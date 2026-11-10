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MotoGP | Lorenzo Savadori rinnova con Aprilia Racing per altri due anni
Il pilota romagnolo continuerà a svolgere il ruolo di test rider in MotoGP fino al 2028. Ma definirlo solamente collaudatore è limitativo per una figura che rappresenta nel migliore dei modi lo spirito della Casa di Noale.
Redazione Motorsport.com
Pubblicato: 10 nov 2026, 10:11
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Lorenzo Savadori, Aprilia Racing
Foto di: Qian Jun / MB Media via Getty Images
Lorenzo Savadori è più di un test rider, è una delle persone che meglio rappresentano lo spirito di Aprilia Racing. È un pilota completo che alla velocità abbina una grande sensibilità tecnica e che alla consistenza, che mai manca nelle lunghe giornate di test, unisce una grinta e una determinazione incrollabili.
Qualità importanti come professionista, certo, ma associate a uno spessore umano fuori dal comune. Non sentirete mai Sava lamentarsi, non lo vedrete mai tirarsi indietro né essere sgarbato o mancare di rispetto a qualcuno. È sempre pronto a fare squadra, è generoso con tutti, dai piloti ufficiali ad ogni singolo membro del team e dell’azienda.
Lorenzo Savadori è il meglio che Aprilia Racing possa rappresentare. Proprio grazie a tutte queste qualità, Sava si è meritato il titolo, che gli è stato affettuosamente attribuito, di “Giga Sava”, perché lui è grande in tutto.
Lorenzo Savadori, Aprilia Racing
Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
"Sono davvero contento di continuare il mio percorso insieme ad Aprilia Racing, a cui sono molto legato. Sono felice di ciò che abbiamo fatto finora e di quanto siamo cresciuti. Stiamo lavorando tutti duramente per vedere sempre Aprilia davanti a tutti, e sono orgoglioso e onorato di far parte di questo fantastico gruppo di persone, che ci mettono non solo un grandissimo impegno, ma anche tanto cuore in tutto ciò che fanno", ha detto Savadori.
"Ci sono poche eccezioni di piloti che sposano una causa incondizionatamente e mettono il bene dell'azienda davanti alla propria ambizione personale. Lorenzo è senza alcun dubbio una di queste, ed è uno dei motivi per cui Aprilia Racing è diventata un punto di riferimento nella top class e lo ha fatto con uno spirito di squadra assolutamente compatto. Aprilia Racing non sarebbe completa senza Giga Sava", ha aggiunto Massimo Rivola, CEO di Aprilia Racing.
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