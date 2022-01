MotoGP | Live streaming: KTM svela la RC16 2022

Carica lettore audio

Dopo Gresini Racing e WithU Yamaha RNF, questa mattina tocca alla KTM dare un primo antipasto della stagione 2022 di MotoGP. Alle ore 10, la Casa austriaca svelerà le forme della nuova RC16, arma con cui è chiamata al riscatto dopo un 2021 un po' al di sotto delle aspettative.

Gli uomini di Mattighofen presenteranno il loro intero programma, perché accanto ai due piloti ufficiali, Miguel Oliveira e Darryn Binder, ci saranno anche i due nuovi arrivati nel team Tech3 di Hervé Poncharal, ovvero i rookie Remy Gardner e Raul Fernandez, rispettivamente campione e vice-campione del mondo in carica della Moto2.

Per questi ultimi due poi sarà solo questione di ore prima di salire in sella ai loro nuovi bolidi, visto che da lunedì potranno scendere in pista a Sepang per le giornate dello shakedown riservato agli esordienti ed ai collaudatori.

Grande attesa poi per la prima uscita ufficiale da team manager KTM per Francesco Guidotti, reduce dalla lunga e fruttuosa esperienza con il Pramac Racing e ora pronto a lanciarsi in questa nuova avventura.