MotoGP | Lusail, Libere 2: Rins e Suzuki da urlo, ma Marquez è lì

Le Suzuki hanno fatto la voce grossa nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar, probabilmente la più importante del weekend inaugurale della stagione in ottica qualifica. Con la FP3 di domattina che si disputerà sotto alla luce del sole, infatti, è veramente difficile che qualcuno possa migliorare le prestazioni di stasera, andando a modificare gli equilibri in ottica accesso diretto alla Q2.

Le GSX-RR hanno confermato la grande crescita di cui hanno parlato entrambi i piloti durante il pre-campionato (soprattutto in termini di velocità di punta), andando ad occupare la prima e la terza posizione. Il più veloce è stato un redivivo Alex Rins, chiamato a riscattare un 2021 deludente, che ha fermato il cronometro su un tempo di 1'43"432. Il campione 2020 Joan Mir invece è terzo, staccato di 147 millesimi dal compagno di box, ma entrambi sembrano accreditati anche di un gran passo.

Tra le due moto di Hamamatsu si è andato ad infilare un Marc Marquez che ha mandato un doppio segnale, confermando in un colpo solo di essere in forma fisicamente, ma anche le buone potenzialità della nuova Honda RC213V. L'otto volte iridato ha chiuso a soli 35 millesimi dalla vetta, ma anche il suo vicino di box Pol Espargaro al momento sarebbe in Q2 con il nono tempo a 531 millesimi.

Rispetto al primo turno è stato importante il passo avanti mostrato dalle Ducati, con Jorge Martin che si è arrampicato fino alla quarta posizione con quella griffata Pramac Racing. Nonostante un'incomprensione con Remy Gardner, che lo aveva infastidito parecchio nel primo time attack, anche Jack Miller ha chiuso con il sesto crono.

Per il momento è un pochino più appannato invece il vice-campione del mondo Pecco Bagnaia, che se questa sessione dovesse effettivamente confermarsi decisiva sarebbe in Q2 davvero per un soffio: il piemontese si è lamentato di avere poco grip ed ha chiuso decimo a 539 millesimi, beffando per appena 42 millesimi l'altro ducatista Enea Bastianini, che invece al momento sarebbe costretto ad affrontare la Q1.

Il migliore dei ragazzi di casa nostra è stato quindi Franco Morbidelli. Il pilota della Yamaha è rimasto nelle posizioni di rincalzo fino a pochi istanti dal termine, ma poi ha piazzato la sua zampata in 1'53"845. Tempo che lo ha portato a fare meglio anche del campione del mondo in carica Fabio Quartararo, che a parità di moto è ottavo in 1'53"906. La velocità di punta però al momento rimane un problema fin troppo evidente per la M1, che paga molto nell'ultimo settore.

L'ultimo slot provvisorio per la Q2 se lo è preso Aleix Espargaro, settimo a 454 millesimi e probabilmente con la possibilità di fare un tempo migliore nelle sue corde. Il pilota dell'Aprilia infatti è stato ostacolato durante il suo tentativo dal compagno di squadra Maverick Vinales, solo 17°. Dopo il miglior tempo della FP1, con il calare delle tenebre e della temperatura hanno fatto un passo indietro deciso invece le KTM, che al momento sarebbero relegate in Q1 con il 13° tempo di Miguel Oliveira ed addirittura il 15° di Brad Binder.

Purtroppo anche tutti gli altri piloti italiani sembrano destinati alla stessa sorte, con Andrea Dovizioso che è proprio a cavallo delle due RC16 con la sua Yamaha RNF e Luca Marini che non ha potuto sfruttare l'ultimo time attack, a causa di una caduta alla curva 1 che lo ha relegato al 23° posto.

Hanno fatto poco meglio gli altri due ducatisti Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, rispettivamente 20° e 22°, anche se la palma di miglior rookie è andata alla KTM di Raul Fernandez, che ha preceduto di appena 16 millesimi il portacolori del Mooney VR46 Racing Team.

Da segnalare anche la sessione non particolarmente fortunata di Alex Marquez: il pilota della Honda LCR è caduto per ben due volte nel corso dello stesso run, prima alla curva 6 e poi alla curva 10, e alla fine quindi non è riuscito a fare meglio del 16° tempo.