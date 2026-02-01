MotoGP | L'obiettivo di Zarco per il 2026: "Continuare a sognare la vittoria"

Johann Zarco su uno sfondo blu-bianco-rosso. L'immagine non è stata scelta a caso dal team LCR, che domenica ha presentato i colori per la stagione 2026. Il 2025 è stato caratterizzato dalla splendida vittoria di Zarco in casa, al GP di Francia... e lui sogna di ripetere l'impresa.

Honda ha iniziato la sua rimonta e ha fatto grandi progressi nella scorsa stagione, avvicinandosi ai leader nella seconda parte del campionato, anche se il pilota dell' LCR ha avuto difficoltà a sfruttare la moto dotata delle evoluzioni. Johann spera che il costruttore giapponese continui su questa traiettoria ascendente quest'anno e, pur rimanendo realista, mostra la sua ambizione di lottare regolarmente per il podio.

"L'obiettivo è continuare a sognare la vittoria", ha dichiarato Zarco al sito ufficiale della MotoGP. "L'anno scorso ho ottenuto una vittoria magica, che non mi aspettavo davvero con il progetto Honda. Ora, con molti anni di esperienza alle spalle, so che il sogno è lottare per il titolo mondiale, ma non so se sia ancora fattibile, quindi almeno cogliere le opportunità di salire sul podio".

Lucio Cecchinello sogna invece una top 5 in campionato, posizione che Zarco occupava dopo il suo secondo podio della stagione 2025, a Silverstone. "In MotoGP abbiamo visto che tutto può succedere", ha sottolineato il grande capo del team LCR. "Le gare sono davvero emozionanti per questo motivo. Tutti i piloti possono vincere".

Johann Zarco mostra la sua ambizione con la Honda per la stagione 2026. Foto di: Team LCR

"Detto questo, devo essere realista. L'anno scorso, ad un certo punto della stagione eravamo quinti in campionato e penso che finire la stagione nella top 5 sarebbe davvero un ottimo risultato per noi".

I primi segnali provenienti da Sepang rendono forse possibile questa top 5. Aleix Espargaro, collaudatore della Honda, ha realizzato tempi impressionanti durante l'ultimo giorno dello Shakedown Test, mentre Diogo Moreira, compagno di squadra di Zarco, ha aumentato il suo ritmo, dando speranza al pilota originario di Cannes.

"Sono molto contento delle prestazioni della nuova Honda. Anche i commenti dei piloti sono molto positivi. Aleix Espargaro è stato molto veloce e Diogo si sta adattando molto rapidamente. Dai tempi si vede che anche lui è veloce. Almeno i tempi sono buoni, la moto è veloce, quindi questo dà molta speranza per la stagione 2026".

"Abbiamo un programma di test", ha aggiunto Zarco, in previsione della tre giorni a cui prenderà parte a partire da martedì. "Il team sta ancora lavorando per mettere a punto alcune cose. Poi, dopo la pausa invernale, è sempre un piacere tornare in Malesia e salire sulla moto. Sappiamo che farà molto caldo, ma abbiamo un po' di tempo per riprendere il ritmo e almeno cercare di trovare le giuste sensazioni per iniziare bene la stagione".