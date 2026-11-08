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MotoGP | Lusail, Warm-Up: tripletta italiana con Di Giannantonio davanti a Bezzecchi e Bastianini

Il pilota della Pertamina Enduro VR46 brilla con la gomma soft e rifila mezzo secondo a quello dell'Aprilia, che però gira con la media. Stessa soluzione con cui i due contendenti al titolo, Marc Marquez e Jorge Martin, hanno chiuso rispettivamente quinto e decimo. Doppia rottura in casa Honda, con i motori di Moreira e Dixon in fumo.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 8 nov 2026, 12:22

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Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Foto di: Mahmud Hams / AFP via Getty Images

Con buona parte della griglia che ha utilizzato una coppia di gomme medie già nella Sprint di ieri, è molto probabile che questa possa essere la scelta maggioritaria anche nella gara lunga del Gran Premio del Qatar, che prenderà il via quando in Italia saranno le 17:00.

Se in tanti hanno utilizzato la soft posteriore nel Warm-Up, è probabilmente perché avevano bisogno di preservare una media in più in vista di stasera, in maniera tale da averne una di back-up nel caso in cui dovesse verificarsi una bandiera rossa, anche se non si può escludere categoricamente che qualcuno voglia provare un azzardo.

Gli italiani sono parsi particolarmente a loro agio nella sessione da 10 minuti domenicale, perché hanno occupato le prime tre posizioni. Il più veloce è stato Fabio Di Giannantonio, che con la sua Ducati della Pertamina Enduro VR46 ha dato seguito al bel secondo posto della Sprint, firmando un 1'52"281 con la gomma posteriore soft.

Alle sue spalle c'è il poleman Marco Bezzecchi, che ha chiuso distanziato di oltre mezzo secondo, ma sulla sua Aprilia montava una posteriore media, con la quale comunque si era già mostrato particolarmente competitivo nella Sprint prima del contatto con Marc Marquez che lo ha estromesso dalla lotta.

Il tris tricolore poi è servito da Enea Bastianini in 1'52"804. Come "Diggia", però, anche il riminese ha ottenuto la sua prestazione con una gomma soft sulla sua KTM Tech3. Così come Pedro Acosta, che lo segue in quarta posizione con la RC16 del team ufficiale della Casa di Mattighofen, più lento di appena 55 millesimi.

Il leader iridato Marc Marquez completa la top 5 con la sua Ducati con un crono di 1'52"895. Prestazione che va probabilmente comparata però con quella di Bezzecchi, rispetto al quale è stato più lento di poco più di un decimo, visto che anche lui montava la media. Bisogna ricordare che oggi il pilota di Cervera si giocherà il primo match point iridato, ma per essere campione stasera dovrà vincere e sperare in uno zero di Jorge Martin, altrimenti la contesa si sposterà a Portimao tra due settimane.

Dopo aver sfoderato una Sprint clamorosa, chiudendo al terzo posto, il pilota dell'Aprilia è tornato a faticare un po' di più nel Warm-Up, chiudendo decimo a poco meno di un secondo. "Martinator" sembra proprio non digerire la gomma media, con la quale aveva tribolato anche ieri alla partenza della Sprint, prima di passare sulla soft e brillare dopo la bandiera rossa.

Tra lui ed il rivale nella corsa al titolo si sono infilate anche le due Ducati del Gresini Racing, rispettivamente sesta con Fermin Aldeguer e nona con Iker Lecuona, oltre alle due Aprilia del Trackhouse Racing, con Raul Fernandez ed Ai Ogura a braccetto in settima ed ottava piazza.

Dopo la giornata di ieri si temeva che oltre a Pecco Bagnaia, unfit per la doppia frattura del piede destro rimediata nell'incidente con Aldeguer nella Sprint, potessero salutare la concorrenza anche Maverick Vinales e Luca Marini, ma entrambi sono scesi regolarmente in pista nel Warm-Up.

Il pilota della KTM Tech3, che ha fatto il 12° tempo, continua ad avere problemi alla spalla sinistra infortunata ormai un anno e mezzo fa in Germania e, anche se oggi dovesse portare a termine il GP del Qatar, molto probabilmente si fermerà per le due gare conclusive di Portimao e Valencia.

Quello della Honda invece ieri era molto debilitato al termine della Sprint, al punto che non si è presentato alle interviste di rito. Il marchigiano ha accusato un forte attacco influenzale in Australia, che gli aveva impedito di correre a Phillip Island, dal quale ancora non si è ripreso completamente e anche oggi comunque non è andato oltre il 16° tempo, staccato di ben 1"7.

Restando in casa Honda, va segnalato che ben due moto sono andati in fumo nel corso del Warm-Up. Sia Jake Dixon che Diogo Moreira sono stati costretti a parcheggiare a bordo pista e bisogna dire che la rottura del brasiliano del Team LCR è stata decisamente vistosta.

La classifica del Warm-Up

Tutte le statistiche

Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Speed Trap 1 F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 6

1'52.281

172.495 2 M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 6

+0.505

1'52.786

0.505 171.723 3 E. Bastianini Tech 3 23 KTM 6

+0.523

1'52.804

0.018 171.696 4 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 6

+0.578

1'52.859

0.055 171.612 5 M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 4

+0.614

1'52.895

0.036 171.557 6 F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 6

+0.696

1'52.977

0.082 171.433 7 R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 5

+0.753

1'53.034

0.057 171.346 8 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 6

+0.781

1'53.062

0.028 171.304 9 I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 6

+0.799

1'53.080

0.018 171.276 10 J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 4

+0.935

1'53.216

0.136 171.071 11 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 6

+1.030

1'53.311

0.095 170.927 12 M. Viñales Tech 3 12 KTM 5

+1.073

1'53.354

0.043 170.862 13 J. Zarco Team LCR 5 Honda 5

+1.305

1'53.586

0.232 170.513 14 D. Moreira Team LCR 11 Honda 4

+1.398

1'53.679

0.093 170.374 15 F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 5

+1.543

1'53.824

0.145 170.157 16 L. Marini Honda HRC 10 Honda 5

+1.733

1'54.014

0.190 169.873 17 J. Dixon Honda HRC 96 Honda 3

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