MotoGP | Lorenzo: "Se fossi stato più disciplinato, avrei ottenuto risultati migliori"

Dopo aver vinto cinque titoli, la caccia a un nuovo mondiale e il suo anno nel box HRC hanno portato Jorge Lorenzo ad attraversare momenti difficili nella sua carriera sportiva. Ora, dopo essersi ritirato nel 2019, il maiorchino vede la vita da una prospettiva diversa.

In un'intervista esclusiva con DAZN, dove il pilota spagnolo svolge il suo ruolo di commentatore, Lorenzo ha rivisto i momenti più difficili come pilota d'elite: "Avevo un problema, ero un gran lavoratore, ma andavo a letto molto tardi", ha detto Jorge a DAZN. "Penso che se fossi stato più disciplinato, se fossi andato a letto due ore prima e avessi riposato di più, avrei avuto risultati migliori".

"Ci sono state alcune gare in cui sono arrivato con un po' meno energia, e con qualche ora di sonno in più, sarei stato più forte per lottare per la vittoria invece che per il secondo o terzo posto. Questo è stato il mio unico punto debole, che alla fine c'erano molte distrazioni, non le dirò qui, che mi hanno fatto andare a letto molto tardi e non ho dormito molto nei fine settimana", ha confessato.

Su questa linea, il pilota spagnolo ha riconosciuto che la ricerca della perfezione non ha fornito un ambiente sicuro per la sua salute mentale. "Ero un perfezionista", ha descritto. "Un giorno, Wayne Rainey, mentre parlavamo al telefono, mi disse: 'Ehi, non dimenticare mai di divertirti, perché a me è successo che ero così ossessionato dalla perfezione e da tanto lavoro, che alla fine non mi sono divertito'. Mi si è rivoltato contro perché si perde sempre la felicità e quando si perde la felicità e la gioia, si perde il rendimento".

"E questo, ho sofferto molto nel 2019, le cose non andavano a modo mio, mi sono infortunato in pre-stagione... E per invertire la situazione Honda, mi sono solo allenato e allenato dalle 9 del mattino e non ho fatto nulla per il tempo libero. Così sono entrato in una sorta di depressione, non ero felice, non ero motivato", ha confessato.

"Anni prima mi era successo qualcosa di simile e poi ho cambiato un po' idea. Ogni volta che partivo per un viaggio importante, partivo due o tre giorni prima e andavo a visitare Melbourne, andavo a visitare Sydney... Così, ho vissuto un po' di più e questo mi ha aiutato ad arrivare al circuito più motivato e più felice.

La partenza del cinque volte campione del mondo dalla Yamaha nel 2016 è stato uno dei momenti più agrodolci della sua carriera: "Non mi è piaciuto molto che, quando ho vinto il campionato, le persone che erano davvero in carica alla Yamaha non erano molto effusive. In un certo senso, era normale con la mia denuncia TAS, che ha contaminato un po' lo spirito di squadra", ha detto.

"Ma alla fine, un po' tutti e due stavamo badando al nostro interesse e io al mio. Così ho cercato di giocare le mie carte e questo non è piaciuto alla Yamaha. In un certo senso, penso che la Yamaha fosse più interessata alla vittoria di Valentino Rossi, più per i media che per altro. Se potessi scegliere uno dei due, probabilmente Valentino per questo motivo", ha azzardato.

Attualmente, la punta di diamante della fabbrica è Fabio Quartararo, con cui Jorge Lorenzo si sente identificato.

"Molte persone dicono che ci assomigliamo molto, lo penso anch'io", ha detto. È un po' più aggressivo di me sull'acceleratore, muove un po' di più la moto. Ma sì, entrambi apriamo molto, cerchiamo di preparare l'uscita di curva frenando un po' prima e aprendo il gas molto presto. Anche lui pende spesso dalla moto, come me, e sì, siamo abbastanza simili. E ha vinto il Campionato del Mondo MotoGP a 23 anni, proprio come me nel 2010", ha ricordato.

Jorge Lorenzo è attualmente parte del team di collaboratori DAZN, un ruolo che ha sorpreso i fan delle due ruote.

"Non credo che mi venga naturale, non credo di avere un talento per la comunicazione, ma non sono nemmeno un disastro. Ciò che è chiaro è che so molto su ciò di cui parlerò e cercherò di essere il più naturale possibile, portando informazioni tecniche fresche da ciò che ho sperimentato e divertendomi", ha detto.

Quando gli è stato chiesto se vorrebbe avere un figlio per seguire le sue orme in futuro, Jorge Lorenzo è stato irremovibile. "Non lo farei, non so se sarò padre in futuro. Non so se sarò padre in futuro ma, se lo sarò, cercherei di evitare che sia un pilota. Prima di tutto, perché potrebbe non averne bisogno, dovendo scegliere uno sport così rischioso, e se vuole farlo, non lo sponsorizzerò", ha concluso.