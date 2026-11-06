Prove Libere

MotoGP Qatar

MotoGP | Lusail, Libere 1: Marquez e Bezzecchi staccano la concorrenza, Martin 5° a 0"7

Lo spagnolo della Ducati e l'italiano dell'Aprilia si mostrano in grande forma e chiudono separati tra loro da poco più di un decimo. Di Giannantonio paga oltre 0"4 in terza posizione e precede Acosta, fermato da un problema sulla sua KTM. Martin completa ben 16 giri ed inizia nella top 5, davanti ad un redivivo Bagnaia. Top 8 anche per Marini.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 6 nov 2026, 12:54

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Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Marquez si gioca il suo primo match point iridato nel Gran Premio del Qatar e il pilota della Ducati sembra intenzionato a non lasciare nulla al caso, anche se Marco Bezzecchi pare altrettanto convinto a provare ad impedirgli di fare festa a Lusail.

Il pilota della Ducati e quello dell'Aprilia infatti hanno fatto decisamente la differenza rispetto a tutti gli altri nella prima sessione di prove libere, disputata però ancora sotto alla luce del sole, in attesa che poi nel primo turno serale del weekend si vada a definire l'elenco dei piloti che staccheranno il pass diretto per la Q2.

Tra la pista ancora piuttosto sporca di sabbia e la temperatura elevata, i tempi sono stati piuttosto alti, ma Marquez e Bezzecchi si sono giocati la leadership sul filo dei millesimi per quasi tutto il turno. Alla fine a spuntarla è stato il ducatista, che ha fermato il cronometro su un tempo di 1'52"278, precedendo di 110 millesimi il riminese della Casa di Noale.

Dal terzo in giù i distacchi si fanno decisamente più importanti, perché Fabio Di Giannantonio si ritrova a 413 millesimi con la Ducati della Pertamina Enduro VR46, nonostante nel finale abbia montato anche una gomma nuova all'anteriore per realizzare il suo 1'52"691. Sotto al muro dell'1'53" poi c'è anche Pedro Acosta, che però nei minuti conclusivi è stato lasciato a piedi dalla sua KTM lungo la pista, molto probabilmente a causa di un warning.

Ieri Jorge Martin era parso fiducioso di essere in condizioni migliori rispetto ad una settimana fa in Malesia ed effettivamente questa prima sessione sembra avergli dato ragione. Il pilota dell'Aprilia, che ha detto di trovarsi meglio nei cambi di direzione, ma fatica ancora nelle staccate più violente a causa della frattura del radio destro, si è infilato in quinta posizione, staccato di 734 millesimi. Un inizio decisamente incoraggiante per chi non si sapeva neanche se sarebbe stato in grado di correre, anche perché è riuscito a completare 16 giri, allineato in questo dato a tutti gli altri. Dunque, non si è preservato troppo.

Subito dietro di lui, appena 59 millesimi più lento, c'è un Pecco Bagnaia che sembra aver fatto almeno un passo avanti rispetto alle ultime uscite con la sua Ducati. Gli ultimi ad essere rimasti al di sotto del secondo di ritardo poi sono Raul Fernandez con l'Aprilia di Trackhouse, ancora alle prese con due dita fratturate nella mano destra, e Luca Marini, che in ottava posizione è il migliore tra i piloti Honda.

Il quadro della top 10 si completa poi con l'altra Ducati della VR46, quella affidata a Franco Morbidelli, e con la Honda LCR di Johann Zarco. E' iniziato decisamente male invece il fine settimana di Enea Bastianini, che con la sua KTM Tech3 si ritrova 17°, staccato di 1"9. Il riminese, dunque, continua ad alternare weekend positivi come quello di Sepang a momenti di grande difficoltà come oggi.

Non è stato affatto semplice neppure il ritorno in MotoGP di Jake Dixon, portato a Lusail dalla Honda come sostituto di Joan Mir. Il pilota britannico non guidava una moto della classe regina dal 2021 e si è visto: prima ha avuto una sbacchettata paurosa in accelerazione, venendo evitato di un soffio da Ai Ogura. Poche curve più tardi poi si è stato alla curva 15 e quindi chiude il gruppo in 18° posizione, staccato di 3"1. Da segnalare anche la scivolata alla curva 7 di Brad Binder, 12° con la sua KTM.

Bisogna ricordare, infine, che questo fine settimana non sono in pista le Yamaha, visto che la Casa di Iwata ha deciso di non modificare la sua politica aziendale, che le impedisce di inviare personale nelle aree interessate da un potenziale conflitto bellico.

La classifica della Q1

Tutte le statistiche

Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Speed Trap 1 M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 16

1'52.278

172.500 2 M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 16

+0.110

1'52.388

0.110 172.331 3 F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 16

+0.413

1'52.691

0.303 171.868 4 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 15

+0.677

1'52.955

0.264 171.466 5 J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 15

+0.734

1'53.012

0.057 171.380 6 F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 15

+0.793

1'53.071

0.059 171.290 7 R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 14

+0.911

1'53.189

0.118 171.112 8 L. Marini Honda HRC 10 Honda 16

+0.952

1'53.230

0.041 171.050 9 F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 15

+1.028

1'53.306

0.076 170.935 10 J. Zarco Team LCR 5 Honda 15

+1.084

1'53.362

0.056 170.850 11 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 15

+1.263

1'53.541

0.179 170.581 12 F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 14

+1.339

1'53.617

0.076 170.467 13 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 14

+1.353

1'53.631

0.014 170.446 14 I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 16

+1.432

1'53.710

0.079 170.328 15 M. Viñales Tech 3 12 KTM 17

+1.447

1'53.725

0.015 170.305 16 D. Moreira Team LCR 11 Honda 15

+1.791

1'54.069

0.344 169.791 17 E. Bastianini Tech 3 23 KTM 14

+1.965

1'54.243

0.174 169.533 18 J. Dixon Honda HRC 96 Honda 13

+3.148

1'55.426

1.183 167.795 Guarda i risultati completi

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