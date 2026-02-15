MotoGP | Lorenzo: "Marc ha reinventato il suo stile di guida, sembra quasi che mi assomigli"

Jorge Lorenzo ritiene che l'attuale versione di Marc Marquez, meno aggressiva rispetto alle stagioni precedenti, sia molto simile a quella che lui stesso aveva e per cui era conosciuto quando ancora correva e otteneva successi in MotoGP.

Il cinque volte campione del mondo è ancora sotto i riflettori nonostante si sia ritirato 7 anni fa: il maiorchino è commentatore di DAZN e da quest'anno ha assunto il ruolo di coach di Maverick Vinales. In base a ciò, continua ad essere profondamente analitico con i membri della griglia della categoria regina, e uno di questi è il #93, con cui ha condiviso una parte fondamentale della sua carriera sportiva.

I due piloti spagnoli hanno lottato per il titolo nel 2013, anno in cui Marquez è approdato in MotoGP. Hanno avuto alcuni episodi controversi, come il contatto all'ultima curva di Jerez, e il pilota di Cervera ha finito per vincere il suo primo titolo nella classe regina. Nel 2014, il pilota di Cervera ha nuovamente dominato, mentre nel 2015 Lorenzo ha vinto il suo ultimo titolo, battendo Valentino Rossi, che ha vissuto un duello molto intenso e duro dentro e fuori dalla pista con Marc, che ancora oggi non si è spento. La vita ha persino portato il catalano ed il maiorchino a condividere il box come compagni di squadra, alla Honda nel 2019. In quel caso, Marquez ha completato la migliore stagione della sua carriera, mentre Lorenzo ha finito per ritirarsi dopo un anno di problemi di adattamento alla RC213V e di infortuni.

A seguito dell'infortunio nel 2020, Marquez, nonostante continui a vincere in modo dominante come prima, dopo aver completato un ritorno ai vertici mai visto praticamente in nessun altro sport, ha vissuto anche un cambiamento nel suo modo di essere e di affrontare le gare. Interrogato al riguardo durante i test di Sepang, dove era presente al fianco di Vinales, Lorenzo ha sottolineato come il pilota nato a Lleida abbia saputo reinventarsi.

"Ciò che mi ha colpito di più di Marc è che ha reinventato se stesso, ha reinventato il suo stile di guida", ha esordito il maiorchino sul sito ufficiale della MotoGP. Così, il cinque volte campione, famoso per la sua combinazione di finezza e potenza, ovvero per unire morbidezza e aggressività, riconosce nell'attuale Márquez le caratteristiche del proprio stile di guida.

"Oggi, quando guardi Marc, sembra quasi che mi assomigli: è molto morbido, non commette errori in frenata, non va mai largo, è molto preciso e molto fluido nel raddrizzare la moto", ha analizzato l'ex pilota Yamaha, Ducati e Honda.

"Quando ha iniziato in MotoGP, era completamente diverso, faceva i suoi tempi e raggiungeva la sua velocità solo grazie al suo talento, perché era coraggioso e correva molti rischi. Ma ora, tutto ciò che fa, lo fa in modo molto calcolato, molto riflessivo. È cambiato molto rispetto a dieci anni fa", ha concluso.