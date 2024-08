MotoGP | L'Ungheria entra nel calendario 2025, Portogallo a rischio

Mentre la maggior parte del paddock è ancora in attesa dell'ufficializzazione del calendario 2025, che dovrebbe essere annunciato nei prossimi giorni, stanno emergendo sempre più date, alcune confermate ed altre da definire al più presto.

In ogni caso, il calendario del prossimo anno presenterà diverse novità rilevanti rispetto a quelli più recenti. Una di queste, secondo quanto appreso da Motorsport.com, sarà l'inserimento del Gran Premio d'Ungheria, che si terrà al Balaton Park, un nuovo tracciato, situato a circa 85 chilometri a sud-ovest di Budapest, sulle rive del lago Balaton, una delle aree di vacanza più popolari del Paese.

L'idea è che le autorità locali, insieme ad alti funzionari della Dorna, promoter della MotoGP, organizzino un evento a metà del prossimo mese, durante il quale verrà annunciata l'inclusione del nuovo Gran Premio. L'ultima volta che il Campionato del Mondo ha corso in Ungheria è stato nel 1993, sul circuito dell'Hungaroring, e il vincitore è stato Eddie Lawson su una Cagiva.

Perché alcuni circuiti entrino in scena, altri devono uscirne. In rampa di lancio c'è il Portogallo, un evento che era diventato un appuntamento fisso del programma fin dal suo debutto nel 2020. La decisione di rinunciare all'evento portoghese significherebbe che la Spagna manterrebbe le quattro gare condivise tra Jerez, Barcellona, Aragon e Valencia. Inizialmente, e sempre secondo gli stessi dirigenti del campionato, erano destinate a entrare in una sorta di rotazione, in cui sarebbe entrata anche Portimao.

La prossima stagione prenderà dunque il via il primo fine settimana di marzo a Buriram, prima tappa di un doppio appuntamento che probabilmente toccherà un'altra sede asiatica sette giorni dopo.

La carovana del Mondiale si sposterà poi nel continente americano. Lì, l'Argentina recupererà la sua gara un anno dopo la cancellazione dell'edizione 2024, a seguito della politica di tagli imposta dal governo di Javier Milei. Il Gran Premio di Termas de Río Hondo dovrebbe svolgersi prima o dopo del Gran Premio delle Americhe di Austin. A queste deduzioni si aggiungono alcune certezze, già annunciate, come le date delle visite a Le Mans (11 maggio), Silverstone (25 maggio) e Red Bull Ring (17 agosto).

Calendario MotoGP 2025: le date confermate