi Alex Marquez, quarto con la Ducati del Gresini Racing e pure lui distanziato di meno di un decimo.

L'unico ad aver utilizzato una gomma soft al posteriore è invece il rookie Pedro Acosta, accreditato del quinto tempo con la KTM della GasGas Tech3, con un ritardo di 182 millesimi. Il campione del mondo della Moto2 precede un quartetto di Ducati, che vede nell'ordine Fabio Di Giannantonio, Marc Marquez e i due piloti ufficiali Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini, che hanno utilizzato delle gomme già montate nelle libere.

Scelta diversa da quella del vincitore della Sprint, Jorge Martin, che invece sulla sua GP24 del Prima Pramac Racing ha montato quella della Sprint, quindi una media che aveva già 11 giri per simulare la seconda parte di gara. E si è visto, perché ha chiuso 17° in 1'53"802. Stessa soluzione anche per Aleix Espargaro, che lo precede in 16° posizione con la sua Aprilia.

Tornando a scorrere la classifica, in decima posizione c'è la Yamaha di Fabio Quartararo, con il francese che ieri era uno dei più preoccupati sul tema della gestione delle gomme. "El Diablo" precede Brad Binder, che dopo la grande prova di ieri nella Sprint sarà uno di quelli da tenere d'occhio anche nella gara lunga. Piccolo passo avanti anche per Franco Morbidelli, che inizia a capire la sua Ducati e si è piazzato 13°, alle spalle anche dell'altra M1 di Alex Rins.

Ancora molto attardate le Honda, perché per trovare la prima delle RC213V bisogna scendere fino alla 18° posizione occupata da Joan Mir. Pur essendo ancora penultimo Luca Marini è riuscito a ridurre il gap dai compagni di marchio, perché ora è a circa mezzo secondo dal maiorchino, ma davanti a lui ci sono anche Johann Zarco e Takaaki Nakagami del Team LCR.