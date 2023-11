MotoGP | Lusail, Libere 1: Martin al top e Bagnaia 3°, tra di loro Zarco

Il nuovo asfalto steso sul Lusail International Circuit si sta facendo notare, perché i piloti di MotoGP hanno dovuto fare i conti con una pista particolarmente lenta e sporca nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar, con condizioni che tendono a generare anche un fastidioso graining sul lato destro delle gomme.

Nonostante tutto, se si va a guardare la classifica alla conclusione dei 45 minuti a disposizione, non si può non notare che i grandi protagonisti sono stati i due contendenti al titolo. Il più veloce, infatti, è stato Jorge Martin, anche se l'1'56"393 realizzato dal pilota del Prima Pramac Racing è distante di oltre tre secondi dal precedente primato del tracciato qatariota.

Il leader iridato Pecco Bagnaia invece è in terza posizione, distanziato di 229 millesimi, ma c'è una differenza importante che va sottolineata tra i due. Mentre il campione del mondo in carica ha completato tutti i suoi 17 giri con la stessa coppia di gomme dure, "Martinator" ha iniziato il turno provando anche la soft all'anteriore e poi ha cambiato le gomme per portarsi in vetta al gruppo.

A separare le due Desmosedici GP dei duellanti c'è quella del compagno di squadra di Martin, Johann Zarco. Storicamente, il francese è molto veloce su questa pista e potrebbe essere un bell'alleato per lo spagnolo. Cosa che per il momento invece non sembrerebbe in grado di essere il vincitore del Gran Premio della Malesia di domenica scorsa Enea Bastianini, che ha chiuso 17° con la sua Ducati del Factory Team, distanziato di 1"5.

L'egemonia delle Ducati al vertice è interrotta dall'Aprilia con i colori della RNF Racing affidata a Raul Fernandez, bravissimo a staccare il quarto tempo a meno di due decimi dalla vetta. Così come è stato molto buono il primo impatto di Franco Morbidelli, quinto su una pista che con il suo lungo rettilineo non sembrerebbe troppo amica della Yamaha. In termini di tempo però non è troppo distante neppure la M1 gemella di Fabio Quartararo, più lento di un decimo e mezzo del compagno, ma 11°.

Che le Ducati siano particolarmente a loro agio lo confermano anche il sesto tempo dell'uomo mercato Luca Marini per la Mooney VR46 e l'ottavo di Fabio Di Giannantonio per il Gresini Racing. Tra di loro, nonostante una scivolata alla curva 14 nelle prime fasi del turno, si è infilato Aleix Espargaro con l'Aprilia.

Per trovare la prima delle KTM bisogna scendere fino alla nona posizione con quella griffata GasGas Tech3 affidata a Pol Espargaro, che è tallonata dalla RC16 ufficiale di Brad Binder. A catturare l'attenzione però è stata quella di Jack Miller, 13°, sulla quale è comparsa per la prima volta un'ala posteriore triplano completamente inedita. Alle spalle dell'australiano bisogna registrare poi la caduta nel finale, sempre alla curva 14, di Augusto Fernandez.

Tra le Ducati attardate, Bastianini è in buona compagnia, perché giusto davanti a lui c'è Alex Marquez, scivolato alla curva 4 andando appena fuori traiettoria e trovando la sabbia, e subito dietro invece un Marco Bezzecchi autore di un lungo nella ghiaia della via di fuga. Tra le altre cose, nel finale il portacolori della Mooney VR46 ha avuto anche delle storie particolarmente tese con Pol Espargaro.

E' ancora notte fonda invece per le Honda, che occupano le ultime quattro posizioni della classifica, con la migliore, quella di Joan Mir, che si è vista rifilare poco meno di 1"8. Appena 16 millesimi più indietro poi c'è un Marc Marquez che sembra sempre più destinato ad un congedo in sordina dal marchio nipponico.