MotoGP | Lusail, Libere 1: Martin riparte forte, Acosta subito 3°

Tutti indicavano le Ducati come grandi favorite ed effettivamente c'è una Desmosedici GP davanti a tutti alla fine della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar, che ha aperto la stagione 2024 della MotoGP.

In un turno che solitamente non ha molto da dire, visto che si disputa ancora sotto al sole, quindi in condizioni molto diverse rispetto a quelle delle due gare di Lusail, che andranno in scena sotto alle luci artificiali, è stato Jorge Martin a staccare il miglior tempo con la GP24 del Prima Pramac Racing con un crono di 1'52"624.

Proprio come nei test invernali, Aleix Espargaro e l'Aprilia si sono confermati la prima minaccia per le Rosse: il pilota di Granollers, che è anche l'unico ad utilizzare il diffusore in stile F1 sotto al codone tra i portacolori della Casa di Noale, ha chiuso con un distacco di 47 millesimi dal connazionale.

La grande sorpresa di questo turno è stata però Pedro Acosta, perché il campione del mondo della Moto2 si è regalato un debutto da grande protagonista, portando la sua KTM della GasGas Tech3 subito in terza posizione. Il rookie sembra aver già instaurato un gran feeling con la RC16, cosa dimostrata anche con un salvataggio davvero notevole, e si è piazzato a 71 millesimi da Martin.

Pur essendo stato sempre molto cauto nei suoi commenti fino ad oggi, ha iniziato bene la sua avventura con la Ducati del Gresini Racing anche Marc Marquez. In questa FP1 l'otto volte campione del mondo è stato saldamente nelle posizioni di vertice con la sua GP23, concludendo con il quarto tempo in 1'52"801.

La top 5 poi si completa con l'altra KTM di Brad Binder, pure lui sotto all'1'53" e distanziato di 265 millesimi dalla vetta. Per la Casa di Mattighofen è stato un buon turno, perché nella top 10 si è infilato poi anche Jack Miller, più lento di una manciata di millesimi rispetto al compagno di box ed accreditato del nono tempo.

Alla voce sorprese non si può non citare Johann Zarco, perché il nuovo portacolori del Team LCR non solo è stato il migliore tra i piloti Honda, ma è riuscito addirittura a portare la sua RC213V in sesta posizione con un buon 1'52"927. Una prestazione notevole se si considera che i due portacolori della HRC, Joan Mir e Luca Marini, sono 16° e 17° ed ampiamente oltre il muro dell'1'53".

Alle sue spalle c'è un tandem di Ducati composto da Enea Bastianini e da Fabio Di Giannantonio, mentre per trovare il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia bisogna scendere fino al decimo posto. Per il piemontese non è stato un turno semplice, perché ha faticato a trovare grip al posteriore sulla sua GP24 e solo nel finale ha trovato l'1'53"221 che gli ha fatto scalare la classifica.

Una classifica che poi prosegue con l'altre GP23 con i colori del Gresini Racing affidate ad Alex Marquez, seguita dalle tre Aprilia di Miguel Oliveira, Maverick Vinales e Raul Fernandez, tutti distanziati di circa sette decimi rispetto alla RS-GP di Espargaro.

La Yamaha, dunque, ha confermato quanto detto ieri da Fabio Quartararo, ovvero che avrà bisogno di tempo per emergere. "El Diablo" si ritrova addirittura in 19° posizione, anche se il suo ritardo è stato di 1"2. Se l'è cavata meglio il nuovo arrivato Alex Rins, che invece occupa la 15° piazza a circa sette decimi. In salita anche l'inizio di Marco Bezzecchi, solo 17° con la Ducati della Pertamina Enduro VR46.

Così come non è stato semplice l'inizio di Franco Morbidelli, che purtropo ha saltato tutto il precampionato a causa di un trauma cranico rimediato in un allenamento a Portimao con la Panigale V4. Il nuovo pilota del Prima Pramac Racing, dunque, sta scoprendo solo ora la versione definitiva della Desmosedici GP24 ed è normale quindi che sia in coda al gruppo.