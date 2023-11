MotoGP | Lusail, Prove: brilla Raul Fernandez, Martin e Bagnaia faticano

E' stata una serata di sorprese il venerdì del Gran Premio del Qatar di MotoGP, con dei nomi inattesi a comandare la classifica ed i due contendenti al titolo che hanno entrambi centrato la Q2, ma hanno sicuramente faticato di più di quanto ci si sarebbe potuto attendere dopo quanto visto nel turno inaugurale.

La stella più brillante è stata quella di Raul Fernandez, che si è regalato la sua prima zampata nella classe regina arrivando addirittura a sfiorare il record della pista con la sua Aprilia della RNF Racing. Il pilota spagnolo ha fermato il cronometro sull'1'58"843, tempo distante di pochi millesimi dal precedente primato, in una serata che ha visto le Aprilia in grande spolvero, sfruttando la capacità di generare grip sull'angolo di piega nelle curve più veloci.

Ad onor del vero, infatti, Maverick Vinales era anche riuscito a battarlo il record, ma poi si è visto cancellare il suo crono a causa di una bandiera gialla. In ogni caso, il pilota di Roses ha piazzato la sua RS-GP al terzo posto, staccato di 93 millesimi. Ma nella top 5 c'è anche Aleix Espargaro, quinto a 190 millesimi. Stona un po' invece la prestazione di Miguel Oliveira, che si ritrova solo 19° a 1"1.

L'unico che è sembrato in grado di contrastare il tridente della Casa di Noale è stato Fabio Di Giannantonio. Anche se ormai la sua avventura in MotoGP sembra davvero vicina al capolinea, il portacolori del Gresini Racing se la vuole godere fino in fondo e oggi ha sfoderato il secondo tempo a 49 millesimi da Fernandez. Occhio però anche a Brad Binder, bravo a portare la sua KTM al quarto posto, a poco più di un decimo.

La cosa più curiosa invece è che, nonostante avessero tutti gli occhi puntati addosso, hanno dato la sensazione di aver avuto degli evidenti problemi di messa a punto sia Jorge Martin che Pecco Bagnaia, che alla fine infatti si sono dovuti accontentare del settimo e dell'ottavo posto, alle spalle anche dell'altra Ducati di Luca Marini e separati tra loro da appena 7 millesimi, seppur con un gap di oltre tre decimi e mezzo dalla vetta.

Il dato che deve far riflettere è che, pur essendo il Lusail International Circuit una pista storicamente favorevole alla Ducati, sono solamente quattro le Desmosedici GP che si sono guadagnate l'accesso diretto alla Q2. Un qualcosa che è stata una rarità in questa stagione. E tra quelli che dovranno passare dalla Q1 ci sono nomi pesanti come quello di Marco Bezzecchi, 15°, o quello di Enea Bastianini, 18°, che sembra essere tornato nel baratro dopo la bellissima ed inattesa vittoria di Sepang.

Nella top 10 c'è spazio poi anche per un'altra sorpresa come Augusto Fernandez, nono con la KTM della GasGas Tech3, e per Marc Marquez, che ancora una volta ha fatto tutta la differenza del mondo rispetto alle altre Honda, favorito anche dal "gancio" che gli ha offerto Bagnaia: basta pensare che le altre RC213V sono tutte dal 17° posto in giù.

Se per la Honda è stata una serata complicata, è andata anche peggio per la Yamaha, con la M1 di Franco Morbidelli che occupa la 13° posizione con oltre sette decimi di ritardo, e con Fabio Quartararo autore di una prestazione da dimenticare, visto che è addirittura 21° a 1"4, con alle sue spalle solamente la Honda LCR di Takaaki Nakagami.

Tra quelli che dovranno passare dalla Q1 ci sono poi anche i piloti che sono finiti ruote all'aria in questa sessione, ovvero Jack Miller, Pol Espargaro e Johann Zarco. L'australiano della KTM è caduto per ben due volte, alla curva 14 ed alla curva 7, rimanendo beffato per appena 14 millesimi da Marquez. "Polyccio" ha gettato alle ortiche all'ultima curva un giro nel quale si era presentato al T3 con appena 76 millesimi di ritardo. Il francese del Prima Pramac Racing invece è 16° dopo una scivolata alla curva 14.