MotoGP | Lorenzo: "Non accettavo il modo di correre di Marquez, ora ha più rispetto"

La comparsa di Marc Marquez nel Campionato del Mondo di MotoGP è stata un terremoto per tutti i presenti. Tra gli altri, per Jorge Lorenzo. Il pilota spagnolo aveva appena vinto il Mondiale nel 2012, quello che all'epoca era il suo quarto titolo, ma nel 2013 finì per perdere contro il giovane pilota di Cervera, che vinse il suo terzo titolo in assoluto al primo anno in sella ad una moto della classe regina, e che sarebbe andato a vincere il suo quarto nel 2014.

Il maiorchino è riuscito a batterlo nel 2015, in un anno negativo per Marc, prima che il #93 iniziasse una grande era tra il 2016 e il 2019, prima del suo infortunio. Un'epoca in cui lui e il #99 sono arrivati a condividere il box alla Honda, prima che Lorenzo si ritirasse dal motociclismo. Da allora, Jorge è passato alle quattro ruote, ma rimane incollato alle notizie del campionato mondiale come commentatore per DAZN ed attraverso il suo podcast.

Lo scorso fine settimana, Lorenzo è stato in Italia, a Trento, al "Festival dello Sport" organizzato dal prestigioso quotidiano "La Gazzetta dello Sport". Lì il cinque volte campione ha analizzato la figura di Marc Marquez e quello che sarà il suo atteso duello con Pecco Bagnaia nel 2025, quando diventerà un pilota ufficiale Ducati.

Per il 37enne, il duello tra Marc ed il campione in carica sarà alla pari e, guardando lo spagnolo, pensa che ora abbia più "rispetto" per i suoi rivali, ripensando a quel duello del 2013, in cui hanno vissuto momenti di tensione come nel Gran Premio di Spagna a Jerez, in quel controverso sorpasso di Marquez all'ultima curva, alla quale era stato appena dato il nome di Lorenzo.

"Penso che, per motivi diversi, sarà una sfida che inizierà alla pari", ha esordito Jorge parlando della futura coppia Bagnaia-Marquez. "Nel 2013 non accettavo il suo modo di correre, molto aggressivo. Ora ha un po' più di 'rispetto' per i suoi rivali. Va detto che le regole sono più severe rispetto a dieci anni fa".

Tuttavia, al di là di questo dettaglio e di questo rancore passato, è chiaro che Lorenzo ammira Marquez, e lo ha detto chiaramente nel suo discorso, affermando che potrebbe aver vinto già più titoli senza il suo calvario di infortuni: "È una bestia a livello sportivo. Dal 2020 è stato molto sfortunato in termini di condizioni fisiche. Senza questi problemi, avrebbe vinto almeno altri due o tre Mondiali".

Inoltre, sulla Desmosedici GP che Bagnaia e Marc guideranno nella prossima stagione, Lorenzo si è rammaricato del fatto che non fosse la moto di riferimento nel 2017, quando è arrivato a Borgo Panigale dopo la sua partenza dalla Yamaha: "Ora è la moto migliore. Non ha punti deboli".

Ha anche colto l'occasione per elogiare il genio che sta dietro alla moto, Gigi Dall'Igna: "Ci siamo conosciuti nel 2004, nel mio ultimo anno in 125cc. Il destino ci ha fatto reincontrare la Ducati. Ho il rimpianto di non aver vinto un titolo con il marchio italiano. Sono convinto che se fossi rimasto per altri due anni, l'avremmo vinto".