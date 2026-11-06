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MotoGP Qatar

MotoGP | Lusail, Prove: Diggia da record precede Marquez, 3° Bezzecchi davanti a Bagnaia. 7° Martin

Il pilota della Pertamina Enduro VR46 ritocca di pochi millesimi il primato del tracciato qatarino, seguito dal leader iridato e da un tandem tricolore composto dall'Aprilia di Bezzecchi, che ha un ottimo passo, e da un redivivo Bagnaia. Martin centra la Q2, ma non è al livello dei migliori e chiude 7°, dietro anche a Raul Fernandez e Bastianini.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 6 nov 2026, 17:26

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Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

La sessione serale del venerdì del Gran Premio del Qatar di MotoGP ci ha riconsegnato un Fabio Di Giannantonio in grande spolvero dopo qualche gara un po' in ombra. Il pilota della Pertamina Enduro VR46 ha infatti sfoderato una grande prestazione, andando a piazzare la sua Ducati davanti a tutti e facendo segnare il nuovo record del tracciato di Lusail, con un giro strepitoso in 1'50"406.

Le Ducati sono sembrate particolarmente competitive, perché hanno occupato tre delle prime quattro posizioni. Alle spalle del pilota romano c'è il leader iridato Marc Marquez, che ha reagito alla grande ad un inconveniente più unico che raro. Poco dopo la metà della sessione, infatti, sulla sua Desmosedici GP si è rotta la catena, lasciandolo a piedi poco prima dell'ingresso dei box. Quando poi è tornato in pista per i time attack il #93 però è stato implacabile e si è riportato secondo, a soli 142 millesimi da "Diggia". Dunque, sembra nelle condizioni ideali per provare a giocarsi il suo primo match point iridato questo weekend.

La grande sorpresa della serata qatarina però è il ritorno al top di Pecco Bagnaia, perché il tre volte campione ha brillato sia nel time attack che a livello di passo, nel quale è parso piuttosto allineato rispetto al vicino di box, riuscendo alla fine a chiudere con un quarto tempo molto incoraggiante con la sua Ducati, staccato di 386 millesimi dall'altra GP26 del connazionale.

Se la Ducati ha provato a dare uno strappo, non si può dire che in casa Aprilia siano rimasti a guardare, perché le RS-GP si sono guadagnate tutte il pass per la Q2. La migliore è stata quella di Marco Bezzecchi, che ha chiuso terzo in 1'50"666. Va detto però che il riminese ha detto la sensazione di essere quello attrezzato meglio di tutti in termini di passo gara, quindi sarà sicuramente da tenere d'occhio.

Nella top 5 c'è spazio anche per Raul Fernandez, che si è issato proprio quinto con la moto del Trackhouse Racing, mentre il venerdi di Lusail ha certificato il passo avanti dal punto di vista fisico che ha fatto Jorge Martin rispetto a Sepang, anche se al momento non sembra ancora al livello dei migliori. "Martinator" ha chiuso con il settimo tempo, ma per realizzare il suo 1'51"041, che lo pone a sei decimi dalla vetta, è dovuto andare a cercare la scia di Bezzecchi.

Considerando però che parliamo di un pilota che convive con la frattura del radio destro, rimediata neanche due settimane fa in Australia, nel box della Casa di Noale non possono sicuramente lamentarsi, anche se rimandare la festa di Marquez non sarà semplice. Anche perché nella top 10 c'è poi anche l'altra RS-GP di Ai Ogura, che invece occupa la nona posizione.

Una delle sorprese della serata è stata senza ombra di dubbio Enea Bastianini. Dopo una FP1 complicata, conclusa al penultimo posto, il riminese ha infatti infilato la sua KTM Tech3 in sesta posizione con un ottimo 1'51"024. Oltre alla sua, in Q2 si è infilata anche l'altra RC16 di Brad Binder, accreditato del decimo tempo, mentre è stata una giornata travagliatissima per Pedro Acosta, che non è riuscito a fare meglio del 14° tempo e quindi passerà dalla Q1.

L'ultimo ad avere accesso alla Q2 è Johann Zarco, che proprio sotto alla bandiera a scacchi ha portato in ottava posizione la sua Honda del Team LCR. La sua, dunque, è l'unica RC213V nella top 10, con Luca Marini che invece non è andato oltre al 13° tempo, alle spalle anche della Ducati di Franco Morbidelli. Entrambi quindi saranno costretti per una manciata di millesimi a scendere in pista in Q1. Il più sfortunato però è stato il rientrante Fermin Aldeguer, beffato per appena 27 millesimi.

Da segnalare il discreto passo avanti fatto da Jake Dixon, chiamato dalla Honda a sostituire l'indisponibile Joan Mir. Se si considera che non guidava una MotoGP dal 2021 e che non era mai salito sulla RC213V, essere solo a due decimi da Diogo Moreira può essere considerato un ottimo risultato per il britannico, anche se è 18° ed ultimo.

Ancora una volta bisogna ricordare l'assenza in pista delle Yamaha, visto che la Casa di Iwata ha deciso di non venire meno ai suoi protocolli aziendali che le impedivano di inviare personale in una zona instabile come quella del Medio Oriente a causa del conflitto tra Stati Uniti ed Israele da una parte ed Iran dall'altra.

La classifica delle Pre-Qualifiche

Tutte le statistiche

Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Speed Trap 1 F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 18

1'50.406

175.425 2 M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 17

+0.142

1'50.548

0.142 175.199 3 M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 20

+0.260

1'50.666

0.118 175.013 4 F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 20

+0.386

1'50.792

0.126 174.814 5 R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 20

+0.608

1'51.014

0.222 174.464 6 E. Bastianini Tech 3 23 KTM 19

+0.618

1'51.024

0.010 174.448 7 J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 19

+0.635

1'51.041

0.017 174.422 8 J. Zarco Team LCR 5 Honda 18

+0.895

1'51.301

0.260 174.014 9 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 19

+0.912

1'51.318

0.017 173.988 10 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 21

+1.003

1'51.409

0.091 173.845 11 F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 18

+1.041

1'51.447

0.038 173.786 12 F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 20

+1.078

1'51.484

0.037 173.728 13 L. Marini Honda HRC 10 Honda 20

+1.142

1'51.548

0.064 173.629 14 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 22

+1.169

1'51.575

0.027 173.587 15 M. Viñales Tech 3 12 KTM 22

+1.247

1'51.653

0.078 173.466 16 I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 20

+1.324

1'51.730

0.077 173.346 17 D. Moreira Team LCR 11 Honda 19

+1.786

1'52.192

0.462 172.632 18 J. Dixon Honda HRC 96 Honda 19

+1.987

1'52.393

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