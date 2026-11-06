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MotoGP | Lorenzo: "Aprilia tecnicamente superiore alla Ducati, ma Marquez è il Senna delle moto"

In una lunga ed interessante intervista rilasciata a GPOne.com, il cinque volte campione del mondo ha spiegato che secondo lui è molto chiara la dinamica che ha portato Marc Marquez ad un passo dal suo decimo titolo, l'ottavo in MotoGP.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 6 nov 2026, 14:04

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Jorge Lorenzo and Pit Beirer, director of KTM motorsport

Foto di: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

La stagione 2026 della MotoGP ha vissuto su un acceso duello tra Aprilia e Ducati, rimasto apertissimo fino a due settimane fa, quando l'infortunio rimediato da Jorge Martin in Australia sembra aver indirizzato la contesa verso Marc Marquez. Questo fine settimana, in Qatar, il ducatista si gioca infatti il primo match point iridato e la sua sarebbe una vera e propria impresa, visto che al Mugello si ritrovava distanziato di ben 102 punti dall'allora leader Marco Bezzecchi e ora ne ha 44 di vantaggio su "Martinator".

Sul derby delle Case italiane è intervenuto Jorge Lorenzo che, in una lunga intervista concessa ai colleghi di GPOne.com, ha spiegato di avere le idee molto chiare su quale sia stata la dinamica che ha portato ad un epilogo che pare ormai scontato a tre gare dal termine.

"La caduta di Martin forse non ci voleva, perché avremmo potuto vivere un finale di stagione incredibile: i valori erano davvero molto vicini. Aprilia, Ducati, Marquez e Martin erano tutti molto competitivi. Ma queste sono le gare: a volte la sfortuna o alcune piccole decisioni sbagliate possono rovinare un campionato. È quello che è successo a Martin, che in questo modo ha aperto un po' la porta a Marc per conquistare il suo decimo titolo", ha detto Lorenzo a GPOne in occasione di EICMA.

Eppure, all'inizio dell'anno era convinto che sarebbe potuta andare diversamente: "In Thailandia ho preso un caffè con Fabiano Sterlacchini (direttore tecnico Aprilia). Gli dissi: 'Guardando come si comporta la vostra moto in curva, se Bezzecchi non commettete errori e finisce le gare, vincerete il Mondiale al 100%'. L'Aprilia aveva una moto capace di inclinarsi molto più della Ducati, era molto leggera, aveva un ottimo comportamento e soprattutto un angolo di piega impressionante".

"Io ho molta esperienza e lo avevo visto chiaramente. Dissi a Fabiano che, se Bezzecchi non avesse commesso errori, avrebbero vinto il titolo. Invece Bezzecchi è caduto già nella prima gara, e si sono aggiunti altri errori importanti. Dal punto di vista tecnico l'Aprilia è stata superiore alla Ducati".

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Oltre a questo, la Casa di Noale ha trovato sulla sua strada un campionissimo però: "Marquez è Marquez: è l'Ayrton Senna delle moto, il Max Verstappen delle moto. Tecnicamente è a un altro livello. Quando ha finalmente ritrovato la migliore moto della griglia, ha fatto la differenza".

Quando poi gli è stato domandato se secondo lui il #93 stia vincendo questo Mondiale più con la testa o con il polso, ha spiegato: "Ad oggi Marc è ancora il migliore tecnicamente. Fin dal suo arrivo in MotoGP ha fatto cose che nessun altro è in grado di fare e, nonostante abbia ancora il braccio nelle condizioni che conosciamo, riesce a fare la differenza. Certamente Acosta è fortissimo e sta arrivando con grande forza. Ma l'infortunio al braccio di Marc riduce un po' il suo vantaggio tecnico sugli altri. Se fosse al 100%, vincerebbe ancora molto di più".

Avendo citato Acosta, il cinque volte campione del mondo ha ammesso di essere molto incuriosito dalla dinamica che si creerà nel 2027 nel box della Casa di Borgo Panigale, con l'arrivo di Pedro accanto a Marc. Un qualcosa che potrebbe ricordare quando un giovane Jorge fu affiancato alla leggenda Valentino Rossi...

"Non lo so, sono curioso di vedere se Acosta riuscirà subito a raggiungere il livello di Marquez o addirittura a superarlo. Sarà difficile, perché Marc avrà più esperienza con Ducati. Lui è un fenomeno. D'altra parte Acosta ha dalla sua la giovane età: ha 23 anni, non ha quasi mai avuto infortuni ed è fisicamente al 100%. È giovane, ha entusiasmo, convinzione e quella voglia di rischiare senza preoccuparsi troppo di farsi male, che è molto importante. Secondo me i valori saranno abbastanza vicini".

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Infine, ha detto la sua anche su Pecco Bagnaia, che purtroppo sta chiudendo la sua avventura in Ducati nel bel mezzo di una grande crisi. Un vero peccato, visto che insieme hanno anche vinto due titoli. Il maiorchino però è convinto che il passaggio all'Aprilia previsto per la prossima stagione gioverà al piemontese, che con la RS-GP potrà tornare ad esprimersi al suo livello.

"Secondo me si troverà molto bene. Questo cambio d'aria potrebbe fargli bene, anche perché non avrà più accanto un pilota tecnicamente così forte come Marquez. Dovrà confrontarsi con Bezzecchi, che è un pilota eccellente, ma non è Marc. L'Aprilia è una moto molto precisa, con una grande percorrenza di curva e capace di raggiungere angoli di piega importanti. Credo che il suo stile di guida rotondo si adatterà bene a questa moto", ha concluso.

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