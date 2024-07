MotoGP | Lorenzo: “Acosta ha il carisma di Rossi e l’ambizione di Marc”

Pedro Acosta è stato uno dei grandi protagonisti della prima metà di stagione MotoGP. Le ultime gare sono state più complicate per il rookie del team GasGas, che non è riuscito a confermare la velocità mostrata in avvio di campionato e ha visitato la fabbrica KTM a Mattighofen per assicurarsi di trovarsi nel posto giusto per essere campione. Tuttavia, i risultati con cui ha debuttato nella classe regina sono stati spettacolari per essere un esordiente.

Particolarmente impressionanti sono state la seconda posizione nella gara lunga di Austin o la terza piazza di Portimao, così come i vari podi nelle Sprint (Jerez, Montmelo e Mugello). Soprattutto, ha colpito il modo con cui ha ottenuto questi risultati, mostrando grande agilità e confidenza nello stile di guida.

Dal weekend di Le Mans le cose hanno iniziato a peggiorare, sicuramente perché sta iniziando anche ad approfondire la conoscenza della RC-16 in tutte le sue sfaccettature, ma nessuno mette in dubbio il futuro brillante che lo attende. Così, in uno degli ultimi programmi di DAZN Spagna dedicati al pilota di Murcia intitolato “DECODED: Pedro Acosta”, diverse figure importanti del campionato lo hanno analizzato.

Uno di questi è Jorge Lorenzo, che vede in lui diverse caratteristiche che hanno reso grandi le figure storiche della MotoGP, come Valentino Rossi, Marc Marquez o Casey Stoner. Praticamente, un mix perfetto.

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“Ciò che lo rende diverso dagli altri è la preparazione, le migliaia di ore che ha trascorso sulla moto da quando era piccolo, e su moto grandi”, spiega Lorenzo. “Alla sua età, gli altri hanno la metà o anche tre volte di meno delle sue ore di allenamento e preparazione. Gli darei solo un consiglio: che faccia attenzione con le cadute, un infortunio grave potrebbe stroncare una carriera. Ha delle cose di Stoner e di Valentino, il carisma. Ha anche qualcosa di Marc, l’ambizione e il credere in se stesso”.

Nel programma compare anche Dani Pedrosa, che condivide il marchio con lui in quanto tester. Il catalano sottolinea quanto sia importante per KTM e nota il suo processo di adattamento: “Ogni volta che ha cambiato categoria, ha riconosciuto che si sentiva più a suo agio. È abituato a lavorare su piste molto piccole con moto grandi. Tutti in fabbrica sono entusiasti del suo rendimento, è qualcosa di cui KTM aveva bisogno. L’anno prossimo, con più esperienza, raggiungerà un altro livello. Durante la pre-stagione, il consiglio che gli ho dato è stato di fare attenzione con le gomme, questa moto a volte di può sorprendere e può farti finire in ospedale”.

Parla anche Alex Crivillé, il primo pilota spagnolo campione nella classe regina nel 1999. Il catalano nota come il suo stile di guida sta già cambiando: “L’ingresso in curva lo fa già un po’ più sdraiato, va più dritto per cercare l’apex. In curva, tira molto indietro il corpo e punta lo sguardo ben lontano. Questo aiuta tanto a cercare il punto che vuoi, è fondamentale”, spiega.