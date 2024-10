MotoGP | Lorenzo: "Io e Rossi avremmo vinto di più senza l'altro, ma siamo stati più veloci"

La carriera agonistica di Jorge Lorenzo è intrinsecamente legata a quella di Valentino Rossi. L'italiano e lo spagnolo hanno segnato un'epoca nel Campionato del Mondo MotoGP come compagni di squadra, una volta che il #99 è passato alla classe regina nel 2008. Ha reso le cose difficili al #46, ma quest'ultimo ha prevalso nel primo e nel secondo anno. La battaglia nel 2010 si è conclusa con l'infortunio di Valentino, prima del suo passaggio alla Ducati, con Lorenzo campione.

Il periodo di Rossi su una Desmosedici GP non all'altezza è stato tortuoso e Lorenzo è rimasto alla Yamaha, con la quale ha vinto il titolo nel 2012, prima che si riunissero. Dopo due stagioni, i due si sono scontrati di nuovo per il titolo nel controverso 2015: il maiorchino ha vinto il suo quinto Mondiale, mentre il "Dottore" ha mancato il tanto atteso decimo.

Lo scorso fine settimana, in occasione del "Festival dello Sport" organizzato da "La Gazzetta dello Sport", Lorenzo ha colto l'occasione per guardare indietro ed analizzare il suo duello con Rossi. Jorge ha ricordato il GP di Valencia del 2015 in cui, pur essendo campione, fu rimproverato da alcuni tifosi del nove volte iridato: "Evidentemente tutti avevano creduto alla versione di Valentino. Il 2015 è stato un anno brutale: è successo di tutto. Bisogna pensare che non ero mai stato il leader in solitaria fino all'ultima gara".

Ma, nonostante questo, Jorge tiene in grande considerazione sia il suo rivale che la loro rivalità: "Avremmo vinto di più senza l'altro. Ma, grazie alla nostra rivalità, siamo stati molto più veloci. Oggi ho il massimo rispetto per lui. Abbiamo tutti beneficiato del suo carisma, perché ha permesso a molte persone di avvicinarsi al motociclismo mondiale, dando visibilità al campionato".

Lorenzo è sempre stato un grande fan di Max Biaggi, il primo grande rivale di Rossi nella classe regina quando è passato alla 500cc nel 2000. Tuttavia, lo spagnolo non pensa che l'amicizia con il "Corsaro" sia stata decisiva per quello che è successo con Valentino.

"Max Biaggi era il mio idolo. La prima volta che l'ho incontrato abbiamo parlato di tante cose, anche di Valentino Rossi. Gli ho subito detto che era il mio preferito. Non credo che l'amicizia con Max abbia condizionato il mio rapporto con Rossi. Probabilmente era più importante la velocità che metteva in pista", ha detto ridendo.

In seguito, il 37enne, che è ancora un pilota di auto, ha espresso cosa significhi il passaggio dalle moto e quali siano i suoi obiettivi futuri: "Un pilota di auto non può essere competitivo nelle moto. Un pilota di moto, invece, può arrivare tra i primi 10 anche nelle auto. Non sarò un campione, ma posso farmi un nome. Sono convinto che sarò in grado di ottenere buoni risultati, anche se sono svantaggiato rispetto ad altri piloti. A livello sportivo, mi piacerebbe vivere l'esperienza di Le Mans. A livello personale, vorrei viaggiare in Paesi in cui non sono ancora stato e poi avere un figlio", ha aggiunto.