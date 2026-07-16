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MotoGP | Lorenzo esalta la solidità di Marquez: "Non è più dominante come 10 anni fa, ma è il più intelligente"

Il cinque volte campione del mondo ed ex compagno di squadra di Marc Marquez in Honda ha sottolineato come, a seguito dei diversi infortuni, il numero 93 sia maturato in maniera importante, arrivando ad essere, secondo il maiorchino, il pilota più intelligente della griglia, capace di ottenere sempre il massimo da ogni situazione.

Mattia Bonalume
Modificato:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Ronny Hartmann / AFP via Getty Images

Dalla caduta a Le Mans e il conseguente rientro in pista post operazione Marc Marquez ha cominciato un altro campionato. Le statistiche sono impressionanti: dai più di 100 punti di distanza dalla vetta della classifica generale, ora lo spagnolo si ritrova solamente a 18 lunghezze dall’attuale leader, Jorge Martin, dopo aver inanellato una serie di tre vittorie negli ultimi quattro appuntamenti.

Il numero 93, dato per spacciato dai più dopo essere finito per l’ennesima volta sotto i ferri dopo l’appuntamento del GP di Francia, nel giro di sei gare è rientrato prepotentemente in lotta per la conquista del titolo iridato, ricucendo un distacco abissale prima di arrivare al giro di boa della stagione: un’impresa in cui la performance pura non è la sola protagonista.

A sottolinearlo l’ex compagno di squadra in Honda, Jorge Lorenzo, che ha voluto porre la sua attenzione non tanto riguardo alla pura competitività in termini di prestazioni, quanto più ad un aspetto mentale.

È in ciò che il maiorchino individua la vera arma di Marquez in questo momento. Sebbene Marc non sia, magari, così dominante come un tempo sotto il punto di vista strettamente atletico, la sua crescita è individuata da Jorge Lorenzo in una maggiore intelligenza e maturità, che si traducono nella massimizzazione del bottino punti di ogni appuntamento.

Parlando di questa stagione, il cinque volte campione del mondo si è detto colpito dal pilota Ducati: “La rimonta di Marc è incredibile. Da un ritardo di più di cento punti, ha chiuso il gap a soli 18. È una stagione in cui devi essere estremamente veloce, ma soprattutto devi saper resistere”.

“La cosa che mi colpisce di più è quanto è cresciuto in intelligenza e maturità. Cade molto meno. Ad Assen, che probabilmente è la pista peggiore per lui, per la moto e per la sua condizione fisica, ha resistito come un leone. Ad un certo punto ha messo così tanta pressione a Bezzecchi da forzarlo a commettere un errore”.

Ha poi aggiunto: “Non è più esplosivo o dominante com’era dieci o dodici anni fa, ma è il pilota più completo ed intelligente della griglia al momento”.

Jorge Lorenzo

Jorge Lorenzo

Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Marquez, dopo aver cominciato la stagione con non poche difficoltà, a causa del complicato recupero dalla frattura alla spalla causata dalla caduta al GP di Indonesia della passata stagione, e dopo aver optato per una terapia conservativa, ha deciso di operarsi nuovamente per risolvere definitivamente il problema alla vigilia dell’appuntamento di casa sul circuito del Montmeló.

Al ritorno in pista al Mugello, i miglioramenti sono stati subito evidenti, soprattutto con la vittoria ottenuta a Balaton Park.

La sosta estiva sarà un ulteriore aiuto per lo spagnolo per riavvicinare la sua condizione fisica al 100%, cosa che potrebbe intimidire, e non poco, i suoi avversari nella corsa al titolo.

Parlando di aspetti più tecnici, Lorenzo ha voluto sottolineare che se il nove volte campione del mondo sarà probabilmente imbattibile sui circuiti che girano in senso antiorario, quale quello del Sachsenring, ma potrebbe avere qualche difficoltà in più nei tracciati con la prevalenza di curve a destra: “Dobbiamo tenere a mente che la maggior parte dei circuiti è caratterizzata da curve a destra. Con il suo problema al braccio, la differenza diventa più marcata”.

“Marc ha più difficoltà sui circuiti che girano in senso orario e questo permette agli altri di avvicinarsi al suo livello”.

“Allo stesso tempo, quando si corre su piste con molte curve a sinistra, come il Sachsenring, Philip Island o Aragon, se la caverà molto meglio. Fisicamente può mantenere il passo più a lungo e non deve sforzarsi così tanto. È lì dove può fare la differenza grazie alle sue spettacolari entrate nelle curve a sinistra”.

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