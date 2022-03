MotoGP | Lusail, Libere 3: Bastianini condanna Quartararo alla Q1!

Carica lettore audio

La logica diceva che sotto al sole sarebbe stato impossibile migliorare i tempi realizzati ieri sera sotto alle luci artificiali, quindi con una temperatura più adatta alla prestazione, ma andatelo a spiegare ad Enea Bastianini. Il pilota del Gresini Racing ha infatti staccato il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar e in questo modo è riuscito a modificare gli equilibri della Q2, guadagnando l'accesso diretto.

Quando ha montato le gomme soft, "Bestia" aveva già sfoderato una prestazione davvero mostruosa, con un 1'53"3 che gli era valso addirittura la vetta della classifica combinata. Questo crono però gli è stato cancellato, perché ha messo la gomma posteriore sul verde in uscita dall'ultima curva.

Enea però non si è perso d'animo e dopo un "cooling lap" si è rilanciato, fermando il cronometro sull'1'53"790. Prestazione che lo ha infilato al quinto posto nella cumulativa, regalando il primo grande colpo di scena del weekend. A farne le spese, infatti, è stato il campione del mondo in carica Fabio Quartararo, che sarà costretto a passare dalla Q1.

Nonostante il quarto tempo della FP3, il pilota della Yamaha non è riuscito a migliorare la prestazione di ieri e alla fine nella cumulativa si è ritrovato in 11° posizione, beffato per appena 20 millesimi dall'Aprilia di Aleix Espargaro, che come lui è tra quelli che si sono rimasti sul crono che avevano fatto registrare in FP2.

A contribuire all'eliminazione del francese ci hanno pensato invece Pol Espargaro e Pecco Bagnaia, entrambi capaci di migliorarsi. Il pilota della Honda ha chiuso la FP3 al secondo posto in 1'53"803, precedendo di appena 52 millesimi il ducatista. Nella cumulativa quindi si sono portati in settima ed ottava posizione.

Il quinto tempo di stamani non è bastato a Brad Binder per infilarsi nella Q2. Discorso che vale anche per Johann Zarco e Miguel Oliveira, che lo seguono distanziati di pochi millesimi e lo dovranno sfidare in Q1. Discorso opposto per Joan Mir e Jorge Martin, che sono ottavo e nono, ma si sono qualificati grazie al crono della FP2 che gli vale il terzo e quarto posto rispettivamente nella cumulativa.

Situazione identica per Alex Rins e Marc Marquez, rimasti saldamente al vertice della cumulativa nonostante stamani non abbiano neppure tentato il time attack ed abbiano chiuso in 11° e 15° posizione.

Nonostante una caduta alla curva 6, che lo ha relegato addirittura al 23° posto, Franco Morbidelli è l'unico alfiere Yamaha ad aver centrato l'accesso diretto alla Q2 grazie al crono di ieri. Il quadro dei "magnifici 10" si completa poi con Jack Miller, 20° stamani, ma nono nella cumulativa. Alla fine, in barba alle difficoltà, sono quindi quattro le Ducati che si sono già guadagnate il segmento della qualifica che mette in palio la pole.

Per tre italiani che hanno già la certezza di poter disputare la Q2, quattro dei nostri ragazzi dovranno provare a guadagnarsela nella Q1: il 12° tempo in FP3 non è servito a Luca Marini per scalare abbastanza la classifica, così come il 13° di un comunque ottimo Fabio Di Giannantonio, miglior rookie del turno. Più attardati invece Marco Bezzecchi ed Andrea Dovizioso, 18° e 19° stamani.

